СБУ розслідує обставини прослуховування та відеозйомки представників Bihus.Info

Служба безпеки України розпочала розслідування обставин прослуховування та відеозйомки представників проєкту журналістських розслідувань Bihus.Info.

Про це повідомили у Telegram-каналі СБУ.

Як зазначається, за відповідним фактом, відкрите кримінальне провадження, згідно зі статтею 359 Кримінального кодексу (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

У відомстві наголосили, що "прозора та безперешкодна робота незалежних і фахових ЗМІ є умовою розвитку України, як демократичної держави".

"Подібним фактам стеження слід дати правову оцінку, незалежно від того, були чи ні у матеріалах прихованої зйомки оприлюднені факти можливого порушення закону, які стосуються обігу наркотичних речовин", — підкреслили у Службі безпеки.

Водночас в СБУ додали, що оцінку таким діям "можуть дати виключно правоохоронні органи відповідно до своєї підслідності".

Раніше 16 січня керівник Bihus.Info Денис Бігус записав ролик щодо оприлюднення у мережі відео, на якому співробітники проєкту нібито вживають наркотики, та заявив про незаконне прослуховування.

15 січня журналіст-розслідувач Юрій Ніколов розповів про залякування: невідомі особи намагалися потрапити у його квартиру, налякали матір та сусідів, а на дверях залишили наліпки з написами "ухилянт", "зрадник".