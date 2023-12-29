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"Пенсії надалі будуть платитися вчасно" — Шмигаль
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"Пенсії надалі будуть платитися вчасно" — Шмигаль

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Пенсії надалі будуть платитися вчасно — Шмигаль
Глава уряду Денис Шмигаль. Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль пообіцяв своєчасну виплату пенсій. Індексація пенсійних виплат відбудеться у березні 2024 року.

Про це глава уряду заявив під час засідання уряду 29 грудня.

“Пенсії надалі будуть платитися вчасно. Індексація пенсій відбудеться в березні 2024 року, як це передбачає закон. Зарплати вчителів та лікарів так само виплачуватимуться вчасно”, — сказав Шмигаль.

Якщо ЄС і США не нададуть обіцяну фінансову допомогу на початку наступного року українські пенсіонери та державні службовці можуть опинитися без виплат. Про це заявила перша віце-прем’єр-міністерка економіки Юлія Свириденко у коментарі Financial Times.

Водночас міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що в разі відсутності міжнародної фінансової допомоги проблем із виплатою пенсій не повинно бути.

"Хочу заспокоїти пенсіонерів, які отримують пенсію за віком, тому що частина пенсійних доходів і надходжень, які розподіляються Пенсійним фондом, — це наші внутрішні надходження, які забезпечуються українськими платниками, зокрема нашими військовими", — сказала Жолнович.

Міністерка пояснила, що "оскільки вони всі платять ЄСВ, то наш Пенсійний фонд стабільно тримається на українських коштах".

Напередодні стало відомо, що термін проходження ідентифікації пенсіонерами, які стали ВПО до повномасштабної війни, продовжено до 31 березня 2024 року.

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