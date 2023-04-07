"Я політичний в'язень у Грузії, я помираю" — Саакашвілі Politico

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявив американському виданню Politico, що він помирає. Саакашвілі додав, що президент РФ Володимир Путін, безсумнівно, несе повну відповідальність за його нинішнє становище. Суспільне зв’язалося з адвокатом Саакашвілі Шалвою Хачапурідзе, який повідомив, що стан Саакашвілі — тяжкий. Один із лідерів партії "Національний рух" Коба Накопія сказав Суспільному, заяви Саакашвілі — “абсолютна правда і його треба рятувати”.

Саакашвілі заявив, що є політичним в'язнем у Грузії — "країні, яку очолював як президент з 2004 по 2013 рік і доклав чимало зусиль, щоб переорієнтувати її на демократію і Захід”.

"І в ув'язненні моє здоров'я різко погіршилося, я зараз помираю. Мене систематично катували, як фізично, так і психологічно, і наразі в моєму організмі є докази отруєння важкими металами. Зараз я страждаю від незрозумілого набору з більш ніж 20 серйозних захворювань, всі з яких розвинулися в ув'язненні", — заявив Саакашвілі.

Саакашвілі заявив, що стає все більш очевидним, що він скоро помре, якщо не отримає належної медичної допомоги за межами країни. Він закликав США і міжнародне співтовариство зробити все можливе, щоб врятувати його життя за допомогою дипломатичного тиску на грузинський уряд і економічних санкцій проти опонента експрезидента Іванішвілі і його соратників.

“Моя смерть може спричинити політичний хаос у Грузії, але моя мученицька смерть, безумовно, буде вважатися перемогою Путіна — потужним символом для всіх лідерів у цьому регіоні, а можливо, і в усьому світі, які не зможуть протистояти російському імперіалізму”, — наголосив Саакашвілі.

Саакашвілі заявив, що масові протести у Грузії, які проходили через так званий закон “про іноагентів”, відбувалися неподалік від тюремної камери, де він “бореться за життя і продовжує захищати демократію від Путіна та його союзників”.

Як розповів Суспільному соратник Саакашвілі, один із лідерів партії "Національний рух" Коба Накопія адвокати експерзидента планують подати позов до Європейського суду з прав людини для застосування тимчасової міри. Тільки ця інстанція залишилась, яка може врятувати життя, додав він.

“Його стан вкрай тяжкий. Надія залишається лише на ЄСПЛ. Адвокати чекали щоб приїхала делегація лікарів, щоб оцінили його стан. І вкотре підтвердили усьому світу, що … якщо Міхеіла не переведуть, його стан буде ще гіршим. Ми зараз близькі до критичної точки, після якої процеси набудуть незворотного характеру”, — сказав соратник Саакашвілі.

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Що відомо про арешт та стан здоров'я Саакашвілі

1 жовтня 2021 року вперше за вісім років колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі прибув з України до Грузії. Своє рішення політик пояснив тим, що "хоче захищати волевиявлення громадян" на місцевих виборах в країні. Увечері того ж дня його затримали і доправили до в'язниці у місті Руставі. Після цього політик оголосив голодування і назвав себе "політичним в'язнем". Проти Саакашвілі відкрили справу про незаконний перетин грузинського кордону.

6 листопада Служба держбезпеки Грузії звинуватила Саакашвілі у тому, що він начебто координує з в'язниці дії, спрямовані на насильницьке повалення влади. У ніч проти 20 листопада Саакашвілі доправили у військовий шпиталь у місті Горі. Після цього політик погодився припинити голодування, яке тривало 50 днів, та почав харчуватися за спеціальною схемою.

21 лютого 2022 року Саакашвілі вдруге оголосив про безстрокове голодування на знак протесту проти дій грузинської влади, які, за його словами, не надають йому належної медичної допомоги.

На початку травня 2022 року лікарі і родина Саакашвілі заявили про катастрофічний стан здоров'я Саакашвілі і вимагали від грузинської влади відправити його н7а лікування за кордон.

12 травня колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі перевели зі слідчого ізолятора в місті Руставі до цивільної клініки "Вівамед".

Адвокат Саакашвілі Шалва Хачапурідзе повідомив, що лікарі підозрюють у колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі туберкульоз та деменцію. Загалом ув’язненого політика перевіряють на 34 захворювання.

19 листопада мати Саакашвілі заявила, що в організмі її сина виявили підвищений вміст важких металів: ртуті, барію, талію. Пенітенціарна служба Грузії спростувала цю заяву.

6 лютого 2023 року Тбіліський міський суд не задовольнив клопотання адвокатів і не звільнив колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі від покарання та не відтермінував його. Саакашвілі назвав рішення суду смертним вироком. З клопотанням про відстрочку чи звільнення від покарання колишнього президента Грузії до суду звернулися адвокати Саакашвілі. Це клопотання суддя Георгій Аревадзе розглядав близько двох місяців.

15 лютого Європарламент ухвалив резолюцію, якою закликав Грузію помилувати та звільнити експрезидента Михеїла Саакашвілі. Текст резолюції ухвалили 577 голосами “за”, 33 “проти” та 26 “утрималися”.

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