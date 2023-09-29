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Швейна майстерня, слюсарно-столярна, кулінарна, ІТ. У Кропивницькому працює міжшкільний ресурсний центр
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Швейна майстерня, слюсарно-столярна, кулінарна, ІТ. У Кропивницькому працює міжшкільний ресурсний центр

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Швейна майстерня, слюсарно-столярна, кулінарна, ІТ. У Кропивницькому працює міжшкільний ресурсний центр
У Кропивницькому працює міжшкільний ресурсний центр. Фото: Суспільне Кропивницький

У Кропивницькому працює міжшкільний ресурсний центр. Сюди учні приходять на уроки трудового навчання та технологій. У центрі працюють чотири майстерні: швейна, слюсарно-столярна, кулінарна лабораторія та кабінет ІТ-технологій з 3D принтером. Хлопці та дівчата вчаться готувати, шити, випилюють підставки з деревини, вивчають конструювання та програмування.

Міжшкільний ресурсний центр відвідують учні 7, 8 та 9 класів. Тут вони отримують знання, уміння та навички, які зможуть використати як для майбутньої професії, так і в щоденному житті, розповіла Суспільному директорка центру Олена Горобець.

"Родзинка нашого закладу саме в тому, що діти отримують дуже багато інформації та навичок без гендерного поділу. Той час пройшов, коли казали — то жіноча справа, а то чоловіча".

За словами директорки, у кожній школі міста неможливо облаштувати такі майстерні з надсучасним обладнанням та пристосуванням.

Заклад одночасно можуть відвідати два класи. Кожен клас поділяється на дві групи. У центрі чотири майстерні. Кожна група заходить в окрему майстерню, де працюють фахівці.

Міжшкільний ресурсний центр працює за чотирма напрямками:

Швейна справа

"Багато хто з дітей не бачив, як виглядають сучасні швейні машини, а в нашому центрі надсучасне обладнання", — сказала директорка.

Учнів 7-класів навчають шити наволочку, 8 — органайзер, 9 — декоративну подушку.

Столярна майстерня

"Дітям цікаво працювати на сучасному обладнані, а не пиляти лобзиком. Те, що діти мали б у своєму класі пиляти лобзиком протягом двох-трьох уроків, тут на сучасному обладнані роблять за 8-10 хвилин. Діти приходять до центру з задоволенням".

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У Кропивницькому працює міжшкільний ресурсний центр Фото: Суспільне Кропивницький
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У Кропивницькому працює міжшкільний ресурсний центр Фото: Суспільне Кропивницький
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У Кропивницькому працює міжшкільний ресурсний центр Фото: Суспільне Кропивницький
1
У Кропивницькому працює міжшкільний ресурсний центр Фото: Суспільне Кропивницький
1
У Кропивницькому працює міжшкільний ресурсний центр Фото: Суспільне Кропивницький

Кабінет ІТ

"На робототехніці у нас обладнання — LEGO Education. За допомогою цих наборів учні можуть створити робота, запрограмувати його, зробити рухомим. У кінці уроку вони їх розбирають. Чим гарне обладнання, що воно багаторазового використання. Також на цьому предметі дітей навчають працювати на 3D принтерах, друкувати об'ємні речі".

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У Кропивницькому працює міжшкільний ресурсний центр Фото: Суспільне Кропивницький
1
У Кропивницькому працює міжшкільний ресурсний центр Фото: Суспільне Кропивницький
1
У Кропивницькому працює міжшкільний ресурсний центр Фото: Суспільне Кропивницький
1
У Кропивницькому працює міжшкільний ресурсний центр Фото: Суспільне Кропивницький

Кулінарна лабораторія

"Це найулюбленіша локація учнів. Вони спочатку готують страви, потім сервірують стіл і куштують те, що приготували. Діти навчають готувати не страви високої кухні, а ті, що готуватимуть вдома щодня — борщ, суп, пампушки".

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У Кропивницькому працює міжшкільний ресурсний центр Фото: Суспільне Кропивницький
1
У Кропивницькому працює міжшкільний ресурсний центр Фото: Суспільне Кропивницький
1
У Кропивницькому працює міжшкільний ресурсний центр Фото: Суспільне Кропивницький
1
У Кропивницькому працює міжшкільний ресурсний центр Фото: Суспільне Кропивницький
1
У Кропивницькому працює міжшкільний ресурсний центр Фото: Суспільне Кропивницький
1
У Кропивницькому працює міжшкільний ресурсний центр Фото: Суспільне Кропивницький

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