Відновлено послугу щодо замовлення індивідуальних номерних знаків — МВС

Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України (МВС) відновили послугу на видачу індивідуальних номерних знаків для водіїв.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Зазначається, що автовласники можуть знову замовляти індивідуальні номерні знаки онлайн – у Кабінеті водія. Також послуга доступна при особистому зверненні до будь-якого зручного сервісного центру.

Вартість послуги:

спецпродукція (номерний знак) для легкових авто – 204 грн;

спецпродукція (номерний знак) для мотоциклів – 92,4 грн;

три символи (мінімальне замовлення) – 300 грн;

кожний наступний (до восьми символів) – 90 грн;

графічний елемент – 500 грн.

У МВС додали, що отримати індивідуальний номерний знак можливо двома способами: самостійно або з доставкою на відділення "Нової Пошти".

Самостійно забрати індивідуальний номерний знак можливо у Головному сервісному центрі МВС у Києві – в управлінні стандартизації за адресою: вул. Мрії, 19. А логістичні послуги з доставки на відділення "Нової Пошти" надає ДП «ІНФОТЕХ» за додаткову плату", — йдеться у повідомленні.

При цьому вказується, що послуга із виготовлення індивідуальних номерних знаків надається до 40 днів.

Індивідуальний номерний знак – це додаток до номерного знаку державної реєстрації транспортного засобу за індивідуальним замовленням власника. Напис є унікальним і не може повторюватись. Номерний знак для легкових автомобілів може містити від трьох до восьми символів – від трьох до восьми літер чи від трьох до семи літер і цифр. А напис для мотоциклів – від трьох до шести символів – від двох до п’яти літер і цифр. Індивідуальний номерний знак має містити не менше ніж дві літери.

Послуга із видачі індивідуальних номерів була призупинена наприкінці лютого цього року. Як тоді пояснили у МВС це було пов'язано із погіршенням "воєнної безпеки в місцях розташування виробничих потужностей заводу-виробника, які буде перенесено на іншу локацію".