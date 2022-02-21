Саакашвілі знову оголосив голодування на знак протесту

Колишній президент Грузії, громадянин України Міхеіл Саакашвілі 21 лютого оголосив про безстрокове голодування на знак протесту проти дій грузинської влади, які, за його словами, не надають йому належної медичної допомоги.

Про це повідомляє "Грузия Online".

"Це голодування — реакція на те, як поводиться режим зі мною і нашим народом. Моє здоров'я має далеко не першочергове значення... Я йду на це. Нехай усі побачать, що означає любов до батьківщини, нехай усі побачать, що означає ставити вище свою країну", — цитує видання слова Саакашвілі.

Суд наразі розглядає справу про нібито незаконний розгін мітингу опозиції в Грузії у 2007 році. Там експрезидент фігурує у статусі обвинуваченого.

Саакашвілі також згадав, що його влада у 2008 році "врятувала Грузію" і саме тому, за його словами, він зараз перебуває на лаві підсудних.

"Ви бачите, що відбувається в Україні. І якщо хтось дурний чи безсовісний сьогодні думає, що війну розпочали ми, я думаю, вони мають добряче подивитись на Україну. Ми не розпочинали війну. Ми врятували Грузію, і за це мене тепер карають. Зокрема за завданням Путіна, чинного режиму та мафіозного клану усвідомлено здійснюється моя інвалідизація та вбивство", — заявив він.

Це вже друга заява Саакашвілі про голодування. Із жовтня по листопад 2021 року політик голодував на знак протесту проти умов тримання у в'язниці міста Руставі, куди його доправили одразу по прибутті на батьківщину.

Що відомо

1 жовтня 2021 року вперше за вісім років колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі прибув з України до Грузії. Своє рішення політик пояснив тим, що "хоче захищати волевиявлення громадян" на місцевих виборах в країні. Увечері того ж дня його затримали і доправили до в'язниці у місті Руставі. Після цього політик оголосив голодування і назвав себе "політичним в'язнем". Проти Саакашвілі відкрили справу про незаконний перетин грузинського кордону.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повертатиме Саакашвілі, адже він має українське громадянство. При цьому Зеленський розповів, що був здивований тим, що Саакашвілі поїхав до Грузії, адже в Україні він очолює Виконавчий комітет реформ при Офісі президента. Водночас МЗС Грузії заявило, що Грузія не проводила переговорів з Україною щодо екстрадиції Саакашвілі.

6 листопада Служба державної безпеки (СДБ) Грузії звинуватила Міхеїла Саакашвілі у тому, що він начебто координує з в'язниці дії, спрямовані на насильницьке повалення влади. У ніч проти 20 листопада Саакашвілі доправили у військовий шпиталь у місті Горі. Після цього політик погодився припинити голодування, яке тривало 50 днів, та почав харчуватися за спеціальною схемою.

Місцеві вибори у Грузії завершилися поразкою "Єдиного національного руху" Саакашвілі. Його партія виграла лише в одному муніципалітеті з 15-ти.

Міхеїл Саакашвілі був президентом Грузії у 2004-2013 роках. У 2013 році він виїхав із країни. У Грузії проти нього порушені кримінальні справи, зокрема заочно засуджено до ув'язнення. 2015 року Саакашвілі отримав українське громадянство і став головою Одеської обласної держадміністрації.

Восени 2016 року він пішов у відставку, а у липні 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Міхеїла Саакашвілі. У травні 2019 року новообраний президент Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство. Нині Саакашвілі очолює Виконавчий комітет Національної ради реформ України.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу