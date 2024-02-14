Кропивницький апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу засудженого до довічного ув'язнення жителя села Цибулеве Дмитрівської громади Кропивницького району Кіровоградської області Володимира Мацібори. Його визнали винним в умисному вбивстві дружини.

За інформацією речниці обласної прокуратури Наталії Алєксєєнко, засуджений та його адвокат просили нового судового розгляду справи.

"Прокурор під час судових слухань в апеляційній інстанції довів умисність дій засудженого, особливу жорстокість та цинізм злочину. Засуджений же, попри наявність неспростовних доказів його вини, не розкаявся у вчиненому, вказував на свою невинуватість та намагався перекласти провину за все, що сталося, на жінку".

Що відомо про справу

У листопаді 2018 засуджений облив 22-річну дружину бензином та підпалив. Він отриманих опіків Алла Мацібора померла в лікарні. У неї залишилась донька від першого шлюбу. Дитину виховують батьки Алли.

Розгляд справи тривав чотири роки. До довічного ув'язнення Володимира Мацібору засудили у липні 2023 року. Крім ув'язнення, засуджений мав сплатити матері загиблої дружини 27 тисяч 469 гривень майнової та 500 тисяч гривень моральної шкоди.

Засуджений вважає себе винним в необережності, а не в умисному вбивстві. Після оголошення вироку назвав суд упередженим, тому подавав апеляцію.

"У той день жінка приревнувала мене, накинулася на мене з бензином. Я хотів забрати бензин — облилися обоє. Потім помирилися. Я закурив, що і стало причиною (займання — ред.)".