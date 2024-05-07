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МВС запустило еКабінет постраждалого і гарячу лінію з питань соцзахисту для військових і правоохоронців
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МВС запустило еКабінет постраждалого і гарячу лінію з питань соцзахисту для військових і правоохоронців

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Міністерство внутрішніх справ (МВС) запускає два сервіси для військовослужбовців та правоохоронців. Йдеться про електронний кабінет постраждалого і контактний центр з питань соціального захисту.

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

Електронний кабінет постраждалого буде працювати на сайті правоохоронного відомства. Там військовослужбовці Нацгвардії, Держприкордонслужби, поліцейські та рятувальники, які мають статус постраждалих, а також члени їх родин, можуть отримати доступ до своїх облікових даних та залишити запит на медичну, психологічну, юридичну допомогу. Для цього необхідно зареєструватися в Єдиному вікні для громадян.

Контактний центр з питань соціального захисту доступний за коротким номером 1536. Фахівці гарячої лінії з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00 консультуватимуть щодо отримання психологічної, медичної та грошової допомоги, нарахування пільг, призначення пенсії тощо.

21 березня Верховна рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №10313 "Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист".

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