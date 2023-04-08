Внаслідок російських обстрілів у деяких районах Херсона зникло електропостачання, повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Прокудін.
"Наші героїчні енергетики вже ремонтують мережі - скоро все відновлять", написав Прокудін.
Що відомо
- Впродовж 7 квітня армія РФ завдала 71 удар по правобережній Херсонщині. Застосувала 397 снарядів.
- Російські війська обстріляли 7 квітня бригаду "швидкої допомоги" у Бериславі Херсонської області. Поранені двоє фельдшерів.
- Ввечері, 6 квітня, російські війська атакували Херсонщину керованими авіабомбами: тричі Берислав, два рази Новоберислав та один раз — Козацьке. Відомо, про сімох поранених. З них — шестеро у Зміївці та одна людина у Козацькому.
- Російські війська зранку 7 квітня обстріляли з артилерії Станіслав. Снаряд влучив у житловий будинок, там перебували мати і двоє дітей.
- Російські війська протягом доби 6 квітня обстріляли населені пункти трьох громад Бериславського району. Зокрема Новоберислав, Зміївку, Новоолександрівку, Гаврилівку, Миколаївку та Львове. Загинула людина, поранені — восьмеро.
Читайте також
Виноробня імені Трубецького на Херсонщині позбулась імені російського князя
Російські війська оголосили про примусову евакуацію у Скадовську на кінець квітня — Генштаб
Росіяни поширили фейк про дозвіл від СБУ на розстріл дезертирів на Херсонщині
"Б'ють по сільськогосподарських площах, де люди намагаються відродити регіон". Гуменюк про обстріли Херсонщини
Обстріли машини швидкої допомоги, убезпечення пам'ятників. 409 день війни: хроніка подій в Херсонській області
Читайте нас у Telegram: Суспільне Херсон
Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber