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"За командою стежили близько року" — нова заява Бігуса щодо відео, де співробітники Bihus.Info нібито вживають наркотики
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"За командою стежили близько року" — нова заява Бігуса щодо відео, де співробітники Bihus.Info нібито вживають наркотики

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&quot;За командою стежили близько року&quot; — нова заява Бігуса щодо відео, де співробітники Bihus.Info нібито вживають наркотики
Журналіст Денис Бігус, засновник проєкту Bihus.info, 16 січня 2024 року. Фото: скриншот YouTube/Bihus.info

Засновник проєкту розслідувань Bihus.Info Денис Бігус оприлюднив ще одну заяву із реакцією на опубліковані приховані зйомки, де видно, нібито журналісти Bihus.Info вживають заборонені речовини.

Бігус заявив, що за членами команди Bihus.Info нібито стежили близько року, ймовірно, шукаючи способи дискредитувати редакцію. Засновник проєкту розслідувань уточнив, що фрагменти перехоплених розмов було змонтовано з декількох епізодів, між якими місяці часу.

"А коли професійних факапів не знайшли – перейшли на особисте. В результаті — встановили камери у номері дівчат із команди на новорічному корпоративі", — сказав він.

За словами журналіста, таке прослуховування та стеження є відвертим втручанням у "глибоко приватне життя", а герої оприлюдненого відео, вживаючи заборонені речовини, шкодили лише собі, але не несли соціальної загрози.

Також Бігус зазначив, що це стеження та оприлюднення відео не виглядало як спонтанна акція помсти за якийсь конкретний матеріал, а радше як системне тривале слідкування та переслідування для дискредитації роботи команди.

"Мені незручно за те, що я побачив на відео, але по-справжньому мені соромно за виконавців цього шоу.. І ціною цієї всієї незручності ми дізнались напевно, що у спецслужб є час, і натхнення, і бюджети вести системне стеження за приватним життям членів команди розслідування", — підсумував він.

Що передувало

У мережі 16 січня опублікували приховані зйомки, де видно, нібито журналісти Bihus.Info вживають заборонені речовини. Засновник проєкту розслідувань Денис Бігус відреагував на повідомлення. Сказав, що всі співробітники здадуть тести на вживання наркотиків, а в команді будуть "жорсткі кадрові зміни".

Відео з уживанням наркотиків та аудіозаписами розмов, де працівники Bihus.Info нібито домовляються про купівлю речовин, 16 січня з'явилося на YouTube-каналі інформаційного ресурсу "Народна правда". В описі стверджується, що журналісти вживають наркотики на новорічному корпоративі, спеціально виїхавши для цього в заміський будинок під Києвом.

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