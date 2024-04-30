Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у День прикордонника оголосив про створення третьої бойової бригади Державної прикордонної служби України "Гарт".

Про це Клименко повідомив у Телеграм.

"Прикордонники відважно проявили себе в боях у 2014 році. І дотепер прикордонні загони та сформовані бойові бригади Гвардії Наступу "Сталевий кордон" і "Помста" продовжують бити ворога, демонструючи неабияку міць та витримку", — написав Клименко.

За його словами, символічно саме сьогодні оголосити про створення третьої бойової бригади Держприкордонслужби — "Гарт", бійці якої вже підсилюють Сили оборони на східних рубежах.

Міністр додав, що оборона острова Зміїний, Маріуполя, битва за Київ, звільнення від окупантів РФ півночі та Харківщини — лише частина супротиву, який триває і досі.

“Це непростий, але достойний шлях, який веде нас до мети — виходу на кордони 1991-го року. До безпечної та мирної України", — написав Клименко.

З 2018 року в Україні 30 квітня відзначається День прикордонника.