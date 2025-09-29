Міський суд Тбілісі 29 вересня задовольнив клопотання Мінфіну й зобов'язав колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі та екочільника Служби державної охорони Теймураза Джанашію відшкодувати держбюджету майже 9 мільйонів ларі (близько $3,3 млн).

Про це повідомляють "Эхо Кавказа" і Sova.

Обидва засуджені за 2-ю і 3-ю частинами статті 182 Кримінального кодексу Грузії. Це присвоєння великих сум бюджетних коштів групою осіб за попередньою змовою з використанням службового становища.

Адвокат експрезидента Бека Басілая коментуючи це рішення заявив, що судова система країни підпорядковується вказівкам олігарха та засновника й почесного голови керівної партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі.

"Кажуть, що Саакашвілі має відшкодувати витрати, наприклад, за те, що приймав у Грузії Дональда Трампа чи покладав квіти на могилу Вацлава Гавела. Що це означає? Ми неодноразово бачили вибіркові, політично мотивовані, абсолютно необґрунтовані рішення у справах Саакашвілі. Тепер до цього додалося фінансове переслідування – хочуть внести його до реєстру боржників", — сказав він.

У березні 2025 року Саакашвілі засудили до 9 років ув'язнення за розтрату держкоштів, а Джанашію оштрафували на 300 тисяч ларі, після чого в суді проти них держава порушила цивільну суперечку з метою стягнення грошей, загальна сума яких становить 9 мільйонів ларі.

Того ж місяця міський суд Тбілісі присудив Саакашвілі ще понад 4 роки ув’язнення у справі про незаконний перетин грузинського кордону у 2021 році.