НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Українські морські дрони уже мають вирішальний вплив на перебіг війни на морі — Лакійчук
ЗброяВторгнення Росії в УкраїнуЗброя і технології

Українські морські дрони уже мають вирішальний вплив на перебіг війни на морі — Лакійчук

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Морський дрон "Марічка"
Морський дрон "Марічка". Кадр з відео

Українські морські дрони є дуже ефективними і уже мають вирішальний вплив на перебіг війни на морі. А новий дрон "Марічка", який проходить випробування, здатний завдавати ударів по кораблях нижче ватерлінії.

Про це в етері телемарафону сказав керівник безпекових програм Центру глобалістики “Стратегія ХХІ”, капітан 1-го рангу ВМС України Павло Лакійчук.

"Українські дрони-камікадзе уже мають вирішальний вплив на перебіг війни на морі. Це новий вид озброєння, який дуже ефективно використовує Україна, проти якого ворог тільки шукає способи протидії. І не тільки ворог. В світі взагалі дивляться з певним острахом на наші морські дрони", — сказав він.

За словами експерта, ці дрони економічні, дешеві, ефективні і дуже добре себе зарекомендували.

"Але вони теж розвиваються, у них теж є проблемні місця. Наприклад, найвразливішими є ці дрони на кінцевій ділянці підходу до об'єкта ураження. Їх легко збити артилерійським вогнем, стрілецькою зброєю. Якби їх напів занурити, помістити хоча б на метр під воду, то ефективність артилерії і стрілецької зброї різко б знизилася. А ефективність самого дрона значно б збільшилася, тому що удар відбувався б нижче ватерлінії. Таким характеристикам відповідає морський дрон "Марічка", — пояснив Лакійчук.

Він не виключає, що цей дрон може виконувати багато функцій: бути не тільки дроном-камікадзе, але й буксирувальником, носієм водолазів, спецпризначенців до "ворожих берегів".

За словами експерта, те, як українські військові використовують в комплексі на морі і крилаті ракети, і морські дрони-камікадзе, і повітряні дрони призводить до того, що росіяни тікають з української чорноморської акваторії.

"На жаль, ми не домінуємо в західній частині Чорного моря, у нас недостатньо сил і засобів, але ворог звідти тікає, тому що знає, що може бути уражений тими ж морськими дронами в пунктах патрулювання. Тікають вони і з севастопольської бази, тому що туди регулярно і прилітає, і припливає. Прямують до Керчі, Феодосії, Новоросійська", — сказав він.

В Україні триває робота над створенням підводного морського безпілотника "Марічка". Про нову серію випробувань дрона 26 вересня повідомив благодійний фонд "A.M.M.O. Україна", команда якого працює над його розробленням.

Заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді, заступник голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін публікував в X 22 серпня відео попередніх випробувань "Марічки", які проводили у нічний час. Нардеп зазначив, що вартість виготовлення одного такого безпілотника – 16 млн грн.

Раніше СБУ показала, який вигляд має надводний дрон "Морський малюк", яким атакували Керченський міст та кораблі Чорноморського флоту.

Топ дня
День захисників 1 жовтня, Зеленський заявив про створення альянсу оборонних індустрій. 585 день війни. Онлайн
День захисників 1 жовтня, Зеленський заявив про створення альянсу оборонних індустрій. 585 день війни. Онлайн Важливо
День захисників
У День захисників і захисниць Зеленський вшанував пам'ять загиблих бійців
Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський: "Важкі часи зробили нас сильними"
Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату
Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату

Вибір редакції
Механіки ремонтують броньовану машину Humvee
"Мотолига" — майже як трактор". Як працюють військові мобільні ремонтні групи
Російський військовий на Запорізькій АЕС
Ядерна брехня. Викриття маніпуляцій РФ напередодні Генеральної конференції МАГАТЕ — VoxCheck
Військовий у коридорі психіатричного відділення
"Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових
Азербайджанський КПП у Лачинському коридорі
Азербайджан проводить антитерористичні заходи в Нагорному Карабаху. Чому в регіоні знову загострення
Військові навчання танкістів у Чернігівській області
Перерозподіл ПДФО військових. Чому у місцевих бюджетів хочуть забрати цей податок
Дізнайтесь більше
Українські військові танки Leopard 1A5 Сили оборони України бій
"Поцілити в коло діаметром в метр". Українські військові показали, як працюють на німецьких танках Leopard 1A5
У Росії заявили про атаку безпілотників на Смоленськ і Сочі, Міноборони РФ
У Росії заявили про атаку безпілотників на Смоленськ і Сочі
Речник Повітряних Сил Ігнат пояснив, чому не завжди вдається збити всі "шахеди"
Ігнат пояснив, чому не завжди вдається збити всі "шахеди"
овітряні Сили: вночі знищили 16 "шахедів" з 30
Повітряні Сили: вночі знищили 16 "шахедів" з близько 30
На початок