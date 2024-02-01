Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що кожна війна унікальна, тож і стратегію для перемоги потрібно добирати індивідуально. Росія переважає в людських ресурсах, тому Україні потрібно вдосконалювати технологічну базу. Нової системи технологічного переозброєння можна досягти за 5 місяців.

Про це головнокомандувач розповів у своїй статті для CNN.

У 2024 році, за словами Залужного, Україна має зосередити зусилля на трьох напрямках:

створити системи забезпечення ЗСУ високотехнологічними засобами;

розробити нову філософію навчання та ведення війни, яка буде враховувати обмежені ресурси і способи їх використання;

як наслідок, якомога швидше опанувати нові спроможності до ведення бойових дій.

Головнокомандувач сказав, що Україна вже має можливості знищити ворога і забезпечити існування державності. Але ця війна не може керуватися тим баченням, яке було під час Другої світової. Минуло майже 80 років. Стратегія війни має спиратися на технологічний прогрес у світі, економічну та політичну ситуацію усередині країни, що воює, та за кордоном.

"На мою думку, немає більшого виклику для військового командира, ніж своєчасне розуміння того, що кожна війна формується по-різному. (...) Перемога потребує унікальної стратегії і підпорядковується унікальній логіці", — пояснює своє бачення Залужний.

Серед викликів сучасної війни в Україні генерал навів:

зменшення військової підтримки від ключових союзників, бо в них свої політичні напруження;

вичерпання запасів ракет, боєприпасів, засобів ППО;

конфлікти на Близькому Сході, які ослабили увагу до України, і цим може скористатися РФ, провокуючи сутички деінде;

перевага людських ресурсів противника;

недостатня сила міжнародних санкцій проти РФ, через що вона в співпраці з окремими державами здатна потужно налагодити свій військово-промисловий комплекс;

недосконалість нормативно-правової бази в України та часткова монополізація українського оборонно-промислового комплексу — через це складніше виробляти боєприпаси в Україні, тож вона ще більше залежна від союзників.

Залужний назвав центральним рушієм російсько-української війни розвиток безпілотних засобів боротьби. Вже зараз такі засоби дозволяють командирам стежити за ситуацією на полі бою в режимі реального часу за будь-яких погодних умов і часу доби. А ще безпілотні засоби здатні раптово завдавати масовані удари по російських об'єктах в тилу. Завдяки дистанційному керуванню в ЗСУ буде менше втрат.

Отже, Залужний вважає, що у 2024 році слід зосередитися на розширенні операцій, де використовуватимуться безпілотні технологічні системи.

"Такі операції будуть координуватись і проводитись за єдиною концепцією і планом. Важливо, що метою не завжди буде виключно ведення бойових дій. Вони можуть бути спрямовані на зменшення економічних можливостей противника, його ізоляцію або виснаження. Операції можуть мати і психологічні цілі", — додав головнокомандувач.

У CNN зазначили, що стаття готувалася до чуток про імовірне звільнення Залужного, які поширилися 29 січня.

Що говорили про імовірне звільнення Залужного

Наприкінці листопада 2023 року видання The Economist писало про нібито "конфлікт" між найвищим військовим і політичним керівництвом України через результати літнього контрнаступу 2023 року.

Тодішня заступниця голови комітету з нацбезпеки Мар'яна Безугла опублікувала низку дописів зі звинуваченнями на адресу Залужного. Вона заявила, що військове командування України має подати у відставку, бо не надало "ніякого плану дій на 2024 рік" ані на Ставці, ані комітету.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк 30 листопада 2023 року запевнив, що в Україні немає конфлікту між президентом Володимиром Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

1 грудня 2023 року міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що у політичного та військового керівництва України немає розбіжностей.

12 грудня 2023 року міністр оборони України Рустем Умєров заявляв, що заміна головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного — не планується.

Нова хвиля розмов про звільнення головнокомандувача здійнялася 29 січня 2024 року. Цю інформацію розповсюдили колишній нардеп Борислав Береза, чинний народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко та низка ЗМІ з посиланням на "офіційні джерела". Зокрема за словами Гончаренка, Залужному пропонували посаду посла в одну з європейських країн, але він відмовився.

Близько 19:40 офіційний Telegram-канал Міністерства оборони України написав: "Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда". А потім у коментарі Суспільному прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров заперечив інформацію про звільнення Залужного.