Російська армія продовжує обстріли вздовж лінії фронту і в тилових районах. Зокрема б'ють по сільськогосподарських площах, там, де люди намагаються відродити регіон, і по підприємствах, де намагаються відродити економіку України, заявила в марафоні "Єдині новини" керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк.

"Ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу, щоб відтіснити російські війська з лівого берега і мінімізувати обстріл правого. Саме тому вони застосовують літаки-винищувачі, з яких запускають керовані авіаційні бомби, і використовують безпілотники. Обстрілів ще багато — 50-60 за добу, і це досить потужні удари по мирному населенню", — сказала Гуменюк.

За її словами, керовані авіаційні бомби можуть сягати кількох десятків кілометрів від місця пуску. Так вони убезпечують свої літаки від роботи нашої ППО, а самі бомби можуть наносити досить суттєві руйнування, оскільки їх розривна сила дуже потужна, каже Гуменюк.

Що відомо

Впродовж 6 квітня російська армія 46 разів обстріляла Херсонщину, використала для цього 258 снарядів. Поранені семеро людей.

6 квітня на Херсонському напрямку російські війська нарощували оборонні рубежі і позиції. Обстріляли Антонівку та Херсон.

Вдень 6 квітня російські війська з артилерії вдарили поблизу одного з готелів та хлібозаводу у Херсоні. За попередніми даними, загиблих та поранених немає.

Ввечері 6 квітня російські війська тричі атакували Берислав, два рази Новоберислав та один раз — Козацьке. Наразі відомо, що поранено семеро людей. З них — шестеро у Зміївці та одна людина у Козацькому. Інформація по руйнуваннях уточнюється.

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