Україна офіційно визнала експрезидента Грузії, громадянина України Міхеіла Саакашвілі потерпілим у справі про неналежне поводження у грузинській в’язниці.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

"Процесуальним керівником Генеральної прокуратури України під час досудового слідства громадянина України, голову Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіла Саакашвілі визнано потерпілим відповідно до статті 55 Кримінального процесуального кодексу України", — написала Денісова.

Вона уточнила, що політика визнали потерпілим, враховуючи те, що працівники правоохоронних органів Грузії завдали йому фізичної та моральної шкоди.

Уповноважена з прав людини також нагадала, що 14 січня в Україні розпочато провадження за фактом вчинення злочину проти Саакашвілі за частиною 3 статті 365 Кримінального Кодексу України. Йдеться про перевищення службових повноважень правоохоронцями Грузії під час утримання політика. За її словами, такий процесуальний статус дозволить Саакашвілі скористатися відповідними правами на різних стадіях кримінального провадження.

Що відомо

Міхеїл Саакашвілі був президентом Грузії у 2004-2013 роках. У 2013 році він виїхав із країни. У Грузії проти нього порушені кримінальні справи, зокрема, заочно засуджено до ув'язнення. 2015 року Саакашвілі отримав українське громадянство і став головою Одеської обласної держадміністрації. Восени 2016 року він пішов у відставку, а у липні 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Міхеїла Саакашвілі. У травні 2019 року новообраний президент Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство. Нині Саакашвілі очолює Виконавчий комітет Національної ради реформ України.

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова заявила, що грузинська влада порушує права ув'язненого експрезидента країни та громадянина України Міхеіла Саакашвілі на захист у суді, зв'язок із зовнішнім світом та віросповідання.

4 листопада 2021 року мати експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі закликала президента України Володимира Зеленського допомогти її синові, який перебуває у грузинській в’язниці.

6 листопада Служба державної безпеки (СДБ) Грузії звинуватила Міхеїла Саакашвілі у тому, що він начебто координує з в'язниці дії, спрямовані на насильницьке повалення влади.

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