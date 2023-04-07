Російські війська протягом доби обстріляли населені пункти трьох громад Бериславського району. Зокрема Новоберислав, Зміївку, Новоолександрівку, Гаврилівку, Миколаївку та Львове. Загинула людина, поранені — восьмеро.

Про це у Telegram повідомив керівник РВА Літвінов.

За його даними, пошкоджена будівля дитячого садка, зерносховище, житлові будинки та господарські споруди. Внаслідок обстрілів у Бериславі загинула одна людина, в Зміївці шестеро — поранені, в Новобериславі — одна. Також одна людина отримала поранення поблизу Архангельського внаслідок детонації вибухівки.

Херсонська обласна прокуратура відкрила кримінальні провадження за фактами порушення російськими військовими законів та звичаїв війни. Про це повідомила пресслужба відомства.

Що відомо

Російські війська зранку 7 квітня обстріляли з артилерії Станіслав. Снаряд влучив у житловий будинок, там перебували мати і двоє дітей.

Впродовж 6 квітня російська армія 46 разів обстріляла Херсонщину, використала для цього 258 снарядів. Поранені семеро людей.

6 квітня на Херсонському напрямку російські війська нарощували оборонні рубежі і позиції. Обстріляли Антонівку та Херсон.

Вдень 6 квітня російські війська з артилерії вдарили поблизу одного з готелів та хлібозаводу у Херсоні. За попередніми даними, загиблих та поранених немає.

Ввечері 6 квітня російські війська тричі атакували Берислав, два рази Новоберислав та один раз — Козацьке. Наразі відомо, що поранено семеро людей. З них — шестеро у Зміївці та одна людина у Козацькому. Інформація по руйнуваннях уточнюється.

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