Президент Володимир Зеленський сьогодні, 17 січня провів Ставку Верховного головнокомандувача. За його словами під час Ставки обговорювались дії Збройних сил України на 2024 рік.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час свого звернення.

"Провів Ставку. Оперативний рівень – ситуація на фронті зараз. Доповідали командувачі. Різні напрямки. Схід. Південь. Також північ – протидія диверсійним групам, укріплення кордону. Був і стратегічний рівень обговорення – наші дії цього року. І не тільки оборонні. Україна потребує амбітної, активної перспективи. Щоб саме в нашої держави була ініціатива, а не у противника. Щоб саме від українських дій залежало завершення війни. Світ підтримує тих, хто має перспективу. І це фундаментальне завдання – зберегти ініціативу, щоб була можливість ставати сильнішими", — сказав президент.

Він також поінформував, що провів і підсумкову нараду після всіх зустрічей і перемовин – офіційного візиту української делегації на Всесвітній економічний форум у Давосі.

"Там було багато хороших, корисних зустрічей. Європа, Америка, Африка, Азія. Говорили й з політиками, і з лідерами бізнесу. Сьогодні урядовці продовжили роботу на форумі. Зокрема, щоб залучити в Україну – в оборонний сектор – більше бізнесових, технологічних можливостей. Дуже важливо, що ми представляємо не лише потреби, потреби України та наших воїнів, усього суспільства, а й попри всі складнощі війни представляємо і спроможності України – те, що ми робимо, те, що можемо робити, те, чим ми можемо зміцнювати спільну безпеку у Європі", — сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що сьогодні провів окрему нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим.

"Провів окрему нараду з міністром оборони. Готуємо більше сили для нашої держави. Нарада з правоохоронцями. Зокрема, був на нараді голова Служби безпеки України. Основна доповідь – щодо протидії колаборантам, щодо знищення логістики противника. Я вдячний СБУ за результати", — сказав Зеленський.

Президент також звернув увагу щодо факту стеження за українськими журналістами.

"Служба безпеки України розпочала розслідування та з’ясує всі обставини. Будь-який тиск на журналістів неприпустимий", — наголосив президент.

Що відомо про стеження за журналістами

У мережі 16 січня видання "Народна правда" опублікувала приховані зйомки, де видно, нібито журналісти Bihus.Info вживають заборонені речовини. Засновник проєкту Денис Бігус заявив, що усі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків. Про результати він повідомить окремо у Telegram-каналі.

Пізніше 16 січня з'явилася заява Інституту масової інформації (ІМІ), у якій директорка Оксана Романюк вимагає від влади відреагувати на системний тиск на журналістів. Так вона прокоментувала тиск на команду Bihus.Info та медійника Юрія Ніколова.

17 січня Служба безпеки України розпочала розслідування обставин прослуховування та відеозйомки представників проєкту журналістських розслідувань Bihus.Info.

15 січня журналіст-розслідувач Юрій Ніколов розповів про залякування: невідомі особи намагалися потрапити у його квартиру, налякали матір та сусідів, а на дверях залишили наліпки з написами "ухилянт" і "зрадник".