Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 24 лютого, зустрівся у Києві із міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. Сторони обговорили перспективи налагодження спільного виробництва зброї та майбутні двосторонні переговори щодо підписання угоди про безпекові гарантії зі Швецією.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зеленський зазначив, що візит Йонсона є важливим знаком солідарності Швеції з Україною.

"Сьогодні день початку цієї трагедії (йдеться про річницю повномасштабного вторгнення РФ — ред.), і для нас дуже важливо, коли наші друзі перебувають тут", – сказав президент.

Він високо оцінив підтримку з боку Швеції української "формули миру" та розповів про підготовку до проведення першого Глобального саміту миру, який запланований у Швейцарії. Глава держави також подякував уряду Швеції за потужну підтримку України, насамперед оборонну. Зокрема, за оголошений цими днями 15-й пакет на суму майже 700 млн євро, що став найбільшим за обсягом. До нього увійшли пріоритетні на сьогодні артилерійські снаряди, системи ППО, протитанкова зброя. Швеція також зробила внесок у практичне наповнення морської коаліції.

Варто зазначити, що про офіційний візит в Україну глави шведського оборонного відомства Пола Йонсона раніше не повідомлялось.

Прем'єр-міністри Італії, Канади та Бельгії, а також президентка Єврокомісії прибули до Києва в суботу, 24 лютого, щоб продемонструвати солідарність з Україною у другу річницю російського вторгнення.

Колишні прем'єри Великої Британії Борис Джонсон та Швеції Карл Більд також приїхали до Києва у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

З якими державами Україна підписала безпекові угоди

Першу таку угоду Україна 12 січня підписала зі Сполученим Королівством. 16 лютого президент Зеленський підписав наступні дві угоди про гарантії безпеки для України з Німеччиною та Францією. 24 лютого Зеленський також підписав аналогічні документи із прем'єркою Італії Мелоні та очільником уряду Канади Трюдо.

Гарантії безпеки для України

У березні 2023 року Зеленський заявив, якщо на час війни Україна не може стати членом НАТО, то хотіла б отримати стратегічні гарантії безпеки.

11-12 липня у Вільнюсі відбувся саміт лідерів G7. На ньому президенти Європейської ради, Європейської комісії та представники країн "Групи семи" погодили ініціативу "Спільної декларації про підтримку України". Кожна з країн співпрацюватиме з Україною над конкретними довгостроковими зобов'язаннями й домовленостями у сфері безпеки.

Які країни підтримують Декларацію

Першими підписантами "Спільної декларації про підтримку України" є самі ж засновники ініціативи: Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та Сполучені Штати.

У другий день вільнюського саміту до країн "Групи семи" приєдналася й Скандинавські країни: Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція. Вони оголосили, що долучаться до G7 у питанні гарантій безпеки для України.

Згодом про свою підтримку висловили й країни Балтії. 17 серпня премʼєр-міністри Латвії, Литви та Естонії у спільній заяві офіційно повідомили, що підтримують Декларацію.

Згодом список поповнили й Балкани: Греція, Північна Македонія, Болгарія, Чорногорія та частково визнане Косово. Опісля свою підтримку висловили Бельгія, Чехія, Ірландія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словенія, Іспанія та Кіпр.