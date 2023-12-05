Президент Франції Емманюель Макрон запросив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зустрітися в Парижі наприкінці цього тижня. Макрон хоче знайти компроміс і переконати угорського лідера, щоб той підтримав вступ України в ЄС.

Про це пише Politico із посиланням на французького чиновника.

За словами чиновника, Орбан, виступаючи проти вступу України, "збільшував ставки, бо хотів отримати фінансування від ЄС.

Дипломат з іншої країни ЄС не сприймає надто серйозно погрозу Орбана про блокування перемови. Він назвав дії Орбана "політичною театралізацією". "Ще один день, ще один лист із Будапешта. Так що нового?" — сказав цей диппредставник.

Водночас ще один високопоставлений дипломат із третьої країни ЄС сказав, що Орбан цього разу не поступиться щодо вступу України в Європейський Союз, навіть якщо він отримає більше коштів ЄС.

1 грудня Орбан говорив про те, що Європейський союз повинен спочатку підписати угоду стосовно стратегічного партнерства з Україною, а не починати перемовини про вступ.

Опісля президент Євроради Шарль Мішель наголосив, що ЄС та Україна вже перебувають у стані "стратегічного партнерства", оскільки була підписана угода про асоціацію.

Позиція Угорщини щодо війни РФ проти України

Відносини між Україною та Угорщиною залишалися напруженими через позицію угорського уряду стосовно санкцій ЄС проти РФ. Зокрема країна не підтримувала обмеження проти російського нафтового і газового сектору.

У червні 2022 року старший радник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана заявив, що ЄС має припинити запроваджувати санкції проти Росії через її вторгнення в Україну і натомість домагатися припинення вогню та початку переговорів.

За даними угорських ЗМІ, 21 вересня 2022 року на закритій зустрічі із законодавцями Орбан заявив, що ЄС повинен скасувати свої санкції проти Росії до кінця цього року, адже вони шкодять більше самим європейцям, ніж Росії. Також Угорщина тривалий час виступала проти надання Україні 18 мільярдів фінансування від ЄС.

18 листопада 2022 року міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто назвав недієвими антиросійські санкції Євросоюзу і закликав піти у відставку лідерів країн ЄС, які виступали за обмеження.

При цьому, за даними соціологічного інституту Publicus, в Угорщині зростає невдоволення проросійським курсом уряду Орбана.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що ставлення Угорщини до України лишиться незмінним, допоки прем'єром лишається Орбан.

Що відомо про вступ України в ЄС

Європейська рада на саміті у Брюсселі 23 червня надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією.

"Комісія рекомендує надати Україні європейську перспективу. Це, звісно, за умови, що в країні проведуть низку важливих реформ. На думку комісії, Україна чітко продемонструвала прагнення та рішучість жити за європейськими цінностями та стандартами", — сказала президентка Єврокомісії Урсула Фон Дер Ляєн.

"Низка важливих реформ" — це сім наступних умов:

реформа Конституційного суду;

продовження судової реформи;

антикорупція, включно з призначенням керівника САП;

боротьба з відмиванням коштів;

втілення антиолігархічного закону;

узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;

зміна законодавства про нацменшини.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 26 вересня повідомив, що на урядовому рівні 7 рекомендацій Єврокомісії щодо реформ, які треба провести для наступного кроку на шляху вступу до ЄС, повністю виконані.

7 листопада "Радіо Свобода", посилаючись на звіт ЄК щодо України, поінформувала, що Європейська комісія вважає повністю завершеними чотири з семи рекомендацій.

8 листопада Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського союзу розпочати процес перемовин про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Рамки переговорів ухвалять у березні 2024 року.

Згодом Єврокомісія оприлюднила повний розгляд висновків, які були внесені в щорічну доповідь 2023 року щодо розширення в контексті ЄС подання української заявки на членство в Європейському союзі.