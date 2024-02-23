В Україні з 1 березня підвищать пенсії. Уряд прийняв відповідне рішення

Кабінет міністрів України на засіданні 23 лютого ухвалив рішення щодо індексації пенсій з 1 березня поточного року. Це вже третє підвищення виплат від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це поінформував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, пенсії буде підвищено майже на 8%. Середній розмір підвищення складе 322 грн, а середня пенсія зросте до 5 717 грн.

"Індексація торкнеться понад 10 мільйонів українців. 9,5 млн цивільних пенсіонерів, майже 600 тисяч пенсіонерів силових відомств, майже 100 тисяч "чорнобильців. Крім того, з 1 квітня буде автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу. Також у 2024 році, вдруге поспіль, буде здійснено індексацію найнижчих пенсій", — розповів очільник уряду.

Пенсійна система України

Пенсійна система України, яка працює зараз, спирається на принцип солідарності поколінь. Це означає, що ті, хто працюють, фінансують пенсії тих, хто закінчив трудову діяльність. Тобто внески, які робляться у Пенсійний фонд України, йдуть на виплату пенсій.

На кінець 2021 року, за даними Держстату, в Україні працювало 15,5 млн людей. Новіших даних немає, адже після 24 лютого 2022-го такі дослідження не проводяться. За даними Пенсійного фонду України, на 1 липня 2022 року пенсію в Україні отримували 10,7 млн людей.

Трирівнева пенсійна система

Пенсійна реформа в Україні розпочалася ще у 2004 році. Тоді прийняли закони "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та "Про недержавне пенсійне забезпечення". Ціль реформи — перейти на трирівневу пенсійну систему.

Перший рівень — це солідарні пенсії. Коли громадяни, що працюють, сплачують внески до Пенсійного фонду, і з цих коштів виплачуються пенсії нинішнім пенсіонерам.

Другий рівень — система пенсійних накопичень. Коли людина, роботодавець або обоє сплачують щомісячно відсоток до спеціального пенсійного фонду, яким людина буде користуватися після виходу на пенсію. Одна з переваг накопичувальної пенсії — її можна передати у спадок.

Третій рівень — добровільне недержавне пенсійне забезпечення. Завдяки йому можна накопичити додаткові пенсійні кошти для себе, близьких або працівників свого підприємства.

Зараз в Україні функціонують лише перший і третій рівні. Тобто діє змішана пенсійна система.