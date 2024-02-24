Фон дер Ляєн приїхала в Київ у другу річницю повномасштабного вторгнення РФ

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн у суботу, 24 лютого, приїхала в Київ.
Про це вона повідомила у соцмережі Х (колишній Твіттер).
"У Києві, щоб відзначити річницю 2-го року війни Росії проти України. І щоб вшанувати надзвичайну стійкість українського народу. Більш ніж будь-коли, ми твердо стоїмо поруч з Україною. Фінансово, економічно, військово, морально. Допоки країна не стане остаточно вільною", — написала фон дер Ляєн.
Пізніше фон дер Ляєн повідомила, що передала українській поліції 50 нових автомобілів, профінансованих ЄС.
"Вони допоможуть їм у щоденній роботі. Забезпечувати безпеку та стабільність на територіях, звільнених відважними українськими Збройними силами, та підтримувати населення", — зазначила президентка ЄК.
Вона додала, що це солідарність ЄС у дії.
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