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Шольц і Макрон влаштують "таємну вечерю" напередодні візиту Сі Цзіньпіна — Politico
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Шольц і Макрон влаштують "таємну вечерю" напередодні візиту Сі Цзіньпіна — Politico

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час засідання Ради, Київ, 28 грудня 2022 року. Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Емманюель Макрон під час спільної пресконференції в Єлисейському палаці у Парижі, 22 січня 2023 року. Фото: AP

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном увечері 2 травня в Парижі за вечерею, щоб обговорити політику оборонну Європейського Союзу та політику щодо Китаю.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Таємну зустріч двох лідерів, яка відбудеться за кілька днів до візиту президента Китаю Сі Цзіньпіна до Європи, описують як напівприватну подію. Шольц і його дружина Брітта Ернст перебувають у короткій відпустці у Парижі і вони зустрінуться з Макроном і його дружиною Бріжит за вечерею у ресторані.

Жоден радник не братиме участі у зустрічі Шольца і Макрона.

Ключовою темою обговорення стане візит Сі Цзіньпіна, який прибуде до Франції 5 травня з триденним візитом, а потім вирушить до Сербії та Угорщини. Вечеря стане для Шольца можливістю поінформувати Макрона про його зустріч із Сі Цзіньпіном у Пекіні минулого місяця. Шольц і Макрон також не погоджуються щодо потенційного запровадження мит ЄС на субсидовані китайські електромобілі.

За словами Ноя Баркіна з Німецького фонду Маршалла, який першим повідомив про вечерю, Макрон спробує переконати канцлера приєднатися до нього на зустрічі з Сі наступного тижня разом із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Ще однією ймовірною темою вечері буде політика ЄС, зокрема оборона та її фінансування. Макрон наполягає на так званих оборонних облігаціях, які передбачатимуть спільний європейський випуск боргових зобов’язань для фінансування військових проєктів. Шольц поки що відкидав цю ідею.

14 квітня Канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув з триденним візитом до КНР. Одним із ключових питань поїздки було обговорення підтримки Пекіном Москви на тлі вторгнення РФ в Україну. Під час зустрічі Шольцом

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