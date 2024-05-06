МВС РФ оголосило у розшук Данілова, Гройсмана та Авакова

МВС Росії оголосило в розшук колишнього секретаря РНБО Олексія Данілова, експрем'єр-міністра Володимира Гройсмана, ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова, ексголовнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака та екскерівника антитерористичного центру при СБУ Василя Крутова.

Про це повідомляє видання "Настоящее время" із посиланням на базу даних відомства.

Крім того, там є картки на колишнього міністра закордонних справ України Павла Клімкіна і колишнього міністра інформаційної політики країни Юрія Стеця.

Гройсман і Клімкін розшукуються за статтями Кримінального кодексу, за якими саме — не уточнюється. У квітні Слідчий комітет Росії звинуватив їх у "здійсненні обстрілів та інших злочинів на Донбасі". У цьому ж переліку фігурував і колишній міністр інформаційної політики Юрій Стець (2014-2019), якого також оголошено у розшук за неназваною статтею.

Данілов та Аваков розшукуються за статтею Кримінального кодексу, проте не сказано за якою.

Раніше стало відомо, що МВС Росії оголосило у розшук президента України Володимира Зеленського, експрезидента Петра Порошенка, командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка та колишнього главу Міністерства оборони України Михайла Коваля.

Наприкінці 2023 року Росія оголосила у розшук голову ГУР Кирила Буданова. Після знищення корабля "Новочеркаськ" у розшук у Росії оголосили командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука. У справі про "тероризм" суд у Москві також заочно заарештував голову СБУ Василя Малюка.