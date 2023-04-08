409 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Херсон і всю деокуповану частину області щодня з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії обстрілює російська армія. Попри все у звільнених населених пунктах тривають стабілізаційні заходи. На лівобережжі Херсонщини також лунають вибухи — Сили оборони знищують склади боєприпасів, техніку, живу силу та логістичні шляхи військ РФ.
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"Важливо було вписати Чорнянку в контекст українського футуризму". В Естонії проходить виставка, пов'язана з Херсонщиною
В Естонії триває виставка, тісно пов'язана з Херсонщиною. Це мистецький проєкт "Футуромарення: Україна і авангард", задля якої 2021 року кураторка херсонської майстерні артивізму Олена Афанасьєва їздила разом з учасниками Мистецького Арсеналу до села Чорнянка Херсонської області.
Про це Суспільному розповіла Олена Афанасьєва.
За її словами, був великий проект Мистецького Арсеналу, коли вони робили виставку-дослідження про український футуризм.
"Куратор виставки Ігор Оксаметний кілька разів приїжджав до мене в Херсон з оператором, я їх возила в Чорнянку. Там він на власні очі побачив садибу Бурлюків, де зародилась і активно існувала в 1910-х роках група футуристів "Гілея", — говорить Олена.
Дуже важливо було вписати Чорнянку в загальний контекст українського футуризму, розповіла Олена Афанасьєва. Проєкт "Футуромарення", який відкрився 2021 року у Києві і наразі експонується у Талліні — це не лише про мистецтво.
"Цей проєкт, передусім, про людину і суспільство, які постають перед викликами доби — соціальними, економічними, світоглядними. Цивілізація повсякчас проходить такий цикл, стикаючись з новим досвідом і неодмінно фантазує про майбутнє. А ще це була унікальна можливість задокументувати Чорнянку 2021 року. Це відео зроблене для паралельної освітньої програми проєкту "Футуромарення", — каже Олена Афанасьєва.
Виставка триває в національному художньому музеї KUMU. За словами Олени Афанасьєвої, наразі вже багато херсонців, які перебувають в Естонії, встигли побачити експонати, пов'язані з історією українського футуризму, та відео про Чорнянку, зняте за рік до війни.
В деяких районах Херсона після російських обстрілів зникло електропостачання — голова ОВА
Внаслідок російських обстрілів у деяких районах Херсона зникло електропостачання, повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Прокудін.
"Наші героїчні енергетики вже ремонтують мережі - скоро все відновлять", написав Прокудін.
Херсонська область - відбій повітряної тривоги!
Українська письменниця в Італії написала книгу про загиблих героїв Херсонщини
Українська письменниця Наталія Хаммоуда присвятила четвертий том свого "Соло надірваних струн" загиблим Героям Херсонщини. Історії, які розповідають вдови і родичі полеглих захисників, стають новелами. З письменницею, яка живе в Італії, поспілкувались кореспонденти Суспільного.
28 новел – 28 реальних історій Героїв Херсонщини. Жанр дозволяє, говорить Наталія Хаммоуда, зробити історії живими. Це не публіцистика, з сухим викладенням автобіографічних даних: народився, став на захист країни, нагороджений. Їй разом із ініціаторкою проєкту Марією Дребіт вдалось знайти та поспілкуватись з рідними Героїв з Херсонської області.
"Соло надірваних струн" - про тридцяти-, сорокарічних людей, які залишали все і ставали на захист країни.
"Я б радила перечитати цю книгу старшим людям, бо у нас таких багато, які дуже плачуть за Радянським Союзом. Вони кажуть: наша молодь не така. Щоб ці люди знали, яка у нас молодь, що вона нічого не боїться, що вона відважна, що вона готова віддавати життя, що для неї девіз - хто як не я, це не просто слова. Він лишає вагітну жінку, дітей, старих батьків, збирає сумку і їде на війну", — зазначила письменниця.
Херсонська область - повітряна тривога!
На Херсонському напрямку армія РФ обстріляла протягом доби дев'ять населених пунктів
На Херсонському напрямку російські військові протягом доби обстріляли Дудчани, Качкарівку, Берислав, Козацьке, Миколаївку, Іванівку, Микільське, Дніпровське та Херсон, повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.
До Посад-Покровського та Миролюбівки направили два генератори
На Херсонщині, до Посад-Покровського та Миролюбівки, доправили два генератори потужністю 20 кВт. Ії надала Ірландська неурядова організація "GOAL". Генератори використають для централізованої подачі води у домівки людей, повідомила у Telegram ОВА.
Ідентифікували директора санаторію, до якого депортували дітей з Херсона і погрожували їм — Асоціація реінтеграції Криму
Встановлені дані незаконного "директора" євпаторійського санаторію "Здравниця", в якому дітей з Херсона погрожували "відправити на яму". Це Сергій Назрієв, уродженець Луганської області, який багато років жив у Росії і очолював адміністрацію села Абрау-Дюрсо у Краснодарському краї. Про це у Facebook повідомила Асоціація реінтеграції Криму із посиланням на "Крим. Реалії".
Повідомляється, що Назрієв незаконно переїхав із родиною до Криму у 2016 році. У злочинній ролі "директора" він публічно визнавав, що восени 2022 року в "Здравниці" перебували понад 1000 дітей із Херсонської та Запорізької областей, з якими окупанти вели незаконну "активну роботу".
"Крим.Реалії" наводять приклад утримання у "Здравниці" 17-річної Марії Сенчук та 18-річної Анастасії Митрофанової з Херсона. Дівчата стверджують, що їх обманом відправили до євпаторійського санаторію "Здравниця" з того часу ще окупованого Херсона. У таборі українських дітей змушували співати гімн Росії та вставати під час його виконання, а підліткам із проукраїнською позицією загрожували тортурами, відправленням "на яму", а також "зашити рот чорними нитками", — йдеться у повідомленні.
У квартирі херсонської багатоповерхівки виникла пожежа через необережність під час експлуатації електроприладів
7 квітня у Херсоні виникла пожежа у квартирі багатоповерхового будинку. Ймовірна причина загоряння — необережність під час експлуатації електроприладів, повідомило у Facebook ГУ ДСНС України в Херсонській області.
До рятувальників повідомлення про пожежу надійшло о 16:20. По вул. І.Кулика загорілась квартира на третьому поверсі. Під час гасіння пожежі виявили жінок: одну травмовану в квартирі, де виникла пожежа, іншу жінку в квартирі на четвертому поверсі, куди піднявся щільний дим.
"Обох жінок рятувальники вивели на свіже повітря та передали медикам. Пожежу ліквідували на площі 10 кв.м", — йдеться у дописі.
На Бахмутському напрямку загинув військовий з Херсонщини Євген Савчук
4 квітня на Бахмутському напрямку загинув житель села Милове Херсонської області Євген Савчук. Про це повідомив Суспільному депутат обласної ради Ігор Йосипенко.
"Євген Савчук проживав з бабусею в селі Милове, працював в поліції деякий час. Він загинув на Бахмутському напрямку", — говорить Йосипенко.
Загиблому військовому було 33 роки.
Керівник заповідника "Асканія-Нова" спростував інформацію про вбивство російськими окупантами тварин у заповіднику
Керівництво Біосферного заповідника "Асканія-Нова" заперечило інформацію про вбивство сарн на території парку. У коментарі Суспільному директор заповідника Віктор Шаповал повідомив, що фотографія, на якій російські військові тримають двох вбитих козуль, не має стосунку до установи.
"Козулі не живуть вільно у степу і не утримуються у зоопарку заповідника", — повідомив Віктор Шаповал.
Також, за його даними, поки ніякої підготовки з боку окупаційної влади до вивезення тварин з заповідника не спостерігають.
На понад 13 000 об’єктів на Херсонщині відновили розподіл газу
Станом на 1 квітня на Херсонщині відновили розподіл газу до 13 004 об’єктів, це Високопільська та Великоолександрівська ОТГ Бериславського району та Херсонський район. Про це у Facebook повідомив Херсонгаз.
Також за його даними, через повне знищення підвідного газопроводу, який знаходиться на тимчасово окупованій території, поки що неможливо відновити розподіл газу до усіх споживачів Бериславської ОТГ, йдеться у повідомленні.
Виноробня імені Трубецького на Херсонщині позбулась імені російського князя
Виноробне господарство імені князя Трубецького відтепер йменуватиметься Stoic Winery. Про своє рішення виноробня повідомила на своїй сторінці в Instagram.
За дописом, історична будівля шато була окупована з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. І зараз територія перебуває під постійними обстрілами військ РФ.
"Третя війна в історії шато Трубецького стала поштовхом до змін. Ми вирішили перейменувати нашу виноробню на Stoic Winery, щоб віддати належну шану філософії стоїцизму та показати, що жодні випробування не зможуть нас зупинити в нашому бажанні зробити краще вино. Відтепер кожна краплина вина, яку ми вироблятимемо, буде трансляцією нашої наполегливості та відданості своїй справі", — йдеться у повідомленні.
За інформацією, через збройну агресію Росії шато сильно пошкоджене. На його відновлення потрібно багато часу. Першим кроком в новій історії стало перейменування.
У Бериславі війська РФ обстріляли заклад освіти
За інформацією Херсонської ОВА, вчора надвечір російська авіація скинула бомби на середмістя Берислава. Внаслідок атаки пошкоджена будівля закладу фахової освіти. Понівечені конструкція та дах, вилетіло скло з усіх вікон. Загиблих та поранених немає.
У Бериславі за добу внаслідок обстрілів поранені троє людей
Протягом доби російські війська обстріляли населені пункти Бериславської та Милівської територіальних громад. Зокрема — Новоберислав, Зміївку, Томарине, Качкарівку та Милове. У Бериславі поранені троє людей, повідомив у Telegram керівник РВА Літвінов.
Пошкоджена будівля педагогічного коледжу, торговельний об'єкт, багатоквартирні, приватні будинки та господарські споруди.
У Високопілля та Велику Олександрівку на Херсонщині доставили 40 тонн продуктових наборів
У Високопілля та Велику Олександрівку на Херсонщині доставили 40 тонн гуманітарної допомоги. Овочі, тушкованку, крупи, олію, дитяче харчування надали благодійники з Черкащини, повідомила у Telegram ОВА.
Ще двоє дітей поранені на Херсонщині внаслідок російських обстрілів
7 квітня внаслідок обстрілу військами РФ села Станіслав Херсонської області отримали поранення двоє дітей віком 3 та 10 років, повідомив у Telegram Офіс Генпрокурора.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення на Херсонщині постраждали 94 дитини.
Сили оборони знищили 9 військових РФ на півдні та військову техніку
Авіація, ракетні підрозділи та артилерія Сил оборони півдня за добу знищили 9 військових РФ, безпілотник типу "Мерлін", великокаліберну артилерійську установку, чотири одиниці автомобільної техніки та три спостережні пункти армії РФ, повідомив у Telegram речник ОК "Південь" Владислав Назаров.
Військові РФ атакують Херсонщину з дронів та керованими авіабомбами
Армія РФ продовжує терор, нехтуючи міжнародним гуманітарним правом, заявила в ефірі марафону "Єдині новини" керівниця об’єднаного територіального пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк.
Минулої доби російські війська атакували Херсонщину з повітря. Били керованими авіабомбами по сільськогосподарських угіддях. Скидали розривні гранати з дронів на об’єкти критичної інфраструктури та на медичний транспорт.
Війська РФ 12 разів обстріляли Херсонську громаду
Російські війська протягом доби 7 квітня 12 разів обстріляли міську територіальну громаду, використавши 76 снарядів. Поцілили в Суворовський район Херсона, а також в Комишанах, Приозерному, Молодіжному, Садовому, Степанівці, повідомила у Telegram Херсонська МТГ.
Окрім того, здійснили один нічний обстріл Антонівки. Поранених та загиблих за ніч немає.
На Херсонщині внаслідок обстрілів поранені 8 людей
За добу 7 квітня російські війська 71 раз обстріляли Херсонщину, випустивши 397 снарядів. 17 з них влучили у Херсон. Поцілили у житлові квартали, територію та будівлю дитячого садочка Білозерської громади та магазин в Берислав. Поранені восьмеро людей, з них двоє — діти, повідомив у Telegram керівник ОВА Прокудін.
Російські війська оголосили про примусову евакуацію на кінець квітня
На тимчасово окупованих територіях Херсонської області російські окупанти активізували підготовку з евакуації місцевого населення до Автономної Республіки Крим. Зокрема, в Скадовську військові РФ організували опитування місцевого населення щодо можливої евакуації, повідомив в ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.
В ході опитування на евакуацію перевіряють наявність російського паспорта, прописку та рівень освіти.
За даними Генштабу, спостерігають виїзд автобусів з охочими евакуюватися. Російські окупанти поширюють інформацію, що з кінця квітня розпочнеться примусова евакуація цивільного населення.
Оперативна інформація Генштабу ЗСУ
На Запорізькому та Херсонському напрямках російська армія продовжує нарощувати фортифікаційні оборонні рубежі та позиції. Обстріляли понад 40 населених пунктів. Зокрема Качкарівку, Зміївку, Інженерне та Зеленівку, а також Херсон. Про це у ранковій оперативній інформації йдеться у Генерального штаба ЗСУ.
У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.