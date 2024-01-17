За даними Пенсійного фонду (ПФУ) на початок 2024 року в Україні налічується понад 10 мільйонів пенсіонерів. 51% з них отримують пенсії менше ніж 4000 гривень. Водночас середня пенсія в Україні у 2024 році складає 5385 грн.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

"10 516 537 пенсіонерів нараховується в Україні у 2024 році. Чисельність пенсіонерів скоротилась на 1,6% або ж на 171 384 особи торік. Загалом за два роки повномасштабної війни пенсіонерів поменшало на 324 580 осіб. Це на 34% менше, ніж за ковідні 2020-2021 роки, коли кількість пенсіонерів зменшилась на 493 613 осіб", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що частка пенсіонерів, які отримують пенсію менше ніж 3000 грн, зменшилася з 39% до 30% за 2023 рік. Поменшало й тих, чиї пенсії становлять від 3000 до 4000 грн: з 23% до 21%. А ось кількість пенсіонерів, які отримують виплати від 4000 грн — навпаки зросла.

Понад половина пенсіонерів — 51% — отримують виплати менші за 4000 грн. І лише третина пенсіонерів отримують виплати більші або на рівні середньої пенсії.

Інфографіка Опендатабот

На початок 2024 року середня пенсія в Україні становить 5385,25 грн. За рік вона зросла на 16,5%.

"Найбільші виплати отримують пенсіонери в столиці — 7248 грн, а найменші — на Тернопільщині: 4070 грн. Найбільше зростання середньої пенсії сталося на Рівненщині: у 1,5 раза за рік. Це на 26% більше, аніж середні виплати по країні. Наразі у 8 регіонах виплати вищі за середні по країні", — йдеться у повідомленні.

Інфографіка Опендатабот

Понад 8 мільйонів пенсіонерів наразі отримують виплати через банки. 90% з них довірили свої пенсії державним банкам: "ПриватБанк" (56,1%) і Ощадбанк" (33,9%). У трійці лідерів опинився "Райффайзенбанк" із часткою у 3,7%. На решту українських фінустанов припадає загалом 6,3% пенсіонерів.

Пенсійна система України

Пенсійна система України, яка працює зараз, спирається на принцип солідарності поколінь. Це означає, що ті, хто працюють, фінансують пенсії тих, хто закінчив трудову діяльність. Тобто внески, які робляться у Пенсійний фонд України, йдуть на виплату пенсій.

На кінець 2021 року, за даними Держстату, в Україні працювало 15,5 млн людей. Новіших даних немає, адже після 24 лютого 2022-го такі дослідження не проводяться. За даними Пенсійного фонду України, на 1 липня 2022 року пенсію в Україні отримували 10,7 млн людей.

Трирівнева пенсійна система

Пенсійна реформа в Україні розпочалася ще у 2004 році. Тоді прийняли закони "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та "Про недержавне пенсійне забезпечення". Ціль реформи — перейти на трирівневу пенсійну систему.

Перший рівень — це солідарні пенсії. Коли громадяни, що працюють, сплачують внески до Пенсійного фонду, і з цих коштів виплачуються пенсії нинішнім пенсіонерам.

Другий рівень — система пенсійних накопичень. Коли людина, роботодавець або обоє сплачують щомісячно відсоток до спеціального пенсійного фонду, яким людина буде користуватися після виходу на пенсію. Одна з переваг накопичувальної пенсії — її можна передати у спадок.

Третій рівень — добровільне недержавне пенсійне забезпечення. Завдяки йому можна накопичити додаткові пенсійні кошти для себе, близьких або працівників свого підприємства.

Зараз в Україні функціонують лише перший і третій рівні. Тобто діє змішана пенсійна система.