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Вакцинують від кору, паротиту, краснухи. У семи громадах Кіровоградщини працюють мобільні пункти здоров’я
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Вакцинують від кору, паротиту, краснухи. У семи громадах Кіровоградщини працюють мобільні пункти здоров’я

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У Кіровоградській області запрацював мобільний пункт здоров’я "Захистись". Він їздить громадами. У жителів є додаткова можливість проконсультуватись у сімейних лікарів, отримати інформацію про вакцинацію та надолужити пропущені щеплення дітей.

Вакцинація важлива, оскільки Україна живе в умовах війни, є інфекційні ризики. Люди переїжджають та не завжди мають доступ до засобів гігієни, вважає головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук. Про все це в громадах розповідають працівники центру контролю та профілактики хвороб.

Проєкт в області підтримує Український католицький університет за підтримки дитячого фонду ЮНІСЕФ та уряду Бельгії.

За даними головної санітарної лікарки, в області 626 дітей своєчасно не отримали першу, чи другу вакцинацію. За минулий рік в області мають 258 відмов від щеплень проти кору, паротиту, краснухи.

Востаннє випадок захворювання на кір в області реєстрували у 2021 році, в Олександрівській громаді.

У 2023 році в Україні зареєстрували 65 випадків кору, у січні 2024 — п'ять.

Від кору захищають дві дози вакцини: в один рік та шість років, розповіла сімейна лікарка Ольга Пашинських.

"Кір – найнебезпечніше інфекційне захворювання і саме в зоні ризику діти, які невакциновані або неповністю вакциновані".

Проєкт діятиме на території семи громад впродовж трьох місяців.

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