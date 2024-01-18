НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
За фактом незаконної зйомки членів команди Bihus.Info відкрито кримінальне провадження — Офіс генпрокурора
ОГПУСБУЖУРНАЛІСТЗМІУКРАЇНАЖиття

За фактом незаконної зйомки членів команди Bihus.Info відкрито кримінальне провадження — Офіс генпрокурора

Ексклюзивно
Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
ОГПУ
Офіс генпрокурора України. Фото: УНІАН

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом незаконної зйомки членів команди журналістського проєкту Bihus.Info.

Про це Суспільному повідомили в Офісі генпрокурора України у відповідь на запит.

"17 січня 2023 року за заявою представника редакції Bihus.Info, опублікованою в мережі інтернет, щодо незаконного встановлення та використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації у приміщенні на території Київської області розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 359Незаконне придбання або збут спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, а також незаконне їх використання. Карається штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк. КК України", — йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що досудове розслідування доручено Головному слідчому управлінню Служби безпеки України, процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.

Що відомо про стеження за журналістами

У мережі 16 січня видання "Народна правда" опублікувала приховані зйомки, де видно, нібито журналісти Bihus.Info вживають заборонені речовини. Засновник проєкту Денис Бігус заявив, що усі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків. Про результати він повідомить окремо у Telegram-каналі.

Пізніше 16 січня з'явилася заява Інституту масової інформації (ІМІ), у якій директорка Оксана Романюк вимагає від влади відреагувати на системний тиск на журналістів. Так вона прокоментувала тиск на команду Bihus.Info та медійника Юрія Ніколова.

17 січня Служба безпеки України розпочала розслідування обставин прослуховування та відеозйомки представників проєкту журналістських розслідувань Bihus.Info.

В той же день, ввечері співробітники Служби безпеки України приїхали з обшуком у заміський комплекс, у якому велась незаконна зйомка членів команди Bihus.Info. Вони вилучили жорсткі диски з записами камер відеоспостереження.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що тиск на українських журналістів — неприпустимий.

15 січня журналіст-розслідувач Юрій Ніколов розповів про залякування: невідомі особи намагалися потрапити у його квартиру, налякали матір та сусідів, а на дверях залишили наліпки з написами "ухилянт" і "зрадник".

Топ дня
Трьом керівникам підконтрольних Гринкевичу компаній обирають запобіжний захід
Трьом керівникам підконтрольних Гринкевичу компаній обирають запобіжний захід Оновлюється
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
Експрем'єр-міністр Азаров звинувачується в інформаційній діяльності на користь РФ — обвинувальний акт скерували до суду
Експрем'єр-міністр Азаров звинувачується в інформаційній діяльності на користь РФ — обвинувальний акт скерували до суду
Розстріл цивільних авто на Житомирській трасі: судитимуть шістьох військових РФ
Розстріляли родину з дітьми на Житомирській трасі: на Київщині судитимуть шістьох військових РФ
Революція Гідності, Небесна Сотня
Справи Майдану: судитимуть ще 9 "беркутівців" за розстріли на Інститутській
Андрій Костін
До створення спецтрибуналу щодо Росії наразі долучилися понад 40 країн — Костін
На початок