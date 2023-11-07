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Тендери вигравали фіктивні фірми. У чому саме підозрюють екскерівника "СхідГЗК"
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Тендери вигравали фіктивні фірми. У чому саме підозрюють екскерівника "СхідГЗК"

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Колишньому заступнику генерального директора державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" вручили підозру у зловживанні владою. За даними слідства, 2021 року він спільно з працівниками двох українських підприємств закуповували відходи металургійного шлаку для потреб шахт за завищеними цінами.

За інформацією Бюро економічної безпеки України, підприємство оголошувало тендери на закупівлю сировини, переможцями яких ставали фіктивні підприємства.

"Вони по суті здійснювали транзитні фінансово-господарські операції. Фактично ж сировину замовляли та отримували у виробників напряму. Так вони збільшували витрати та мінімізували податки".

Під час обшуків на підприємстві, вдома у підозрюваного та його спільників й за адресами реєстрації компаній, які вигравали тендери, знайшли документи, печатки, мобільні телефони та комп’ютери.

"У ході проведення слідчих дій працівники Бюро встановили, що деякі компанії ніколи не існували за вказаними адресами".

Обшуки провели на території трьох шахт підприємства на Кіровоградщині, розповіла Суспільному речниця СБУ в регіоні Юлія Ткач.

"Вказана сировина необхідна шахтам підприємства, а також для подальшого видобутку та виготовлення уранової руди й уранового концентрату. Економічна експертиза підтвердила завдання збитків держбюджету на суму 1,5 мільйона гривень. Підозрюваному загрожує позбавлення волі терміном від трьох до шести років із забороною обіймати певні посади".

Підозрюваний у зловживанні владою ексзаступник гендиректора не працює на підприємстві майже два роки, сказав начальник юридичного відділу "СхідГЗК" Дмитро Говеля – звільнився наприкінці 2021 року.

"Про повідомлення йому підозри нам стало відомо з сайту офісу генпрокурора. Більше відомостей немає жодних, тому що на сьогодні підприємство не має процесуального статусу у цьому кримінальному провадженні. Як я розумію, виходячи з процесуального кодексу підприємства, надалі органом розслідування буде визнано потерпілою особою у цьому кримінальному провадженні".

За інформацією речниці СБУ, головний постачальник металургійного шлаку нині перебуває під арештом за звинуваченням у дезертирстві.

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