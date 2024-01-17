Вранці 18 січня 2023-го у Броварах Київської області на дитячий садочок впав гелікоптер ДСНС EC-225 Super Puma. Десятеро людей, що були в ньому, загинули, зокрема, керівництво МВС. Також через авіатрощу в садочку загинули чотири жінки та дитина, 31 людина, серед яких 13 дітей, отримали поранення.

В той день на цьому гелікоптері летів у відрядження міністр МВС Денис Монастирський. Разом з ним у гвинтокрилі знаходилися держсекретар міністерства Юрій Лубкович, перший заступник Євгеній Єнін, заступниця керівника Патронатної служби МВС Тетяна Шутяк, начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки Михайло Павлушко, фотограф Микола Анацький, поліцейський Андрій Маринченко та екіпаж: командир Олександр Василенко, пілот Костянтин Коваленко і бортмеханік Іван Касьянов.

Гелікоптер вилетів з Нових Петрівців, що на Київщині, та мав дістатися Харківщини та Дніпропетровської області. Проте, близько 8 ранку він розбився в Броварах.

21 січня загиблих керівників МВС поховали на Байковому кладовищі. Того ж дня у Броварах поховали пʼятирічну Мілану Пономаренко, її маму Олену, та решту місцевих, які загинули під час падіння гелікоптера.

За рік після трагедії Суспільне розповідає, що нині зі справою та публікує спогади колег та рідних загиблих.

Вікторія Анацька, дружина загиблого фотографа МВС Миколи Анацького

Вікторія познайомилась з Миколою у 2017 році. Тоді він був військовим. "Він розповідав, що хотів захищати рідний Бахмут ще під час його першої окупації у 2014-му, але військові, які тоді були там, підлягали або розстрілу, або тортурам з боку росіян. Одного дня він взяв сумку і сказав, що йде в спортзал, а сам поїхав у Дніпро і почав служити в добровольчому батальйоні "Донбас". Його перші виїзди — в Дебальцеве, Широкине. Він підсвідомо знав, що буде військовим, ходив в спортзал, купляв військову форму. В нього був позивний "Майстер" — повністю відкликається з ним: він був майстром у всьому, за що брався", — розповідає Вікторія.

У 2017-му, після знайомства з Вікторією, Микола переїхав до неї в Київ: "Почав служити в батальйоні Кульчицького. Був якийсь захід, його відправили туди з фотоапаратом. Там він познайомився з пресслужбою Нацгвардії, потім перевівся до них, став пресофіцером 3030 частини. Згодом його помітили в МВС і забрали у міністерство. Там Микола працював з 2019 року".

Перед початком повномасштабного вторгнення Микола відвіз вагітну дружину на захід України. Сам повернувся в столицю. "Поїхав у військову частину і мобілізувався. Після деокупації Київської області їхній підрозділ мав вирушати на Донбас. Але до нього зателефонували з МВС і повідомили, що повертають на роботу, бо він їм потрібен", — згадує Вікторія.

У березні 2022-го у пари народилася донька Марічка. За десять місяців Микола загинув — через чотири дні після свого дня народження. 14 січня 2023-го чоловіку виповнилося 34 роки.

"Коли він був на війні, я була більш зібрана, очікувала всього, розуміла — в будь-яку мить його може не стати. А коли він перейшов в МВС, трошки розслабилась. В нас народилась донечка, я дещо переключилась. 17 січня він сказав, що йому завтра треба рано вставати на роботу. Наступного дня подзвонив його друг з Нацгвардії й каже: "Ти знаєш, що вертоліт міністра впав?" Я почала передивлятись новини й зрозуміла, що виживших немає. Не могла повірити — він стільки разів виживав на лінії фронту. Цих людей поєднав гелікоптер — не спроста вони туди сіли. Девʼять ангелів полетіли. Коли ми востаннє гуляли по Києву, він сказав: "Коли мене не стане, хочу щоб мене пам'ятали. Щоб через 100 років якийсь фотограф подивився на мої кадри й сказав: "Який класний чувак!".

Богдан Драп'ятий, заступник міністра МВС

З Денисом Монастирським Богдан Драп'ятий познайомився у 2018-му, коли працював керівником секретаріату Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, а Монастирський тоді був там позаштатним експертом. У 2019-му він став народним депутатом та головою цього Комітету.

"Коли він прийшов у Верховну Раду, вирішив поставити стіл для тенісу — під час гри ми могли розслабитися і проговорити по роботі. Він був масштабною людиною, освіченим, дуже цікавився історією, культурою", — згадує Драп'ятий.

У 2021 році Монастирського призначили міністром внутрішніх справ. Драп'ятий почав працювати з ним у міністерстві. "Коли почалось повномасштабне вторгнення, ми залишились в Києві. Після деокупації Київської області, він одразу поїхав туди, зустрічався з поліцейськими, рятувальниками, місцевими, хто переживав ті жахи".

Втратив Богдан Драпʼятий і інших друзів та колег, які розбились у гелікоптері: "З Євгеном Єніним я знайомий з 2016-го, він тоді ще був заступником генпрокурора. Розумів роботу системи, те, як треба приймати рішення. Тетяна Шутяк у 2018 році прийшла в наш Комітет на стажування, була дуже ініціативна. ЇЇ помітив Денис Монастирський, вона стала його помічницею. З Юрієм Лубковичем ми познайомились у Верховній Раді. Завжди казали, що його характеризує слово "державник". 17 січня 2023-го ми всі зустрілись в кабінеті Монастирського, обговорювали робочі питання, зокрема розвиток сервісного центру МВС. Їх дуже не вистачає, ми були не тільки колегами, а й друзями".

Чоловіки несуть тіло загиблого в авіатрощі у Броварах на Київщині, 18 січня 2023 року. Гелікоптер з керівниками МВС упав біля дитсадка в Броварах. У той день загинули 15 людей, з них — одна дитина. Фото: Sergei Supinsky/AFP/Getty Images

Що зі справою

21 січня 2023-го СБУ почала розслідування авіатрощі. Розглядалися декілька версій трагедії: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера, умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

У березні минулого року у коментарі Суспільному прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що "чорну скриньку", знайдену на місці авіакатастрофи, розшифрували, а дані передали слідству. 31 липня генпрокурор Андрій Костін заявив, що про диверсію чи замах на життя державних діячів не йдеться, а також, що зібрані всі технічні документи, щодо розслідування причин аварії.

3 серпня 2023-го слідчі повідомили про підозру п’ятьом посадовцям ДСНС, які, за версією слідства, порушили правила безпеки польотів. "Командиру екіпажу не повідомили метеорологічні дані по маршруту руху, зокрема, про несприятливі погодні умови над Броварами. Екіпаж не мав допусків до польотів у складних метеоумовах. Проте, жоден з посадовців, відповідальних за безпеку польотів, виліт не скасував або не переніс його", — заявила тоді радниця комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

4 серпня Печерський райсуд обрав підозрюваним запобіжні заходи. Один з них — начальник Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС, Іван Коробка, заявив, що всі дії під час польоту гелікоптера відбувалися згідно з "керівними документами", рівень екіпажу дозволяв перевозити керівний склад та в той день погода була льотна.

"Навіть при посадці, де вони забирали пасажирів на борт, звучала фраза, що їм підсвічували з землі проблисковими маячками службового транспорту, щоб зорієнтувати, куди саме сідати. У нас є листування командира екіпажу з командуванням про те, що він не може визначити висоту хмар через туман. Однак політ ніхто з командирів не припинив, або не відклав до стабілізації погоди", — заявив слідчий ДБР Вадим Приймачок.

У листопаді 2023-го ДБР завершило розслідування. Тетяна Сапьян повідомила Суспільному, що усі підозрювані перебувають під домашнім арештом.