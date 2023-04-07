Росіяни поширили фейк про дозвіл від СБУ на розстріл дезертирів на Херсонщині

Мережею поширився фейковий "наказ" Управління Служби безпеки в області, згідно з яким на Херсонщині дозволили розстрілювати військових дезертирів. Центр протидії дезінформації викрив несправжню копію "документу", повідомляється в їх Telegram.

Аналітики Центру знайшли низку неточностей у "наказі". Зокрема, не дотримані основні параметри, а також гриф секретності розташований не на своєму місці, йдеться у повідомленні.

Фейковий наказ про розстріл військових ЗСУ. Фото: Юрій Соболевський/Тelegram

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у своєму Telegram, назвав це "черговим ІПСО від російських пропагандистів та ФСБ".

"Служба безпеки України працює виключно за законодавством. Ніяких "полювань на відьом" — тільки дії в правовому полі, дослідження та підтвердження фактів. Всі, хто зрадив Україну і зрадив свій народ, — понесуть покарання відповідно до чинного законодавства", — написав Юрій Соболевський.

Також у Центрі зазначили, що в Україні не існує "документів", які б дозволяли подібні дії. Стаття 408 Кримінального кодексу України про дезертирство, передбачає позбавлення волі від 5 до 12 років.

Що відомо

Армія РФ посилює контррозвідувальний та поліцейський режими на тимчасово окупованій території Херсонської області. Зокрема, в Каховському районі, вони перевіряють телефони у місцевого населення, шукають так званий "заборонений контент".

На тимчасово окупованій території Херсонської області російські військові заборонили в'їзд-виїзд до села Велика Кардашинка Скадовського району та посилили перевірку документів і мобільних телефонів.

У тимчасово окупованому Каховському районі Херсонської області російські окупанти продовжують чинити тиск на місцевих жителів: забороняють їм виходити на вулицю, закривають магазини та лікарні.

Окупаційна влада розпочала складати списки на так звану "евакуацію" місцевих жителів Скадовського району до ТОТ Криму та РФ. За даними Генштабу, в першу чергу вивозитимуть жінок та дітей.

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