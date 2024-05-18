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Відсьогодні мобілізація в Україні виходить на новий рівень — Веніславський
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Відсьогодні мобілізація в Україні виходить на новий рівень — Веніславський

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Федір Веніславський. Олександр Кузьмін /УНІАН

Обов'язок сприяти мобілізаційним заходам з боку керівників підприємств чи органів держвлади існував й до прийняття оновленого законопроєкту про мобілізацію. Відсьогодні, з набуттям чинності закону, мобілізація має вийти на новий рівень.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів член комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони і розвідки (фракція "Слуга народу") Федір Веніславський.

"Раніше було прописано загальні декларативні положення про те, що всі мають щось робити, але не було прописано конкретних обов’язків ні органів місцевого самоврядування, ні органів державної влади, ні керівників підприємств. Ми прописали чітко, хто що має робити, замінили "сприяти" на "забезпечувати", — сказав він.

Веніславський пояснив, що тут йдеться про вже певні зобов'язальні дії тих чи інших керівників.

"Ми сподіваємося, що відсьогодні система мобілізації вийде на новий рівень, відбудеться певний стрес всіх складових, які будуть розуміти, що вони мають діяти. Від сьогодні багато чого повинно змінитися. Представники ТЦК і СП більше не будуть сам на сам зі своїми завданнями щодо забезпечення мобілізації. А до цього долучаться всі інші суб'єкти, які й так законом були зобов'язані це робити", — сказав член профільного комітету ВР.

Однією з важливих складових змін, яка передбачена і в цьому законі й у документі про удосконалення законодавства щодо єдиного реєстру військовозобов’язаних призовників і резервістів, Веніславський назвав можливість максимально синхронізувати всі наявні в державі бази даних.

"Які дозволять зрозуміти, хто з військовозобов'язаних на якому підприємстві працює, де фізично проживає тощо. Це буде синхронізовано з системою "Оберіг". Тому мобілізація буде суттєво удосконалена", — пояснив нардеп.

Він зазначив, що, зокрема й підвищилися штрафи для громадян, які не виконують свої обов’язки щодо мобілізаційних заходів.

"Це в сукупності дозволить забезпечити найбільш ефективне виконання тих заходів, яких на сьогодні потребує наша держава", — сказав Веніславський.

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

26 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, ухвалений Верховною радою. Законну силу документ набув 18 травня 2024 року.

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