Рідні 22-річного військового Олександра Коблюка з села Верба Рівненської області понад чотири місяці не можуть з’ясувати обставини його смерті. Тіло бійця 13 квітня цього року знайшли на залізничних коліях біля селища Пантаївка Олександрійського району Кіровоградської області. Про це Суспільному розповіла матір хлопця Любов Коблюк. З її слів, син їхав потягом додому у десятиденну відпустку.

Військовий загинув дорогою додому

Олександр Коблюк був військовослужбовцем-контрактником Рівненської частини 4240. З початку російського вторгнення захищав Україну на різних напрямках. Останнім часом служив під Запоріжжям. 12 квітня він їхав додому у відпустку.

"12 квітня о 18:20 мій син сів на потяг №87 у Запоріжжі та їхав додому у десятиденну відпустку. Він був разом з побратимами, тільки вони мали квитки в різних вагонах. У купе разом з сином їхали ще двоє чоловіків, один з них був з Донецької області, та жінка. Коли Олександр був в дорозі, ми з ним переписувались. Він писав: "Мамо, все добре, я сів у потяг, я вже їду. Тут трохи спекотно". Останнє повідомлення отримала від нього о 23:30 вечора. А друзі з Рівненщини переписувались з ним до опівночі, тобто за годину до смерті. Додому він їхав з дуже великим бажанням, він написав про це своїм друзям. Вони мали ще його зустріти у Рівному".

Зі слів матері, 13 квітня о першій годині ночі тіло її сина на залізничних коліях біля селища Пантаївка Олександрійського району побачили машиністи зустрічного потяга. Про його смерть жінці повідомили вранці.

"Усі речі сина були на його полиці в купе. Це — дорогий мобільний телефон, барсетка з банківськими картками та навушниками. У гаманці було 80 гривень, він не мав звички носити з собою велику суму грошей. Це мене здивувало, бо син ніколи такі речі не залишав без нагляду, як він міг вийти з вагона? У мене це в голові не вкладається. Тим паче у сумці був військовий квиток, тому він її ніколи з себе не знімав. А тут вона просто лежала на його полиці".

Олександр Коблюк їхав додому на Рівненщину у десятиденну відпустку. Фото: Любові Коблюк

Біля тіла бійця знайшли жіночий кросівок

Понад чотири місяці сім'я військового намагається з'ясувати обставити його смерті, говорить Любов Коблюк. З її слів, згідно з експертним висновком, смерть сина наступила близько першої години ночі від "неуточненого нещасного випадку".

"Потяг відразу зупинили, допитали провідницю, усіх пасажирів, які перебували у вагоні, та, зокрема, з ним в купе. Але ніхто нічого не чув та не бачив. За свідченнями людей, які їхали з ним в одному купе, вони між собою були незнайомі. Усі твердять, що повечеряли та полягали спати. Хоча мені це виглядає дивно, що вони їли разом та при цьому не знали одне одного. У поліції не було жодних питань, тому їх відпустили. Хоча мене насторожує дивний нюанс: біля тіла Сашка знайшли кросівок 36 розміру. Він належить жінці, що їхала з ним в купе. Під час опитування ця пасажирка сказала, що коли прокинулась, то кросівки уже не було. Коли ми ставимо питання слідчій, то вона каже, що не може на них відповісти".

У морзі рекомендували труну не відкривати

На третій день після трагічного випадку тіло Олександра Коблюка привезли у рідне село Верба Рівненської області, щоб поховати. Коли труну забирали з моргу, рідним рекомендували її не відкривати.

"Але ми її відкрили і побачили, що він був увесь побитий: обличчя, голова, зламана нога. Згідно з висновком експерта — ці травми від удару, але вони не притаманні падінню стоячи. Нас це насторожило. Тобто, якби він падав стоячи, таких побоїв у нього не було б. Ну тоді виникає питання: а як він випав з потяга?".

Поліція розслідує справу за статтею 115

Інформацію про смерть Олександра Коблюка внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 "Умисне вбивство". Обставини смерті чоловіка з’ясовують слідчі, розповіла Суспільному речниця поліції Кіровоградщини Віталіна Безенко.

"На теперішній час у справі призначена експертиза. Родичі померлого можуть звернутися до слідчого з письмовим клопотанням та ознайомитися з матеріалами кримінального провадження".

Бійця поховали у рідному селі Верба 17 квітня цього року. 1 квітня йому виповнилося 22 роки. Фото: Любові Коблюк

17 квітня Олександра Коблюка поховали у рідному селі Верба. Він — третя дитина у сім'ї. Мама говорить, попрощатися з сином приїхали багато військових, прийшли друзі та однокласники. "Він мав багато товаришів, займався спортом, не курив. Був товариський та приязний. Не встиг створити сім'ю, а пішов на війну захищати Україну. 1 квітня йому виповнилося лише 22 роки".

Нині сім'я Коблюків чекає на висновки судово-медичної експертизи. Якщо поліція Кіровоградщини закриє справу та не з'ясує обставити смерті їхнього сина, рідні планують звертатися до президента та в Офіс генерального прокурора.