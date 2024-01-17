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СБУ вилучила диски із записами з камер спостереження, з яких велась незаконна зйомка членів команди Bihus.Info
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СБУ вилучила диски із записами з камер спостереження, з яких велась незаконна зйомка членів команди Bihus.Info

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СБУ
СБУ. Ілюстративне фото: УНІАН

Співробітники Служби безпеки України приїхали з обшуком у заміський комплекс, у якому велась незаконна зйомка членів команди Bihus.Info. Вони вилучили жорсткі диски з записами камер відеоспостереження.

Про це повідомили журналісти Bihus.Info.

У редакції зазначили, що коли журналісти приїхали на місце, слідчі дії з носіями відео вже були завершені, а самі жорсткі диски та реєстратор було вилучено.

В коментарі представник СБУ зазначив, що не може дати можливості зробити копії, адже, за його словами, жорсткі диски "вже вилучені і запаковані в сейф-пакет". Водночас він порадив журналістам Bihus.Info звернутись за копіями до СБУ наступного дня.

Обшук відбувся у межах відкритого 17 січня кримінального провадження за ст. 359 ККУ (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) за фактом публікації прихованої зйомки та телефонного прослуховування членів команди Bihus.Info.

"Представники команди Bihus.Info не є в ньому потерпілими, СБУ відкривала провадження за власною ініціативою. Представники редакції звертались із заявами про відкриття кримінального провадження за іншими статтями до Національної поліції, наразі поліця ще не зареєструвала власне провадження", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про стеження за журналістами

У мережі 16 січня видання "Народна правда" опублікувала приховані зйомки, де видно, нібито журналісти Bihus.Info вживають заборонені речовини. Засновник проєкту Денис Бігус заявив, що усі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків. Про результати він повідомить окремо у Telegram-каналі.

Пізніше 16 січня з'явилася заява Інституту масової інформації (ІМІ), у якій директорка Оксана Романюк вимагає від влади відреагувати на системний тиск на журналістів. Так вона прокоментувала тиск на команду Bihus.Info та медійника Юрія Ніколова.

17 січня Служба безпеки України розпочала розслідування обставин прослуховування та відеозйомки представників проєкту журналістських розслідувань Bihus.Info.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що тиск на українських журналістів — неприпустимий.

15 січня журналіст-розслідувач Юрій Ніколов розповів про залякування: невідомі особи намагалися потрапити у його квартиру, налякали матір та сусідів, а на дверях залишили наліпки з написами "ухилянт" і "зрадник".

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