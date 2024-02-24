Прем'єр-міністри Італії, Канади та Бельгії прибули до Києва

Прем'єр-міністри Італії, Канади та Бельгії, а також президентка Єврокомісії прибули до Києва в суботу, 24 лютого, щоб продемонструвати солідарність з Україною у другу річницю російського вторгнення.

Про це пише Reuters.

Глава уряду Італії Джорджія Мелоні, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн разом прибули до української столиці потягом із сусідньої Польщі, йдеться у заяві італійського уряду.

"Пізніше того ж дня Мелоні має провести відеоконференцію з Києва, в якій візьмуть участь лідери провідних демократій "Великої сімки", а президент України Володимир Зеленський буде запрошений приєднатися до дискусії", — пише Reuters.

Раніше президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила у соцмережі Х (колишній Твіттер), що у суботу, 24 лютого, приїхала в Київ.