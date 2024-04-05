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АРМА виставило на продаж Maybach та 20 годинників держзрадника Медведчука
Віктор МедведчукУКРАЇНАДержзрадаВторгнення Росії в УкраїнуЖиттяПодіїЕкономіка

АРМА виставило на продаж Maybach та 20 годинників держзрадника Медведчука

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Віктор Медведчук. УНІАН

Агентство з розшуку і менеджменту активів (АРМА) прийняло рішення про продаж арештованого майна екснардепа і держзрадника Віктора Медведчука. Йдеться про  автомобіль Maybach та 20 колекційних наручних годинників.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Зазначається, що це рішення відомство прийняло на засіданні Комісії з питань проведення конкурсного відбору юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів.

Строк прийняття документів для участі у конкурсі триває до 19 квітня 2024 року. Документи подаються відповідно до порядку відбору на конкурсних засадах юросіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів.

У відомстві додали, що 25 квітня на засіданні комісії з питань проведення конкурсного відбору юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів буде визначений переможець, який буде реалізовувати майно Медведчука на "Prozorro.Продажі".

З детальним описом та характеристиками даного майна можна ознайомитися на сайті АРМА.

Продаж арештованої яхти Медведчука

20 березня АРМА оголосила конкурсний відбір організатора торгів з продажу яхти екснардепа і держзрадника Віктора Медведчука

26 березня очільниця АРМА Олена Дума заявила, що нині триває робота, аби арештовану в Хорватії яхту екснардепа від забороненої партії ОПЗЖ Віктора Медведчука було продано, а гроші передано у державний бюджет України.

Яхта була арештована 17 березня 2022 року в порту хорватського міста Рієка. Слідчі дії відбулися завдяки санкціям, запровадженим Європейським союзом через вторгнення РФ до України.

92-метрова Royal Romance входить до п'ятірки найбільших розкішних яхт у світі. Щорічні витрати на її утримання та подорожі оцінюються у 15-20 мільйонів доларів.

Віктор Медведчук — кум Путіна, держзрадник

Кум президента Росії Путіна, нардеп забороненої "Опозиційної платформи — За життя" Віктор Медведчук був фігурантом справи про державну зраду, за результатами якої у 2021 році суд відправив його під домашній арешт.

27 лютого 2022 року стало відомо, що після вторгнення Росії Медведчук втік з-під домашнього арешту. 12 квітня 2022 року президент Зеленський повідомив про затримання Медведчука та опублікував його фото в наручниках та у військовій формі.

Згодом він запропонував обміняти Медведчука на українців, які опинилися в російському полоні. Пізніше Медведчук звернувся до Зеленського та Путіна із проханням обміняти його на захисників Маріуполя та заблокованих у місті цивільних.

21 вересня 2022 року стало відомо, що тривають перемовини щодо обміну полоненими за формулою 1 українець на 4 росіян і, за повідомленнями ЗМІ, до списків на обмін міг потрапити Медведчук.

У вересні Медведчука обміняли на 200 українських захисників, які перебували в російському полоні. Серед них — захисники "Азовсталі" та ті, хто пережив теракт РФ в Оленівці.

10 січня 2023 року Зеленський позбавив громадянства України політиків Андрія Деркача, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Віктора Медведчука.

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