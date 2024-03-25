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Мін'юст подав позов до ВАКС про застосування санкції до ексміністра освіти Табачника
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Мін'юст подав позов до ВАКС про застосування санкції до ексміністра освіти Табачника

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Табачник
Ексміністр освіти та науки України Дмитро Табачник на засіданні уряду 5 лютого 2014 року. УНІАН

Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) позов про застосування санкції до ексміністра освіти Дмитра Табачника, часів президента Віктора Януковича, що передбачено законом "Про санкції".

Про це повідомляє пресслужба Мін'юсту.

Зазначається, що після подій Революції гідності Табачник виїхав за межі України та на сьогодні перебуває на тимчасово окупованих територіях. Ще до початку повномасштабної війни колишній міністр вів підривну діяльність проти України, контактуючи з представником російської спецслужби.

"Під час повномасштабного вторгнення разом з представниками вищих органів влади РФ Табачник організовував та координував діяльність керівників окупаційних адміністрацій Херсонської та Запорізької областей у сфері охорони здоров’я, освіти та підготовки до проведення референдумів", — йдеться у повідомленні.

Серед іншого Табачник висловлює свою позицію у бік підтримки ключової пропагандистської риторики Росії – так званої "денацифікації України", бере активну участь у матеріально-технічному забезпеченні створення та функціонування окупаційних адміністрацій.

21 березня ексміністр освіти та науки Дмитро Табачник заочно отримав вирок у 15 років ув'язнення за статтями: держзрада, пособництво державі-агресору та порушення законів та звичаїв війни.

Що відомо про Дмитра Табачника

Дмитро Табачник — український та проросійський політичний і державний діяч, історик, публіцист.

Народний депутат України 3-го і 6-го скликання, був головою комітету закордонних справ. Обіймав посаду другого голови Адміністрації Президента України (1994–1996). Двічі віцепрем'єр-міністр України в урядах Віктора Януковича. З 11 березня 2010 року по 23 лютого 2014 — міністр освіти і науки в уряді Миколи Азарова.

Перебуваючи на посаді очільника Міносвіти, Табачник потрапив у низку скандалів, зокрема заявляв про обов'язковість вивчення російської мови, а також звинувачувався у рейдерстві та відмиванні коштів, виділених Міносвіти на закупівлю нових шкільних автобусів.

Після перемоги Євромайдану Табачник утік до Росії, де отримав громадянство у 2019 році.

У липні 2015 року Табачника було оголошено у розшук СБУ.Після анексії Криму Росією у 2014 році Дмитро Табачник також був включений до списку санкції санкцій ЄС.

У квітні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкції проти експрезидента Віктора Януковича, експрем'єра Миколи Азарова та ще 25 колишніх високопосадовців, зокрема і проти ексміністра освіти Табачника.

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