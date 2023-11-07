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На Кіровоградщині керівництво держпідприємства "СхідГЗК" підозрюють у розкраданні 1,5 мільйона гривень – СБУ
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На Кіровоградщині керівництво держпідприємства "СхідГЗК" підозрюють у розкраданні 1,5 мільйона гривень – СБУ

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На Кіровоградщині керівництво підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" підозрюють у розкраданні майже півтора мільйона гривень. Слідство встановило, що за попередньою змовою з працівниками двох українських підприємств вони здійснювали закупівлю відходів металургійного шлаку для потреб шахт за завищеними цінами.

Це інформація від речниці обласного управління СБУ Юлії Ткач. З її слів, під час слідства також стало відомо, що головний постачальник металургійного шлаку наразі перебуває під арештом за звинуваченням у дезертирстві.

Державне підприємство "СхідГЗК" є найбільшим в Європі та єдиним в Україні підприємством, що здійснює видобуток уранової руди та виробництво концентрату природного урану. В подальшому їх використовують для виробництва ядерного палива для забезпечення діяльності АЕС України.

Нині колишньому заступнику генерального директора із забезпечення виробництва підприємства "СхідГЗК" повідомили про підозру за частиною 2 статті 364 "Зловживання владою або службовим становищем".

Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від 8500 до 17 тисяч гривень.

Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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