Служба безпеки України (СБУ) показала, який вигляд має надводний дрон "Морський малюк", яким атакували Керченський міст та кораблі Чорноморського флоту.

Відео опубліковане у Телеграм-каналі СБУ.

"Цікавить, як саме виглядають надводні дрони СБУ? Будь ласка – публікуємо унікальні фото і відео "Морського малюка". Курс – тільки вперед, до перемоги", — йдеться у підписі до відео.

Раніше очільник СБУ Василь Малюк розповів, що морські дрони "Морський малюк" (SeaBaby), які атакували Кримський міст, десантний корабель РФ "Оленегорский горняк" та танкер SIG – це власна технічна розробка Служби безпеки. Ці дрони, обладнані бойовою частиною у 850 кг.

Що відомо про атаки на Кримський міст

8 жовтня 2023 року на Кримському мосту стався вибух. Рух мостом було перекрито через зруйновану частину дорожнього полотна.

З початку липня на Кримському мосту майже щоранку фіксували багатокілометрові затори.

17 липня на мосту, що сполучає РФ з окупованим півостровом, сталися вибухи. Зруйновано одну секцію мосту, ще одна — пошкоджена.

Після вибухів на мосту уряд РФ продовжив терміни його відновлення до 31 грудня 2023 року.

3 серпня секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в етері національного телемарафону "Єдині новини" заявив, що СБУ брала участь в обох ударах по Кримському мосту - у жовтні торік та у липні цього року.