Впродовж 7 квітня армія РФ завдала 71 удар по правобережній Херсонщині. Застосувала 397 снарядів. Про це у Telegram повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, 17 снарядів влучили у територію Херсона.

Війська РФ поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію та будівлю дитячого садочка Білозерської селищної громади та будівлю об’єкта роздрібної торгівлі у місті Берислав, йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів 8 людей поранені, в тому числі двоє дітей.

Вночі 8 квітня російська армія обстріляла Антонівку. Поранених та загиблих немає, йдеться у Telegram Херсонської МВА.

Всього впродовж доби армія РФ завдала 12 ударів по Херсонській громаді. 76 снарядів влучили у території Суворовського району Херсона, Комишан, Приозерного, Молодіжного, Садового, Степанівки, а також — у дачні ділянки у береговій та острівній частинах.

Як повідомила у Суспільному у телемарафоні "Єдині новини" керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк, минулої доби російські війська атакували Херсонщину з повітря. Били керованими авіабомбами по сільськогосподарських угіддях. Скидали розривні гранати з дронів на об’єкти критичної інфраструктури та на медичний транспорт.

Що відомо

Російські війська обстріляли 7 квітня бригаду "швидкої допомоги" у Бериславі Херсонської області. Поранені двоє фельдшерів.

Ввечері, 6 квітня, російські війська атакували Херсонщину керованими авіабомбами: тричі Берислав, два рази Новоберислав та один раз — Козацьке. Відомо, про сімох поранених. З них — шестеро у Зміївці та одна людина у Козацькому.

Російські війська зранку 7 квітня обстріляли з артилерії Станіслав. Снаряд влучив у житловий будинок, там перебували мати і двоє дітей.

Російські війська протягом доби 6 квітня обстріляли населені пункти трьох громад Бериславського району. Зокрема Новоберислав, Зміївку, Новоолександрівку, Гаврилівку, Миколаївку та Львове. Загинула людина, поранені — восьмеро.

Читайте також

Російські війська оголосили про примусову евакуацію у Скадовську на кінець квітня — Генштаб

Росіяни поширили фейк про дозвіл від СБУ на розстріл дезертирів на Херсонщині

"Б'ють по сільськогосподарських площах, де люди намагаються відродити регіон". Гуменюк про обстріли Херсонщини

Обстріли машини швидкої допомоги, убезпечення пам'ятників. 409 день війни: хроніка подій в Херсонській області

Читайте нас у Telegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber