Російські технічні фахівці могли навмисно саботувати роботу винищувачів МіГ-29 радянського виробництва, що належать словацькій армії. Про це заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, коментуючи передачу винищувачів Україні. Про це повідомляє Euractiv. Дефекти у двигунах були тільки в тих частинах, до яких мали доступ росіяни.

“Вони були здатні літати, але це не означає, що вони також були здатні до бою. Українці приїхали до Словаччини за тиждень до вильоту, привезли запчастини та оглянули літаки", — пояснив Надь після того, як опозиція на чолі з партією колишнього прем'єр-міністра різко розкритикувала уряд за відмову від цінних літаків.

Міністр припустив, що несправності могли бути навмисно спричинені російськими технічними спеціалістами, які до минулого року були присутні на авіабазі Сляч у Словаччині.

"Навіть поліція проводила розслідування на основі наших підозр. У двигунах літака були частини, до яких мали доступ словацькі фахівці, а були частини, до яких мали доступ лише російські фахівці. Дефекти з'явилися тільки в тих частинах, до яких мали доступ росіяни", — сказав Надь.

Хоча розслідування не довело умислу, Міністерство оборони "відчуло втрату довіри до російських техніків у Слячі, тому що помилки продовжували з'являтися в місцях, до яких могли дістатися тільки вони", додав міністр.

Генерал-лейтенант Любомир Свобода також припустив, що росіяни навмисно пошкодили літаки, пише видання.

"Ми прийняли від них двигун, який мав пролетіти 350 годин. А в підсумку він налітав лише 70 годин. Що ми можемо з цього зробити? Можливо, була погана робота, назвемо це так. Я не знаю", — сказав він в інтерв'ю для Denník N.

Винищувачі МіГ-29 — це двомоторні літаки радянського виробництва, які залишилися на озброєнні словацької армії після розколу Чехословаччини в 1993 році. Нещодавно вони були передані Україні, і словацька армія не використовувала їх з серпня 2022 року. Посольство Росії в Словаччині заявило, що постачання Словаччиною винищувачів Україні призвело до "непередбачуваної і небезпечної ескалації конфлікту, за яку будуть нести відповідальність ініціатори прийнятих рішень", нагадує видання.

Що відомо про передачу Україні винищувачів МіГ-29

1 вересня 2022 року Словаччина вивела з експлуатації свої 11 винищувачів МіГ-29. Ці бойові літаки може отримати Україна. У квітні прем'єр-міністр Словаччини Едуар Геґер обіцяв передати їх Києву.

9 лютого 2023 року Едуар Геґер пообіцяв, що влада Словаччини зробить все можливе, аби передати Україні винищувачі МіГ-29.

2 березня міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що Братислава розглядає можливість надати Україні 10 із 11 своїх літаків МіГ-29 радянського виробництва, які армія Словаччини торік зняла з озброєння.

8 березня президент Анджей Дуда заявив, що Польща готова передати Україні свої винищувачі МіГ-29 у рамках міжнародної коаліції. 14 березня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що винищувачіможуть передати протягом 4-6 тижнів.

9 березня Словаччина і Польща домовились про спільну передачу винищувачів МіГ-29 Україні.

3 квітня стало відомо, що з Польщі в Україну вже прибуло кілька літаків-винищувачів МіГ-29. Раніше перші чотири з 13 обіцяних літаків відправила Україні Словаччина.

Читайте також

Бої на Донбасі, росіяни обстрілюють Херсонщину, Чернігівщину, Сумщину. 408 день війни. Онлайн

З Польщі в Україну прибуло кілька винищувачів МіГ-29 — Пшидач