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Внаслідок ранкового обстрілу Станіслава на Херсонщині поранені жінка та двоє дітей
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Внаслідок ранкового обстрілу Станіслава на Херсонщині поранені жінка та двоє дітей

Суспільне
  
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Внаслідок ранкового обстрілу Станіслава на Херсонщині поранені жінка та двоє дітей
Херсонщина. Зруйнований будинок, паркан внаслідок російський обстрілів у Посад-Покровському, квітень 2023 Фото: Суспільне Херсон

Російські війська зранку 7 квітня обстріляли з артилерії Станіслав. Снаряд влучив у житловий будинок, там перебували мати і двоє дітей, повідомив у Telegram керівник ОВА Прокудін.

"Було два "прильоти", кажуть, що три, але я вже не чула. Коли отямилась, стеля лежала на мені, і на дітях. Мені менше дісталось, діти більше постраждали. Чоловік швидко витяг дітей, а сусідка викликала "швидку", розповіла пресслужбі ОВА жителька Станіслава Тетяна.

Як повідомила Суспільному директорка обласної дитячої лікарні Інна Холодняк, дітей з мамою доставили в Херсонську обласну дитячу лікарню. Медики оцінюють стан жінки та трирічного сина як середньої важкості. Десятирічна донька важко поранена.

"Мама має черепно-мозкову травму і контузію. Син трьох років – закриту черепно-мозкову травму, множинні поранення обличчя, тулуба і стегна. Стан дівчинки – важкий. Вона отримала тяжку мінно-вибухову травму, множинні поранення обличчя, тулуба, рук, ніг, рвану рану плеча та стегна, і скалки у черевній порожнині. Дівчинка перебуває в операційній, їй надають допомогу", говорить директорка обласної дитячої лікарні Інна Холодняк.

Прокуратура відкрила кримінальні провадження за фактом обстрілу Станіслава і поранення трьох людей.

Що відомо

  • Впродовж 6 квітня російська армія 46 разів обстріляла Херсонщину, використала для цього 258 снарядів. Поранені семеро людей.
  • 6 квітня на Херсонському напрямку російські війська нарощували оборонні рубежі і позиції. Обстріляли Антонівку та Херсон.
  • Вдень 6 квітня російські війська з артилерії вдарили поблизу одного з готелів та хлібозаводу у Херсоні. За попередніми даними, загиблих та поранених немає.
  • Ввечері 6 квітня російські війська тричі атакували Берислав, два рази Новоберислав та один раз — Козацьке. Наразі відомо, що поранено семеро людей. З них — шестеро у Зміївці та одна людина у Козацькому. Інформація по руйнуваннях уточнюється.

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