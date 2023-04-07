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Армія РФ обстріляла бригаду "швидкої допомоги" у Бериславі на Херсонщині. Двоє фельдшерів — поранені
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Армія РФ обстріляла бригаду "швидкої допомоги" у Бериславі на Херсонщині. Двоє фельдшерів — поранені

Доповнено
Світлана Білоус
  
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Армія РФ обстріляла бригаду &quot;швидкої допомоги&quot; у Бериславі на Херсонщині. Двоє фельдшерів — поранені
Фото: Херсонська ОВА/Telegram

Російські війська обстріляли бригаду "швидкої допомоги" у Бериславі Херсонської області. Поранені двоє фельдшерів, повідомляє в Telegram Херсонська ОВА.

У дописі сказано, що медики їхали на виклик до пораненої жінки. Авто "швидкої" зачепили уламки снарядів. На місце події виїхали екстрені служби.

Перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський у своєму Telegram повідомив, що за попередніми даними, російські війська скинули міни з дронів на авто "швидкої допомоги".

За словами голови Бериславської РВА Володимира Літвінова, громаду атакують дронами та авіаударами.

"Сьогодні внаслідок обстрілу з дронів була поранена одна жінка. Бригада медичної допомоги виїхала надавати допомогу і двоє фельдшерів отримали теж поранення різного ступеня тяжкості. Зараз з ними все добре і вони знаходяться в лікарні", — сказав Літвінов.

Що відомо

  • Ввечері, 6 квітня, російські війська атакували Херсонщину керованими авіабомбами: тричі Берислав, два рази Новоберислав та один раз — Козацьке. Відомо, про сімох поранених. З них — шестеро у Зміївці та одна людина у Козацькому.
  • Російські війська зранку 7 квітня обстріляли з артилерії Станіслав. Снаряд влучив у житловий будинок, там перебували мати і двоє дітей.
  • Російські війська протягом доби 6 квітня обстріляли населені пункти трьох громад Бериславського району. Зокрема Новоберислав, Зміївку, Новоолександрівку, Гаврилівку, Миколаївку та Львове. Загинула людина, поранені — восьмеро.

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