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Фон дер Ляєн приїхала в Київ у другу річницю повномасштабного вторгнення РФ
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Фон дер Ляєн приїхала в Київ у другу річницю повномасштабного вторгнення РФ

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Фон дер Ляєн приїхала в Київ у другу річницю повномасштабного вторгнення РФ
Урсула фон дер Ляєн, Київ, 24 лютого 2024 року. Фото: Х Урсули фон дер Ляєн

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн у суботу, 24 лютого, приїхала в Київ.

Про це вона повідомила у соцмережі Х (колишній Твіттер).

"У Києві, щоб відзначити річницю 2-го року війни Росії проти України. І щоб вшанувати надзвичайну стійкість українського народу. Більш ніж будь-коли, ми твердо стоїмо поруч з Україною. Фінансово, економічно, військово, морально. Допоки країна не стане остаточно вільною", — написала фон дер Ляєн.

Пізніше фон дер Ляєн повідомила, що передала українській поліції 50 нових автомобілів, профінансованих ЄС.

"Вони допоможуть їм у щоденній роботі. Забезпечувати безпеку та стабільність на територіях, звільнених відважними українськими Збройними силами, та підтримувати населення", — зазначила президентка ЄК.

Вона додала, що це солідарність ЄС у дії.

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