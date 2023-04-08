У тимчасово окупованих населених пунктах Запорізької та Херсонської областей російські військові активно організовують евакуацію до Криму. Поки йдеться про опитування, втім поширюють інформацію про примусове виселення наприкінці цього місяця. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні 8 квітня.

Зокрема, в Мелітополі та Скадовську війська РФ організували опитування місцевого населення щодо можливої евакуації. В ході опитування перевіряють наявність російського паспорта, прописку та рівень освіти. Також відзначається періодичний виїзд автобусів з охочими евакуюватися, повідомили у Генштабі.

Також зазначається, що військові РФ поширюють інформацію, що з кінця квітня виселятимуть цивільних примусово.

Як повідомила Суспільному у телемарафоні "Єдині новини" керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк, російські військові мають нестійку моральну позицію, перелякані контрнаступом, про який багато говорять.

"Вони не знають звідки його очікувати і намагаються якимось чином зімітувати турботу про людей. Ця турбота виявляється в тому, щоб зібрати мирне населення і перевести його в ті місця, де планують розташовувати свої підрозділи і прикриватися, як щитом", — розповіла Гуменюк.

Що відомо

На лівобережжі Херсонщини складна ситуація, військові РФ намагаються "вислати" місцевих жителів до Росії. На тимчасово окупованій території області тривають посилені поліцейські заходи. А мати телефон — небезпечно для життя.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну прокуратура Херсонської області відкрила 48 справ щодо незаконного переміщення людей у межах області та депортацію за межі країни.

Російські військові продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово окупованої території Херсонської області, здійснюють на людей психологічний та фізичний тиск. Зокрема, на блокпостах армія РФ обмежує пересування громадян України, які не отримали паспорти Російської Федерації.

Армія РФ посилює контррозвідувальний та поліцейський режими на тимчасово окупованій території Херсонської області. Зокрема, в Каховському районі, вони перевіряють телефони у місцевого населення, шукають так званий "заборонений контент".

На тимчасово окупованій території Херсонської області російські військові заборонили в'їзд-виїзд до села Велика Кардашинка Скадовського району та посилили перевірку документів і мобільних телефонів.

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