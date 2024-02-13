Перша заступниця міністерки соцполітики Дарина Марчак заявила, що в Україні на законодавчому рівні існує проблема з індексацією пенсій, тому розробляється проєкт пенсійної системи.

Про це посадовиця повідомила в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Є пенсіонери, розмір пенсій яких залежить від прожиткового мінімуму. І минулого року, коли не відбувалося підвищення прожиткового мінімуму через складний фінансовий стан, формально для цих пенсіонерів не мало бути підвищення", — сказала Марчак.

Заступниця міністерки продовжила: "І значна частина пенсіонерів, у яких будь-яка індексація з'їдається тим, що є багато урядових надбавок. І фактично індексація не відчувається, тому що ці урядові надбавки не індексуються, бо вони не є частиною пенсії. Це є суттєвим недоліком наявної системи".

За її словами, у 2023 році виправили цей недолік — вперше у периметр індексації включили всіх пенсіонерів, у яких розмір пенсій є низьким.

"І підвищували не просто розмір пенсії попри те, що ці надбавки не індексуються. А ми індексували, підвищували весь розмір виплати сукупно, яку держава виплачувала цьому пенсіонеру. Таким чином, підвищили розмір пенсії торік майже на 20%, в т. ч. для 3 мільйонів пенсіонерів, які мають найнижчі пенсії", — розповіла посадовиця.

Марчак зазначила, що існує проблема на законодавчому рівні, "тому зараз триває розробка дизайну проєкту пенсійної системи, завдання якого виправити дисбаланс".

"Те, що у нас різні пенсіонери по-різному отримують підвищення пенсії — хтось в січні, у березні, в липні. Хтось залежно від прожиткового, хтось від індексації, хтось від мінімальної зарплати. Тобто на сьогодні пенсійна система має багато вад", — підкреслила заступниця міністерки.

Посадовиця також поінформувала, що зараз готується постанова українського уряду про проведення індексацій пенсій.

"Як і минулого року, нашим завданням є те, щоб всі пенсіонери, незалежно від того, згідно з якими правилами вони отримують пенсію, відчули підвищення пенсій в цьому році. І дуже уважно дивимося, щоб через вади законодавства, жодна категорія пенсіонерів не залишилася поза периметром індексації", — наголосила Марчак.

Окрім цього, заступниця міністерки додала, що виплати внутрішньо переміщеним особам продовжать виплати, але не всім.

"Є люди, які можуть працювати і забезпечувати себе економічно самостійно. А є особи, які з різних причин, здебільшого через вік або через високий ступінь інвалідності не можуть себе самі забезпечувати. Надалі для непрацездатних осіб ми продовжуємо виплати. Мовиться про пенсіонерів, осіб з інвалідністю, дітей", — підсумувала посадовиця.