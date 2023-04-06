СБУ повідомила про підозру священнику-блогеру РПЦ

Служба безпеки зібрала доказову базу щодо представника РПЦ, якого підозрюють у веденні підривної діяльності проти України. Ідеться про уродженця Львова Андрія Ткачова, який тривалий час проживав у Києві і служив в одному із храмів столиці.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними СБУ, протоієрей Російської православної церкви Андрій Ткачов – колишній студент факультету спецпропаганди військового інституту Міноборони СРСР у Москві. Підозрюваний протягом 12 років служив у соборі УПЦ МП у Львові. З 2005 року проживав у Києві.

У столиці він кілька років служив у храмі Агапіта Печерського. У 2013 році Ткачова призначили керівником місіонерського відділу київської єпархії УПЦ МП та ведучим на телеканалі "Київська Русь".

Як стверджують в СБУ, саме тоді він почав поширювати через медіа прокремлівські наративи, де ставив під сумнів існування української державності.

У 2014 році Ткачов переїхав до Москви, а на початку повномасштабного вторгнення РФ публічно підтримав російських окупантів. Для цього створив канали у соцмережах на які підписалися майже 1,3 млн користувачів. Там він розміщує пости і відео, в яких, за даними слідства, закликає військових РФ убивати мирних жителів України.

Правоохоронці кажуть, що задокументували факти того, як священник пропонував росіянам робити релігійні написи на снарядах, якими обстрілюють українські міста.

Крім того, Ткачов є частим гостем ефірів центральних каналів РФ, де, за даними СБУ, він виправдовує воєнні злочини Кремля.

Висновками судово-лінгвістичних експертиз підтверджено, що заяви і тексти блогера РПЦ мають пропагандистський характер та спрямовані на виправдання збройної агресії РФ проти України. Слідчі СБУ повідомили Ткачову про підозру за двома статтями КК України: ст. 436 та ч. 2 ст. 436-2.