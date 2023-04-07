Російські війська зранку 7 квітня обстріляли з артилерії Станіслав. Снаряд влучив у житловий будинок, там перебували мати і двоє дітей, повідомив у Telegram керівник ОВА Прокудін.

"Було два "прильоти", кажуть, що три, але я вже не чула. Коли отямилась, стеля лежала на мені, і на дітях. Мені менше дісталось, діти більше постраждали. Чоловік швидко витяг дітей, а сусідка викликала "швидку", — розповіла пресслужбі ОВА жителька Станіслава Тетяна.

Як повідомила Суспільному директорка обласної дитячої лікарні Інна Холодняк, дітей з мамою доставили в Херсонську обласну дитячу лікарню. Медики оцінюють стан жінки та трирічного сина як середньої важкості. Десятирічна донька важко поранена.

"Мама має черепно-мозкову травму і контузію. Син трьох років – закриту черепно-мозкову травму, множинні поранення обличчя, тулуба і стегна. Стан дівчинки – важкий. Вона отримала тяжку мінно-вибухову травму, множинні поранення обличчя, тулуба, рук, ніг, рвану рану плеча та стегна, і скалки у черевній порожнині. Дівчинка перебуває в операційній, їй надають допомогу", — говорить директорка обласної дитячої лікарні Інна Холодняк.

Прокуратура відкрила кримінальні провадження за фактом обстрілу Станіслава і поранення трьох людей.

Що відомо

Впродовж 6 квітня російська армія 46 разів обстріляла Херсонщину, використала для цього 258 снарядів. Поранені семеро людей.

6 квітня на Херсонському напрямку російські війська нарощували оборонні рубежі і позиції. Обстріляли Антонівку та Херсон.

Вдень 6 квітня російські війська з артилерії вдарили поблизу одного з готелів та хлібозаводу у Херсоні. За попередніми даними, загиблих та поранених немає.

Ввечері 6 квітня російські війська тричі атакували Берислав, два рази Новоберислав та один раз — Козацьке. Наразі відомо, що поранено семеро людей. З них — шестеро у Зміївці та одна людина у Козацькому. Інформація по руйнуваннях уточнюється.

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