У Кропивницькому працює міжшкільний ресурсний центр. Сюди учні приходять на уроки трудового навчання та технологій. У центрі працюють чотири майстерні: швейна, слюсарно-столярна, кулінарна лабораторія та кабінет ІТ-технологій з 3D принтером. Хлопці та дівчата вчаться готувати, шити, випилюють підставки з деревини, вивчають конструювання та програмування.
Міжшкільний ресурсний центр відвідують учні 7, 8 та 9 класів. Тут вони отримують знання, уміння та навички, які зможуть використати як для майбутньої професії, так і в щоденному житті, розповіла Суспільному директорка центру Олена Горобець.
"Родзинка нашого закладу саме в тому, що діти отримують дуже багато інформації та навичок без гендерного поділу. Той час пройшов, коли казали — то жіноча справа, а то чоловіча".
За словами директорки, у кожній школі міста неможливо облаштувати такі майстерні з надсучасним обладнанням та пристосуванням.
Заклад одночасно можуть відвідати два класи. Кожен клас поділяється на дві групи. У центрі чотири майстерні. Кожна група заходить в окрему майстерню, де працюють фахівці.
Міжшкільний ресурсний центр працює за чотирма напрямками:
Швейна справа
"Багато хто з дітей не бачив, як виглядають сучасні швейні машини, а в нашому центрі надсучасне обладнання", — сказала директорка.
Учнів 7-класів навчають шити наволочку, 8 — органайзер, 9 — декоративну подушку.
Столярна майстерня
"Дітям цікаво працювати на сучасному обладнані, а не пиляти лобзиком. Те, що діти мали б у своєму класі пиляти лобзиком протягом двох-трьох уроків, тут на сучасному обладнані роблять за 8-10 хвилин. Діти приходять до центру з задоволенням".
Кабінет ІТ
"На робототехніці у нас обладнання — LEGO Education. За допомогою цих наборів учні можуть створити робота, запрограмувати його, зробити рухомим. У кінці уроку вони їх розбирають. Чим гарне обладнання, що воно багаторазового використання. Також на цьому предметі дітей навчають працювати на 3D принтерах, друкувати об'ємні речі".
Кулінарна лабораторія
"Це найулюбленіша локація учнів. Вони спочатку готують страви, потім сервірують стіл і куштують те, що приготували. Діти навчають готувати не страви високої кухні, а ті, що готуватимуть вдома щодня — борщ, суп, пампушки".