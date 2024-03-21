​​ Двоє топпосадовців часів Януковича отримали заочні вироки: 15 років тюремного ув’язнення заочно отримав ексміністр освіти та науки Дмитро Табачник і 12 років заочно — колишній очільник Державної реєстраційної служби Дмитро Ворона. Також у засуджених конфіскували їхнє майно на понад 200 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними СБУ, наразі Табачник і Ворона переховуються на території РФ і тимчасово окупованій території України, де проводять підривну діяльність проти України.

Зазначається, що вони перебувають на прямому зв’язку з кадровим співробітником 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ Олегом Козловим.

“За його координації Табачник регулярно надавав окупантам власні прогнози щодо розвитку суспільно-політичної ситуації в Україні після початку повномасштабного вторгнення РФ. Також за вказівкою агресора він консультував гауляйтерів Сальдо і Балицького з питань проведення псевдореферендумів у тимчасово окупованих районах Херсонської та Запорізької областей”, — повідомили в СБУ.

Як відзначили в СБУ, ще одним завданням Табачника було надання місцевим колаборантам “методичної» допомоги з переформатування освітньої галузі за російськими “стандартами”.

За даними слідства, за співпрацю з окупантами РФ ексміністра призначили “радником” так званого "губернатора Запорізької області" Євгена Балицького та включили до складу місцевого осередку путінської партії “Єдина Росія”.

Як встановило розслідування, Ворона також був радником Балицького. Саме він підготував звернення до очільника Кремля, в якому пропонував нагородити російських військових та колаборантів, що брали учать у захопленні частини території на півдні України.

Також він допомагав росіянам створювати окупаційні органи РФ, зокрема формувати “штат” однодумців. Згодом він став так званим “сенатором РФ від Запорізької області” та переїхав до Москви.

Крім того, Табачник і Ворона причетні до численних фактів розграбування майна місцевих аграріїв та захоплення їхніх підприємств, відзначили в СБУ.

На підставі зібраних доказів суд визнав Табачника та Ворону винними за трьома статтями Кримінального кодексу України:

⁠ ⁠ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

⁠ ⁠ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

⁠ ⁠ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого).

“Наразі тривають комплексні заходи для притягнення засуджених до відповідальності. Зловмисників буде знайдено і покарано”, — йдеться у повідомленні.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Що відомо про Дмитра Табачника

Дмитро Табачник — український та проросійський політичний і державний діяч, історик, публіцист.

Народний депутат України 3-го і 6-го скликання, був головою комітету закордонних справ. Обіймав посаду другого голови Адміністрації Президента України (1994–1996). Двічі віцепрем'єр-міністр України в урядах Віктора Януковича. З 11 березня 2010 року по 23 лютого 2014 — міністр освіти і науки в уряді Миколи Азарова.

Перебуваючи на посаді очільника Міносвіти, Табачник потрапив у низку скандалів, зокрема заявляв про обов'язковість вивчення російської мови, а також звинувачувався у рейдерстві та відмиванні коштів, виділених Міносвіти на закупівлю нових шкільних автобусів.

Після перемоги Євромайдану Табачник утік до Росії, де отримав громадянство у 2019 році.

У липні 2015 року Табачника було оголошено у розшук СБУ.Після анексії Криму Росією у 2014 році Дмитро Табачник також був включений до списку санкції санкцій ЄС.

У квітні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкції проти експрезидента Віктора Януковича, експрем'єра Миколи Азарова та ще 25 колишніх високопосадовців, зокрема і проти ексміністра освіти Табачника.

Що відомо про Дмитра Ворону

Дмитро Ворона — колишній очільник Державної реєстраційної служби України, поплічник Віктора Януковича.

"Наприкінці 2022 року його призначили так званим "сенатором РФ – представником виконавчого органу влади Запорізької області". На цій "посаді" він координував захоплення українських підприємств на тимчасово окупованій території Запоріжжя", — наголошували раніше в СБУ

Чоловік добровільно допомагав росіянам формувати окупаційні адміністрації на Запоріжжі та був радником гауляйтера Балицького.