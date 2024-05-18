Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру директору ФСБ РФ Олександру Бортнікову в організації вчинення держзради колишнім керівництвом СБУ. Йдеться про розпалювання національної ворожнечі та ненависті в Україні та незаконного перешкоджання протестним акціям під час Революції Гідності.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Також підозри повідомлені 20 високопосадовцям російських спецслужб. Серед них: директор федеральної служби військ "Росгвардия" Віктор Золотов та інші генерали ФСБ.

"Слідчі ДБР за сприяння СБУ зібрали докази підривної діяльності російської спецслужби та особисто очільника Бортнікова проти України. Встановлено, що він розробив злочинний план для придушення протестних акцій українців у 2013-2014 роках з метою збереження керівного на той час режиму в Україні. Кінцевою ціллю була подальша анексія частини території України під приводом нібито "громадянського протистояння", — йдеться у повідомленні.

Роль ФСБ РФ під час подій 2013-2014 року та співпраця з тодішнім керівництвом СБУ

У ДБР пояснили, що одним із ключових завдань ФСБ РФ було недопущення євроінтеграційних процесів в Україні та членства в договорі колективної безпеки НАТО, оскільки це загрожувало загарбницьким планам Росії у відновленні союзної держави та поглинанні до її складу колишніх радянських республік.

"Відмова влади України від євроінтеграції була заздалегідь спланована Росією, тому були завчасно вжиті заходи для попередження протестних акцій та розроблені сценарії їх силового розгону", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для цього у жовтні 2013 року в Україну приїжджав тодішній секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев з інструктажем керівництву РНБО, включаючи ексзаступника секретаря Володимира Сівковича. Тоді обговорювався розгін потенційних протестних акцій з максимальною жорстокістю та застосування надмірної сили для залякування інших активістів.

"Слідство встановило, що для припинення протестних акцій очільник ФСБ РФ Бортніков дав завдання тодішньому голові СБУ Олександру Якименко, який мав також російське громадянство, сприяти (особисто та із залученням підлеглих) працівникам ФСБ у їх протиправній підривній діяльності", — йдеться у повідомленні.

На виконання цієї вказівки, перший заступник голови СБУ – керівник антитерористичного центру у листопаді-грудні 2013 року привів підлеглих спецпризначенців у готовність за ступенем "підвищена". Рівень терористичної загрози було визначено як "потенційна", чим протестувальників по суті прирівняли до терористів.

"Підставами для таких рішень слугували неправдиві доповідні записки начальника Департаменту національної державності (ДЗНД СБУ) щодо можливих терористичних загроз з боку мітингувальників, погоджені Якименком", — йдеться у повідомленні.

У грудні 2013 року тодішній командувач внутрішніх військ МВС України Станіслав Шуляк за вказівкою заступника командувача внутрішніх військ РФ розпочав підготовку до силового розгону та розстрілу активістів. Для цього він 12 грудня звернувся з листом до ексміністра оборони України Павла Лебедєва про безоплатну передачу внутрішнім військам 4 мільйонів патронів, 100 тисяч гранатометних пострілів ВОГ-25 та іншого військового майна.

Крім того, за вказівкою Бортнікова й на запрошення Якименка до Києва 13 грудня 2013 року прибула група з 20 співробітників ФСБ РФ, які інструктували українських правоохоронців у протидії Євромайдану.

При цьому колишні голова СБУ та начальник ДЗНД СБУ у 2022 році перейшли на бік РФ, у зв’язку з чим їх притягнуто до кримінальної відповідальності за державну зраду в умовах воєнного стану. Також вони зайняли керівні "посади" в незаконно створених органах безпеки на частково окупованих російською федерацією територіях Херсонської та Запорізької областей, їхні дії слідчими ДБР додатково кваліфіковані за ч. 7 ст. 111-1 КК України (добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних судових або правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території).

Кому повідомлено про підозру

директору ФСБ Бортнікову О.В. про підозру в організації вчинення державної зради колишнім керівництвом СБУ, розпалювання національної ворожнечі та ненависті в Україні, незаконного перешкоджання протестним акціям у 2013-2014 роках (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 161, ч. 2 ст. 28, ст. 340 КК України);

20 співробітникам ФСБ РФ про зміну раніше повідомленої підозри у пособництві цим діям та повідомлено про нову підозру у незаконному перешкоджанні протестним акціям (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 161, ч. 2 ст. 28, ст. 340 КК України), серед них генерали: начальник 2 Служби (захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом) ФСБ РФ Сєдов О.С., його заступник Жало О.П., перший заступник начальника управління цієї служби Єгоров С.М., перший заступник начальника Департаменту оперативної інформації Павлік В.М., заступник начальника управління ФСБ РФ в м. Москва Яценко А.А. (колишній офіцер 2 служби), а також директор федеральної служби військ "Росгвардии" Золотов В.В. (колишній кадровий офіцер КДБ СРСР та позаштатний працівник ФСБ РФ);

колишньому голові СБУ, ексначальнику ДЗНД СБУ про зміну раніше повідомленої підозри у державній зраді за попередньою змовою групою осіб, розпалюванні національної, релігійної ворожнечі й ненависті, та повідомлено про нову підозру у незаконному перешкоджанні протестним акціям, добровільному зайнятті посад в органах безпеки держави-агресора на тимчасово окупованих територіях України (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ст. 161, ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 7 ст. 111-1 КК України);

колишньому першому заступникові голови СБУ – керівнику антитерористичного центру про зміну раніше повідомленої підозри у державній зраді за попередньою змовою групою осіб, розпалюванні національної, релігійної ворожнечі й ненависті, та повідомлено про нову підозру у незаконному перешкоджанні протестним акціям (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ст. 161, ч. 2 ст. 28, ст. 340).

Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора України.

Революція Гідності

Наприкінці 2013 та на початку 2014 років в Україні почались масові протести проти політики тодішньої влади та відмову від європейської інтеграції. Вони призвели до зміни влади та втечі за кордон тодішнього президента Віктора Януковича і його соратників.

Кульмінацією подій стало масове протистояння на Майдані у Києві 18-20 лютого 2014 р., внаслідок якого було вбито 107 протестувальників та 13 міліціонерів.

ГПУ оголосила підозри щодо причетності до вбивств на Майдані 66 особам, 46 з яких перебувають у розшуку. Здебільшого звинувачення у розстрілах висунуто співробітникам розформованого нині спецпідрозділу МВС "Беркут".

Окрім того, підозри в організації злочинів висунуто Януковичу, його старшому сину Олександру, експрем'єру Миколі Азарову, ексголові МВС Віталію Захарченку, ексгенпрокурору Віктору Пшонці та його синові Артему, ексголові АП Андрію Клюєву, колишньому заступнику міністра внутрішніх справ Віктору Ратушняку, колишньому першому віцепрем`єру Сергію Арбузову, ексміністру доходів і зборів Олександру Клименку, ексміністру енергетики Едуарду Ставицькому, ексміністру освіти Дмитру Табачнику, олігарху Сергію Курченку. Більшість з них нині переховується в Росії.

Сукупно у всіх містах України розслідується понад 4,7 тисячі злочинів проти учасників Революції Гідності.

День Гідності та Свободи

21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи – одне зі знакових офіційних свят, встановлене на честь двох революції, які відбулися в Україні у 2004 та 2013 роках. Цього дня українці вшановують пам’ять про людей, які під час Революції Гідності та Помаранчевої революції стали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини й громадянина, національних інтересів держави та її європейського вибору.