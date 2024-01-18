Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом незаконної зйомки членів команди журналістського проєкту Bihus.Info.

Про це Суспільному повідомили в Офісі генпрокурора України у відповідь на запит.

"17 січня 2023 року за заявою представника редакції Bihus.Info, опублікованою в мережі інтернет, щодо незаконного встановлення та використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації у приміщенні на території Київської області розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 359 КК України", — йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що досудове розслідування доручено Головному слідчому управлінню Служби безпеки України, процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.

Що відомо про стеження за журналістами

У мережі 16 січня видання "Народна правда" опублікувала приховані зйомки, де видно, нібито журналісти Bihus.Info вживають заборонені речовини. Засновник проєкту Денис Бігус заявив, що усі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків. Про результати він повідомить окремо у Telegram-каналі.

Пізніше 16 січня з'явилася заява Інституту масової інформації (ІМІ), у якій директорка Оксана Романюк вимагає від влади відреагувати на системний тиск на журналістів. Так вона прокоментувала тиск на команду Bihus.Info та медійника Юрія Ніколова.

17 січня Служба безпеки України розпочала розслідування обставин прослуховування та відеозйомки представників проєкту журналістських розслідувань Bihus.Info.

В той же день, ввечері співробітники Служби безпеки України приїхали з обшуком у заміський комплекс, у якому велась незаконна зйомка членів команди Bihus.Info. Вони вилучили жорсткі диски з записами камер відеоспостереження.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що тиск на українських журналістів — неприпустимий.

15 січня журналіст-розслідувач Юрій Ніколов розповів про залякування: невідомі особи намагалися потрапити у його квартиру, налякали матір та сусідів, а на дверях залишили наліпки з написами "ухилянт" і "зрадник".