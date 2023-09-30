Українські морські дрони є дуже ефективними і уже мають вирішальний вплив на перебіг війни на морі. А новий дрон "Марічка", який проходить випробування, здатний завдавати ударів по кораблях нижче ватерлінії.

Про це в етері телемарафону сказав керівник безпекових програм Центру глобалістики “Стратегія ХХІ”, капітан 1-го рангу ВМС України Павло Лакійчук.

"Українські дрони-камікадзе уже мають вирішальний вплив на перебіг війни на морі. Це новий вид озброєння, який дуже ефективно використовує Україна, проти якого ворог тільки шукає способи протидії. І не тільки ворог. В світі взагалі дивляться з певним острахом на наші морські дрони", — сказав він.

За словами експерта, ці дрони економічні, дешеві, ефективні і дуже добре себе зарекомендували.

"Але вони теж розвиваються, у них теж є проблемні місця. Наприклад, найвразливішими є ці дрони на кінцевій ділянці підходу до об'єкта ураження. Їх легко збити артилерійським вогнем, стрілецькою зброєю. Якби їх напів занурити, помістити хоча б на метр під воду, то ефективність артилерії і стрілецької зброї різко б знизилася. А ефективність самого дрона значно б збільшилася, тому що удар відбувався б нижче ватерлінії. Таким характеристикам відповідає морський дрон "Марічка", — пояснив Лакійчук.

Він не виключає, що цей дрон може виконувати багато функцій: бути не тільки дроном-камікадзе, але й буксирувальником, носієм водолазів, спецпризначенців до "ворожих берегів".

За словами експерта, те, як українські військові використовують в комплексі на морі і крилаті ракети, і морські дрони-камікадзе, і повітряні дрони призводить до того, що росіяни тікають з української чорноморської акваторії.

"На жаль, ми не домінуємо в західній частині Чорного моря, у нас недостатньо сил і засобів, але ворог звідти тікає, тому що знає, що може бути уражений тими ж морськими дронами в пунктах патрулювання. Тікають вони і з севастопольської бази, тому що туди регулярно і прилітає, і припливає. Прямують до Керчі, Феодосії, Новоросійська", — сказав він.

В Україні триває робота над створенням підводного морського безпілотника "Марічка". Про нову серію випробувань дрона 26 вересня повідомив благодійний фонд "A.M.M.O. Україна", команда якого працює над його розробленням.

Заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді, заступник голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін публікував в X 22 серпня відео попередніх випробувань "Марічки", які проводили у нічний час. Нардеп зазначив, що вартість виготовлення одного такого безпілотника – 16 млн грн.

Раніше СБУ показала, який вигляд має надводний дрон "Морський малюк", яким атакували Керченський міст та кораблі Чорноморського флоту.