Сьогодні, 24 лютого, у другу річницю початку повномасштабної війни Росії проти України, президент Володимир Зеленський разом із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, очільницею Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні, прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та прем'єром Бельгії Александром Де Кроо вшанували пам’ять полеглих захисників України у російсько-українській війні.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зеленський та іноземні лідери пройшли вздовж строю воїнів почесної варти та поклали квіти до Стіни пам’яті на Михайлівській площі в Києві.

Фото: ОПУ

Військові почесної варти ЗСУ встановили вінок від президента Володимира Зеленського та вінки від голів урядів Італії, Канади, Бельгії та президентки Європейської комісії. Під звуки сурми присутні вшанували пам’ять полеглих захисників України.

Прем'єр-міністри Італії, Канади та Бельгії, а також президентка Єврокомісії прибули до Києва в суботу, 24 лютого, щоб продемонструвати солідарність з Україною у другу річницю російського вторгнення.

Колишні прем'єри Великої Британії Борис Джонсон та Швеції Карл Більд також приїхали до Києва у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.