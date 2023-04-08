Виноробня імені Трубецького на Херсонщині позбулась імені російського князя

Виноробне господарство імені князя Трубецького відтепер йменуватиметься Stoic Winery. Про своє рішення виноробня повідомила на своїй сторінці в Instagram.

За дописом, історична будівля шато була окупована з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. І зараз територія перебуває під постійними обстрілами військ РФ.

"Третя війна в історії шато Трубецького стала поштовхом до змін. Ми вирішили перейменувати нашу виноробню на Stoic Winery, щоб віддати належну шану філософії стоїцизму та показати, що жодні випробування не зможуть нас зупинити в нашому бажанні зробити краще вино. Відтепер кожна краплина вина, яку ми вироблятимемо, буде трансляцією нашої наполегливості та відданості своїй справі", — йдеться у повідомленні.

Нова назва виноробні Трубецького на Херсонщині Фото: Шато Трубецького/Instagram

За інформацією, через збройну агресію Росії шато сильно пошкоджене. На його відновлення потрібно багато часу. Першим кроком в новій історії стало перейменування.

"Ми поважаємо історію та діяльність нашого засновника, російського князя Трубецького, але вважаємо, що наша ідентичність та майбутнє не повинні бути пов’язані з російським князем", — йдеться у дописі.

У першу чергу налагоджуватимуть виробництво вин. Також планують поновити лабораторію, 200 гектарів виноградників та готельно-туристичний комплекс. Але тільки, коли матимуть доступ до території і це буде безпечно.

Що відомо

Як підприємство виноробня "Князя Трубецького" пережило окупацію, що залишили по собі російські окупанти та чи планує відновлювати вирощування винограду та виготовлення вин.

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