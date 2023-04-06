7 квітня — 407 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- Україна відновлює експорт електроенергії. Це вперше з 11 жовтня 2022 року. Міністр енергетики Галущенко заявив, що експорт працюватиме за умови забезпечення енергією українських споживачів, його можуть припинити у разі зміни ситуації.
- Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Там зокрема обговорили інформацію про злив даних щодо контрнаступу українських військових.
- Ввечері 6 квітня окупанти увірвалися до одного з приміщень тимчасово окупованої Запорізької АЕС, викрали чотирьох співробітників станції та вивезли в невідомому напрямку.
- Росія перекинула додаткові війська у район Бахмута та стала ефективніше використовувати артилерію, пише розвідка Британії. За даними Генштабу, військо РФ продовжує наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найінтенсивніші бойові дії тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку.
- Російські війська зранку обстріляли Станіслав на Херсонщині: снаряд влучив в житловий будинок, поранені трирічний хлопчик, десятирічна дівчинка та їхня матір, повідомив голова ОВА Прокудін. Травмованих ушпиталили. Хлопчик та мати у стані середньої тяжкості. Дівчинка отримала тяжкі поранення, її оперують.
- Парламент Литви ухвалила резолюцію про запрошення України до НАТО. Саміт Альянсу у Вільнюсі відбудеться 11-12 липня цього року. Це перший саміт НАТО, який прийматиме Литва.
До Маріуполя приїжджають вихідці з Далекого Сходу та Кавказу
До окупованого Маріуполя приїжджають вихідці з Далекого Сходу та Кавказу. РФ впроваджує політику заміщення українського населення. Про це під час марафону "FREEДОМ" розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Жителів Маріуполя не беруть на роботу, бо з Росії приїжджає величезна кількість різноробочих, зокрема, з Далекого Сходу і Кавказу. Вони майже не говорять російською. Їх вже понад 40 тисяч. Їх заселятимуть у присвоєні окупантами квартири та приватні будинки", — зазначив Андрющенко.
Зеленський провів засідання Ставки
У вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що основна увага під час Ставки була присвячена боям за Авдіївку і Бахмут, за Луганщину, і за кожен із тих напрямків, "де ворог намагається зламати оборону всієї України".
Україна готується до "роумінгового безвізу" з ЄС
Кабінет міністрів затвердив документ, який дозволить Україні укласти угоду про приєднання до "роумінгового безвізу" з Європейським Союзом. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Рухаємося до "роумінгового безвізу" із ЄС. Сьогодні затвердили документ, який дозволить Україні укласти відповідну угоду із Європейським Союзом уже цього року. Приєднання до роумінгового простору ЄС — це не просто скасування плати за дзвінки, але і сучасні, прозорі європейські правила у сфері телекомунікацій", — зазначив він.
СБУ повідомила про підозру священнику-блогеру РПЦ
Служба безпеки зібрала доказову базу щодо представника РПЦ, якого підозрюють у веденні підривної діяльності проти України. Ідеться про уродженця Львова Андрія Ткачова, який тривалий час проживав у Києві і служив в одному із храмів столиці.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними СБУ, протоієрей Російської православної церкви Андрій Ткачов – колишній студент факультету спецпропаганди військового інституту Міноборони СРСР у Москві. Підозрюваний протягом 12 років служив у соборі УПЦ МП у Львові. З 2005 року проживав у Києві.
У столиці він кілька років служив у храмі Агапіта Печерського. У 2013 році Ткачова призначили керівником місіонерського відділу київської єпархії УПЦ МП та ведучим на телеканалі "Київська Русь".
Як стверджують в СБУ, саме тоді він почав поширювати через медіа прокремлівські наративи, де ставив під сумнів існування української державності.
У 2014 році Ткачов переїхав до Москви, а на початку повномасштабного вторгнення РФ публічно підтримав російських окупантів. Для цього створив канали у соцмережах на які підписалися майже 1,3 млн користувачів. Там він розміщує пости і відео, в яких, за даними слідства, закликає військових РФ убивати мирних жителів України.
Правоохоронці кажуть, що задокументували факти того, як священник пропонував росіянам робити релігійні написи на снарядах, якими обстрілюють українські міста.
Крім того, Ткачов є частим гостем ефірів центральних каналів РФ, де, за даними СБУ, він виправдовує воєнні злочини Кремля.
Висновками судово-лінгвістичних експертиз підтверджено, що заяви і тексти блогера РПЦ мають пропагандистський характер та спрямовані на виправдання збройної агресії РФ проти України. Слідчі СБУ повідомили Ткачову про підозру за двома статтями КК України: ст. 436 та ч. 2 ст. 436-2.
Україна офіційно започатковує традицію Іфтару — Зеленський
Президент Володимир Зеленський оголосив про започаткування в Україні нової традиції — проведення на офіційному рівні Іфтару під час священного для мусульман місяця Рамадан. Про це він сказав під час першого Іфтару, повідомляє кореспондент Суспільного.
У заході взяли участь військовослужбовці-мусульмани, дипломати та представники Меджлісу кримськотатарського народу.
"Сьогодні ми започатковуємо традиції Іфтару на офіційному рівні разом з нашими воїнами-мусульманами, нашими героями, Меджлісом кримськотатарського народу, разом з представниками всієї мусульманської спільноти України. І цим ми стверджуємо, що Україна цінує кожну людину, кожну спільноту", — сказав президент.
За його словами, різноманіття закріплене повагою є частиною характеру незалежної України.
"І хай такий наш характер зміцнюється і спрямовує народ на саме добрі справи. Україна вдячна усім мусульманам нашої держави і всій мусульманській спільноті світу хто однаково з нами прагне миру і захисту від зла", — сказав Зеленський.
Президент наголосив, що Україна не забуде, що саме з окупації Криму і репресій у Криму проти української та кримськотатарської свободи, проти кримських мусульман почалася спроба Росії взяти в рабство Україну та інші народи цивілізованої Європи.
Військові РФ впродовж дня обстрілювали території п'яти громад Сумщини
Протягом дня 7 квітня російські військові 12 разів обстрілювали території прикордонних громад Сумської області – Білопільської, Краснопільської, Середино-Будської, Новослобідської та Есманьської, повідомили у військовій адміністрації.
Україна відновлює експорт електроенергії
Міністр енергетики Герман Галущенко підписав документ, що дозволяє розпочати процес відновлення експорту електроенергії в умовах профіциту генеруючої потужності, повідомили в Міненерго.
Дозволена потужність для експорту становить 400 МВт. У відомстві додали, що фактичні обсяги експорту можуть коливатися залежно від часу доби та кон’юнктури ринку.
"Забезпечення електроенергією наших споживачів — це безумовний пріоритет. Тому експорт електроенергії буде працювати за умови забезпечення українських споживачів електроенергією та може бути припинений у разі зміни ситуації", — сказав Галущенко.
На Київщині знайшли уламки безпілотника РФ
Уламки раніше збитого безпілотника РФ знайшли в Бориспільському районі на Київщині. Про це повідомляє голова поліції області Андрій Нєбитов в Telegram. Поблизу села Вороньків виявили залишки нерозірваної бойової частини російського безпілотника.
"Працівниками вибухотехнічної служби Київщини буде виконане кероване знищення боєприпасу", — зазначив Нєбитов.
Також у КОВА попередили про планові вибухові роботи у Бориспільському районі.
Україна зупинить експорт зерна до Польщі — міністр
Україна припинить до нового сезону експорт зерна та олійних культур до Польщі. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський під час спільної пресконференції з міністром сільського господарства і розвитку села Польщі Робертом Телусом, передає Укрінформ.
"Ситуація складна як для українських, так і для польських фермерів. Ми всі розуміємо, хто винен, але маємо розв'язати цю проблему. Українська сторона до нового сезону утримається від експорту до Польщі пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику", — заявив український міністр.
За його словами, під час наступної зустрічі з польською стороною буде опрацьовано процедури, пов’язані з експортом української агропродукції. Сольський наголосив, що експорт зможе відбуватися лише за згодою польської сторони.
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Міністри також обговорять питання транзиту збіжжя з України через територію РП.
"Ми розраховуємо на максимально конструктивну позицію польської сторони щодо транзиту українського збіжжя до польських портів та портів інших країн ЄС”, — підкреслив Сольський.
За його словами, чергова зустріч з польською стороною для обговорення цих питань буде перед жнивами-2023.
Своєю чергою Роберт Телус заявив, що, ймовірно, через тиждень він знову зустрінеться з українським міністром для підписання угоди щодо розв’язання проблеми з українським збіжжям.
"Ми підпишемо документ, який передбачатиме те, про що ми сьогодні домовилися. Це буде документ, який спільно виконуватимуть українська та польська сторони", — сказав він.
За його словами, найважливішою метою спільних дій є розвантаження складів зі збіжжям.
У полі на Харківщині троє людей підірвалися на вибухівці
7 квітня на полі біля села Миколаївка підірвалися троє людей. Про це повідомила пресслужба облуправління ДСНС Харківщини.
"Внаслідок вибуху троє цивільних осіб (двоє чоловіків і жінка) отримали поранення різного ступеня важкості. Остаточні обставини надзвичайної події з’ясовуються", — йдеться у повідомленні.
Росія відмовилася обмінювати військовополонених мусульман — ОПУ
Росія відмовилася від пропозиції України з нагоди початку священного для мусульман місяця Рамадан обміняти військовополонених, які сповідують іслам за принципом "всіх на всіх". Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" повідомила радниця з комунікацій керівника Офісу президента Дарія Зарівна.
"Ми вийшли з пропозицією обміняти мусульман "всіх на всіх" з обох сторін на знак поваги до їхніх культури і традицій. На жаль, російська сторона сприйняла цю ідею без особливого ентузіазму", — сказала вона.
За словами Зарівної, ця ініціатива — одне з багатьох "креативних рішень", до яких вдається українська сторона, щоб обміняти полонених.
“Нашу переговорну групу характеризує проактивна позиція і постійні пошуки різних кутів, під якими ми заходимо. Це непростий процес, який потрібно продовжувати, постійно шукаючи нові способи витягнути більше наших”, — зазначила представниця ОПУ.
За інформацією Офісу президента, загалом з 11 березня 2022 року Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів 39 обмінів. Всього звільнили 1993 людини, з них 184 жінки і 107 цивільних заручників.
Київ — відбій повітряної тривоги.
Київ та низка областей — повітряна тривога.
Війська РФ ведуть наступ на чотирьох напрямках, Сили оборони відбили 40 атак — Генштаб
Російські війська зосереджують основні зусилля на веденні наступів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби Сили оборони відбили понад 40 атак, завдали 9 авіаударів по позиціях росіян, збили російський штурмовик Су-25 і знищили склад боєприпасів.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
Протягом доби війська РФ завдали 2 ракетні та 14 авіаційних ударів, здійснили більш як 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та цивільній інфраструктурі населених пунктів.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.
Армія РФ нанесла удар по Оріхову у Запорізькій області
Сьогодні, 7 квітня, російська окупаційна армія здійснила авіаційну атаку на Оріхів Запорізької області.
Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації. Росіяни нанесли удар по цивільному та комунальному сектору:
"Черговий терористичний акт здійснили російські війська: мирне місто опинилося під прицілом російської авіації".
Зеленський нагородив 771 захисника України, 247 з них — посмертно
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 771 захисника України, 247 із яких — посмертно.
Відповідні укази №198/2023, №199/2023, №200/2023, №201/2023, №202/2023, №203/2023 від 7 квітня опубліковані на сайті президента України.
Нагороди присвоєно "за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України й самовіддане виконання військового обов'язку".
Президент нагородив захисників України орденами Богдана Хмельницького, Данила Галицького, "За мужність", медалями "За військову службу Україні", "За бездоганну службу", "Захиснику Вітчизни", та "За врятування життя".
Шмигаль полетить до Канади домовлятися про боєприпаси та бронетехніку
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль планує візит до Канади, щоб провести перемовини стосовно постачання боєприпасів і важкої техніки. Про це він сказав в інтерв'ю виданню The Globe and Mail.
"Зараз нам потрібна важка бронетехніка. І нам потрібно більше артилерійських снарядів: боєприпасів для гаубиць і боєприпасів для танків. Це вкрай важливо для організації нашого контрнаступу", – сказав український прем'єр.
Шмигаль також сказав, що українська влада хотіла б, щоб уряд Канади запропонував страхування воєнних ризиків канадським компаніям, які інвестують в Україну, у рамках зусиль щодо підтримки відновлення та іноземних інвестицій.
"Нам буде потрібна додаткова підтримка у страхуванні воєнних ризиків, тому що жоден інвестор не прийде в Україну, якщо уряди наших партнерів не підтримають і не застрахують від воєнних ризиків в Україні. Тож якщо канадська компанія вирішить інвестувати гроші, ми проситимемо канадський уряд створити якийсь механізм підтримки канадських інвестицій", — сказав прем'єр.
Зазначається, що візит Шмигаля до Канади відбудеться найближчими тижнями, але з міркувань безпеки український уряд не розголошує дату візиту.
В Естонії запустили програму для безкоштовного протезування українців
Український благодійний фонд "BGV" спільно з урядом Естонії запустили спільну програму для безкоштовного протезування, а також реабілітації українців, які втратили кінцівки внаслідок бойових дій в Україні. Про це повідомляє пресслужба фонду.
Протезування українців, переважно військових, здійснюється в Таллінні, у лікарні Ida-Tallinna Keskhaigla (Східно-Талліннська центральна клінічна лікарня).
У рамках програми пацієнтам виготовляють та встановлюють надсучасні біонічні електронні протези, які регулюються індивідуально під потреби конкретного користувача, що забезпечує повну симетрію і природність ходи (при протезуванні нижніх кінцівок). Такі протези обладнані амортизаторами та низкою рухомих елементів для підвищеної фізичної активності, а також мають спеціальний мобільний додаток, який дає можливість перемикатися з ходьби на різноманітні спортивні режими, забезпечуючи таким чином високий комфорт використання і рівень рухової активності. Вартість одного такого протеза сягає 70-80 тисяч євро.
Для українців протезування у рамках програми є повністю безкоштовним: виготовлення, встановлення, реабілітація в Східно-Талліннській центральній лікарні та логістичні витрати беруть на себе ініціатори проекту. До кінця року партнери у співпраці планують організувати протезування для 20 українських військових та цивільних, які втратили кінцівки внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
В армії РФ збільшилася кількість охочих здатися в полон — ГУР
Головне управління розвідки Міноборони України підтверджує різке зростання кількості російських військових, які прагнуть здатись в полон, аби зберегти життя. Про це повідомив речник програми для здачі російських військових у полон Віталій Матвієнко.
За його словами, рамках проєкту "Хочу жить" у березні 2023 року зафіксували понад 3 тисячі звернень. Це удвічі більше за попередні щомісячні показники.
Воєнна розвідка України також фіксує активізацію здачі росіян у полон безпосередньо на полі бою.
"Українська контрнаступальна операція на землі ще не розпочалась, але ефект від неї вже дає результат. Вибір російського солдата під час війни геть простий: або смерть, або полон. Утім низка раптових, несподіваних, блискавичних подій здатна все змінити", — зазначили у ГУР.
В Маріуполі не вистачає ліків та медиків — міська рада
Жителі Маріуполя в окупації не можуть отримати необхідну лікарняну допомогу. В місті катастрофічно не вистачає лікарів та медичних препаратів. Про це повідомила Маріупольська міська рада.
"В лікарнях немає сучасного обладнання, адже воно було або знищено російськими військовими, або вивезено. Люди не можуть отримати необхідні ліки. Зокрема, маріупольці пишуть про відсутність інсуліну. Жителі вимушені шукати його у волонтерів", — розповіли у міській раді.
За даними міськради, через те, що медиків не вистачає, майже не можливо потрапити на консультацію.
"Жителі скаржаться на невиплату лікарняних та коштів вагітним. За словами маріупольців, протягом пів року вони неодноразово звертались до окупаційної влади, але у відповідь чують лише відмовки", — йдеться у повідомленні міськради.
Армія РФ обстріляла бригаду "швидкої допомоги" у Бериславі на Херсонщині
Російські війська з артилерії обстріляли бригаду "швидкої допомоги" у Бериславі Херсонської області. Поранені двоє фельдшерів, повідомляє в Telegram Херсонська ОВА. У дописі сказано, що медики їхали на виклик до пораненої жінки. Авто "швидкої" зачепили уламки снарядів. На місце події виїхали екстрені служби.
Музикант Hozier випустив кліп про травму війни
5 квітня ірландський музикант Hozier (справжнє ім'я Ендрю Гозьєр-Бірна) випустив кліп на пісню Eat Your Young. Одну з головних ролей у ньому зіграла українська та американська акторка Іванна Сахно.
На своїй сторінці в Instagram співак подякував акторці Іванні Сахно, хореографці Джиліан Мейерс, лялькарці Хан з Handsome Devils Puppets, яка створила ляльок для кліпу, продюсерці Лаурі Бурхенн та режисеру Джейсону Лестеру.
"Сподіваюся, вам сподобається наша маленька історія жахів і, як завжди, дякую за вашу постійну підтримку", – написав Hozier, звертаючись до шанувальників.
Уряд схвалив створення Центру гуманітарного розмінування
Кабінет міністрів погодив пропозицію ДСНС і створив бюджетну установу "Центр гуманітарного розмінування". Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Центр планують створити у системі ДСНС. Його задача — оптимізація системи планування, виконання та фінансування заходів з гуманітарного розмінування.
Штатна чисельність центру становитиме 25 людей.
За запуск виробництва обладнання для гуманітарного розмінування відповідає Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.
Уряд залучає якомога більше операторів для якнайшвидшого розмінування території України.
Зараз розмінуванням в Україні займаються як державні структури, такі як ДСНС і Міністерство оборони, так і приватні оператори. Загалом підтримку Україні за напрямом гуманітарного розмінування надають понад 30 країн та організацій-партнерів.
Сі Цзіньпін схиляв Макрона до "протистояння" з США — Reuters
Голова КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном схиляв його до "протистояння" з США. Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що Пекін вважає Францію одним з імовірних союзників у Європі, і Макрону влаштували "розкішний прийом". Про це також свідчить менша увага Китаю до візиту голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка прибула разом із Макроном.
На думку аналітика з Rhodium Group Ноа Баркіна, головна мета Китаю полягає в тому, щоб запобігти зближенню Європи зі Сполученими Штатами.
"У цьому сенсі Макрон є, мабуть, найважливішим партнером Пекіна в Європі", — сказав він. Зазначається, що Макрон не досягнув під час візиту до Китаю своєї мети — Сі не змінив свою риторику щодо війни в Україні та підтримки Росії.
Згідно з даними Reuters, у США дипломатичні відносини Китаю з Францією сприймаються зі скепсисом. Джерела видання зазначають, що Вашингтон поки що зайняв "вичікувальну позицію".
Як повідомлялося, голова КНР Сі Цзіньпін зустрівся із президентом Франції Еммануелем Макроном.
Уряд схвалив Стратегію держполітики щодо внутрішнього переміщення до 2025 року
Кабінет Міністрів на засіданні у п'ятницю схвалив Стратегію державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року, а також відповідний операційний план.
"Зараз основну увагу маємо зосередити на адаптації та подальшій інтеграції внутрішньо переміщених осіб у приймаючих громадах. Це і доступ до освітніх послуг, і працевлаштування, і підтримка самозайнятості. Важливою складовою є надання фахової психологічної допомоги", – наголосила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.
Стратегія передбачає державну підтримку ВПО на всіх етапах – від евакуації, у процесі соціальної адаптації на новому місці й до моменту повернення до місця постійного проживання.
Документ розроблений Мінреінтеграції за підтримки Ради Європи. До його напрацювання також долучилися експерти міжнародних і громадських організацій, які опікуються захистом прав внутрішньо переміщених осіб.
Росія поширила фейк про дозвіл від СБУ розтрілювати дезертирів на Херсонщині — РНБО
Центр протидії дезінформації при РНБО заявив про фейк, який розповсюджує Росія щодо ситуації на Херсонщині, згідно з яким у регіоні дозволили розстрілювати військових дезертирів. "Наказ" 23 березня цього року нібито дає дозвіл "нейтралізувати військового-втікача на місці". Причиною видавання дозволу, за словами тих, хто розповсюджував фейк, стало почастішання випадків дезертирства у регіоні.
Уряд погодив кандидатуру нового очільника Київської ОВА
Уряд погодив нового очільника Київської обласної військової адміністрації. Таке рішення Кабмін ухвалив під час засідання, 7 квітня, передає пресслужба уряду.
"Підтримано проєкт указу президента України про призначення Руслана Кравченка головою Київської обласної державної адміністрації", – йдеться у повідомленні.
Зеленський провів засідання Ставки
Президент Володимир Зеленський у п’ятницю провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача щодо ситуації на фронті, комплектування нових бригад і запобігання витоку інформації.
Як повідомляє ОП, Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поінформував учасників про оперативну обстановку на основних напрямках фронту.
Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах зон їхньої відповідальності.
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів про ймовірні дії росіян в найближчий період.
Крім того, члени Ставки детально розглянули перебіг формування та укомплектування озброєнням нових бригад. Також було приділено увагу рівню підготовки особового складу.
Окремо учасники засідання зупинилися на заходах із запобігання витоку інформації стосовно планів Сил оборони.
У засіданні також узяли участь Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар РНБО Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків, керівник ОП Андрій Єрмак. До засідання Ставки також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.
Окупанти викрали чотирьох працівників ЗАЕС — Енергоатом
В Енергодарі окупанти викрали чотирьох працівників Запорізької АЕС, повідомляє Енергоатом.
"Ввечері 6 квітня окупанти у масках вдерлися до одного із приміщень тимчасово окупованої Запорізької АЕС та забрали чотирьох працівників служби фізичного захисту станції. Атомників вивезли в невідомому напрямку і наразі місце їхнього перебування залишається невідомим", — йдеться у дописі. Зазначається, що всі четверо вважалися лояльними до окупаційного керівництва ЗАЕС, адже підписали контракти з фейковою АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС".
Серед затриманих, зокрема, був і заступник "начальника" служби Марк Волков, котрий сприяв незаконній діяльності РФ.
"Попри «офіційний» перехід на роботу до окупантів, їхні боси не можуть віднайти у затриманих паспорти РФ: чи то не взяли поки, чи ретельно приховують. Можливо, таким чином вони прагнуть «пройти між крапельками», аби після деокупації не потрапити до списку колаборантів, і саме це не сподобалось рашистам", — зазначили в Енергоатомі.
Російські війська захопили ЗАЕС у березні минулого року. Вони змушують працівників підписувати договори з Росатомом. Саму станцію використовують, як військову базу, де розміщено техніку та особовий склад.
Рік тому українські військові завершили звільнення від РФ Київської, Чернігівської та Сумської областе
Рік тому Збройні Сили України завершили звільнення від ворога Київської, Чернігівської та Сумської областей, зазначив президент України Володимир Зеленський.
"Завдяки міці наших воїнів, нескореності наших людей ми перемогли у битві за північ. Ми відновимо територіальну цілісність нашої держави. Україна переможе на фронті. Україна переможе у відбудові. Україна переможе у поверненні справедливості", — додав він.
На Запоріжжі ворог обстріляв Гуляйполе та Оріхів понад 100 разів — поліція
Ворожа армія вдарила по Гуляйполю та Оріхову 111 разів. Є руйнування цивільної інфраструктури. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Запорізькій області.
"Минула доба була пекельною для мешканців прифронтових населених пунктів Пологівського району. Гуляйполе та Оріхів витримали 111 ворожих ударів із різних видів озброєння. Влучання російських снарядів також зафіксовані у селищах, розташованих поблизу", — йдеться у дописі.
Упродовж 6 квітня ворог двічі застосовував авіацію, наніс 11 ударів із безпілотних літальних апаратів, 6 — з реактивних систем залпового вогню та 92 — з артилерійських установок різного калібру.
Постраждали квартири багатоповерхівок та близько 20 будинків — у них пошкоджені дахи, вікна, стіни та фасади, зруйновані двори, паркани, прибудинкові території, гаражні приміщення, господарські будівлі та транспортні засоби. Деякі домоволодіння знищені вщент. Також руйнувань зазнали два об’єкти цивільної інфраструктури та два приватних підприємства.
Втрат серед цивільного населення немає.
За фактом збройної агресії російських військовослужбовців поліцейські зібрали доказові матеріали воєнних злочинів та передали до УСБУ в Запорізькій області для вирішення питання про відкриття кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Ситуація у Бахмуті складна, одна війська РФ не досягають стратегічного успіху — Череватий
Ситуація у Бахмуті складна, російські війська зосереджують всі зусилля на його захопленні, але не досягають стратегічного успіху. Про це сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає Reuters.
"Ситуація складна, ворог зосереджує максимум зусиль для захоплення Бахмута. Але він зазнає серйозних втрат і не досягає стратегічного успіху", — сказав Череватий.
Він наголосив, що Україна контролює ситуацію у місті і розуміє наміри Росії.
В Маріуполі окупанти демонтують залізничний вокзал та навколишні будинки
Окупанти в Маріуполі демонтують залізничний вокзал та приватні будинки навкруги. Начебто планують побудують логістичний хаб.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Нащо — невідомо. На словах — задля будівництва великого логістичного хабу. Якби ці слова русні щось вартували", — зазначив радник мера.
Без переваги над РФ у повітрі контрнаступати вкрай не просто — Ігнат
Без переваги України над російською авіацією в повітрі здійснювати контрнаступальні дії під вогнем їхніх винищувачів вкрай непросто. Про це на брифінгу заявив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"Зрозуміло, що є велике бажання звільнити наші території. Але питання цієї війни, як вже сказали багато хто з експертів та західних аналітиків, що це буде війна на виснаження технічних та людських ресурсів, виснаження озброєнь. Тому простим цей контрнаступ назвати неможливо. Якщо йдеться про те, що потрібно саме від повітряних сил, щоб наступ був успішний, потрібно завоювати, перед усім, перевагу в повітрі", — сказав Юрій Ігнат.
За словами речника командування Повітряних Сил армія РФ продовжує атакувати позиції ЗСУ з повітря.
"Маю на увазі керовані авіабомби та інше ракетне озброєння, яке росіяни запускають з кораблів. Ми ведемо протиповітряний бій. Тобто, знищуємо ті засоби ураження, а інколи вражаємо і російську авіацію, коли вони наближаються до наших кордонів. Тому казати, що зараз вже має відбутися контрнаступ, без того, щоб дійсно посилити саме наше панування в повітрі, нашу перевагу, навряд можливо", — зауважує Ігнат.
Водночас речник Повітряних Сил України каже, що найближчим часом протиповітряна оборона України посилиться системами PATRIOT або SAMP-T.
Запобіжний захід колишньому наміснику Лаври Павлу Лебедю оскаржили
До Апеляційного суду надійшла апеляція на запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який Шевченківський райсуд Києва обрав для колишнього намісника Києво-Печерської лаври, митрополита УПЦ МП Павла Лебедя.
Як повідомили Суспільному у пресслужбі суду, апеляцію на запобіжний захід Павлу Лебедю подав адвокат Микита Чекман.
"Наразі йде процес витребування матеріалів справи. Після цього буде призначено засідання. Це очікується наступного тижня", — поінформували в Апеляційному суді.
1 квітня СБУ вручила підозру наміснику Лаври та митрополиту УПЦ МП Павлу Лебідю за двома статтями кримінального кодексу: розпалювання міжрелігійної ворожнечі (с. 161 ККУ) та поширення матеріалів, які виправдовують російську агресію (ст. 436-2 ККУ).
Того ж дня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід колишньому намісникові Києво-Печерської лаври, митрополитові УПЦ МП Павлу (Лебідю). Суд задовольнив клопотання прокуратури про цілодобовий домашній арешт. Крім того митрополита зобов'язали носити електронний браслет.
У Парижі презентують колекцію одягу української парамедикині
13 квітня у Парижі відбудеться презентація благодійної колекції одягу Fire of Liberty в Культурному центрі України у Франції. Колекцію створила парамедикиня та ветеранка Юлія Сідорова "Куба" разом із дизайнерами команди цеху Veteranka. Про це повідомляє українське видання Vogue.
Кошти, зібрані під час показу, скерують на програми реінтеграції військових у цивільне життя та потреби жінок, що постраждали від війни.
"Ця колекція — уособлення нашої боротьби за життя, за свободу, за творчість навіть під час війни", — говорить "Куба".
Ескізи до цієї колекції парамедикиня малювала на передовій. А відшивати одяг їй допомагала команда цеху Veteranka, ініціативи громадської організації "Жіночий ветеранський рух": дизайнер та викладач "Куби" Станіслав Бітус та конструкторка одягу Ганна Суворкіна, яка разом із брендом Frolov працювала над створенням сукні для Бейонсе.
Юлія "Куба" Сідорова до 2014 року була танцівницею та організаторкою музичних фестивалів, а з 2014 брала участь у бойових діях. У 2019 році звільнилася зі служби та почала вчитися дизайну. У лютому 2022 року кілька її робіт показали на Ukrainian Fashion Week. А після початку повномасштабного вторгнення вона повернулася на службу.
Разом із дизайнером Станіславом Бітусом та конструкторкою Ганною Суворкіною вони запустили цех Veteranka, який створює жіночу форму.
Для пришвидшення розмінування потрібно залучити українських виробників — Міноборони
Перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що для пришвидшення робіт з розмінування в Україні потрібно максимально залучити вітчизняних виробників. За його словами, Україна є найбільш замінованою країною світу.
За його словами, площа забрудненої вибухонебезпечними предметами території становить 180 тис. кв. км.
"Ми постійно підвищуємо наші спроможності в галузі розмінування: збільшуємо кількість підрозділів, навчаємо фахівців, отримуємо допомогу та устаткування від партнерів. Проте обсяг роботи надзвичайно серйозний. За поточного темпу на розмінування підуть десятиліття. Щоб пришвидшити роботи, потрібно максимально залучити наших виробників", — зазначив Павлюк.
Він повідомив, що напередодні провів нараду з представниками різних міністерств, відомств та підприємств, на якій опрацьовувались питання організації виробництва необхідного обладнання в Україні.
"Це і комплекти саперів, і техніка для перевезення особового складу, для виявлених боєприпасів, для розмінування, роботизовані платформи, трали для розмінування місцевості тощо. Опрацьовуємо потреби, озвучені різними операторами: і ДСНС, і Держспецтрансслужбою МО, і Командуванням Сил підтримки ЗСУ", — зауважив Павлюк.
Сили оборони знищили російський Су-25 біля Мар'їнки
Сили оборони України в районі Мар'їнки, на Донеччині, знищили Су-25 російської армії.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
"В районі Мар'їнки, на Донеччині, знищено Су-25 противника", — йдеться в повідомленні.
Російські техніки могли спеціально пошкодити МіГи, призначені для України — міністр оборони Словаччини
Російські технічні фахівці могли навмисно саботувати роботу винищувачів МіГ-29 радянського виробництва, що належать словацькій армії. Про це заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, коментуючи передачу винищувачів Україні. Про це повідомляє Euractiv. Дефекти у двигунах були тільки в тих частинах, до яких мали доступ росіяни.
“Вони були здатні літати, але це не означає, що вони також були здатні до бою. Українці приїхали до Словаччини за тиждень до вильоту, привезли запчастини та оглянули літаки", — пояснив Надь після того, як опозиція на чолі з партією колишнього прем'єр-міністра різко розкритикувала уряд за відмову від цінних літаків.
Міністр припустив, що несправності могли бути навмисно спричинені російськими технічними спеціалістами, які до минулого року були присутні на авіабазі Сляч у Словаччині.
У Чорному морі росія тримає один ракетоносій із вісьмома "Калібрами" — ВМС України
У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають сім російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр". Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.
"Станом на 10-ту ранку в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 7 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп становить до 8 ракет; в Азовському морі знаходиться 1 ворожий корабель; в Середземному морі – 7 ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп яких становить 20 ракет", — ідеться у повідомленні.
Генпрокурор України і посол Бельгії обговорили притягнення РФ до відповідальності
Генеральний прокурор Андрій Костін та Надзвичайний і Повноважний посол Королівства Бельгія в Україні Пітер Ван де Вельде обговорили притягнення РФ до відповідальності за скоєні в Україні злочини. Про це повідомляє ОГПУ.
Генпрокурор України зазначив, що Бельгія є лідером у впровадженні санкцій проти РФ у Європейському Союзі, та подякував за виняткові зусилля щодо замороження активів представників Росії на суму 58 млрд євро, а також блокування фінансової операції на 191 млрд євро.
Зараз на меті, за словами Костіна, "мобілізація національних та міжнародних зусиль, спрямованих на забезпечення справедливості та притягнення до відповідальності за злочин агресії і звірства, скоєні Росією в Україні".
Наприкінці квітня у Європі розпочнуться масштабні багатонаціональні військові навчання Defender 23
Очікується, що у маневрах братимуть участь майже 9000 американських військових та близько 17000 військовослужбовців з 26 країн, пише "Мілітарний".
За даними Пентагону, маневри триватимуть близько двох місяців.
Початок маневрів запланований на 22 квітня.
“Ці щорічні майже двомісячні навчання зосереджені на стратегічному розгортанні сил, що базуються в США, використанні попередньо розміщених запасів армії і оперативній сумісності з європейськими союзниками і партнерами”, – сказала заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.
Українці зібрали 10 млн для ПАНів з Криму
Українці зібрали 10 млн грн для передових авіаційних навідників (ПАНів) для 10-ї морської авіаційної бригади, повідомляє фонд "Повернись живим".
Як розповіли у фонді, у березні 2014 року 10-та морська авіаційна бригада провела на аеродромі у селищі Новофедорівка Сакського району унікальну операцію. За наказом полковника Ігоря Бедзая, замкомандира бригади з льотної підготовки, підрозділ евакуював з уже осадженого Криму свою авіаційну техніку на миколаївський аеродром "Кульбакине". 7 травня 2022 року полковник Бедзай, хоч і не мав за своєю посадою, вилетів на чергову складну пошуково-рятувальну операцію у районі гирла річки Дунай. Екіпаж офіцера виконав поставлену задачу, але в їхній Мі-14 поцілила російська керована ракета. Полковник і ще п’ятеро українських військових, які були на борту, загинули.
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10-ту морську авіаційну бригаду назвали на честь Героя України полковника Ігоря Бедзая.
"І тепер єдиний у своєму роді підрозділ ВМС України не тільки мріє повернутися у рідний Крим, а ще й кожною своєю операцією мститься ворогам за друга і командира. Ми теж любимо Крим. І чекаємо, коли 10-та морська авіаційна бригада здійснить нову унікальну спецоперацію та поверне свою авіаційну техніку на аеродром у селищі Новофедорівка Сакського району", — зазначили у фонді. Для цього збирали 10 000 000 гривень для передових авіаційних навідників (ПАНів). Це підсилить керованість морської авіаційної бригади і дозволить ПАНам у режимі реального часу коригувати вогонь власних вертольотчиків із землі, передавати командуванню необхідну інформацію та, у разі небезпеки, рятувати своїх.
На Одещині викрили посадовця військової частини, який відбирав у солдатів бойові доплати
На Одещині викрили посадовця військової частини, який відбирав у солдатів бойові доплати, повідомили у ДБР. У разі відмови він погрожував підлеглим проблемами з проходженням служби та фізичною розправою. Всього виявили понад 30 фактів вимагання та одержання чоловіком грошей з підлеглих на загальну суму понад 600 тисяч гривень.
Пентагон розслідує витік документів США та НАТО про підготовку українського наступу — The New York Times
Цього тижня подібні документи з'явилися у соціальних мережах – Twitter та Telegram, пише The New York Times. Зокрема, наводиться інформація про кількість бригад, кількість військових та витрати HIMARS. На думку військових аналітиків, ці секретні документи можуть дати російській стороні "безліч привабливих підказок та ідей".
Водночас у документах немає даних про те, як і коли Україна має намір розпочати наступ.
Литва ухвалила резолюцію про запрошення України до НАТО
6 квітня литовський парламент ухвалив резолюцію до літнього саміту НАТО у Вільнюсі. Вона включає офіційне запрошення для України стати членом Північноатлантичного альянсу, повідомляє Delfi. У документі йдеться про те, що на саміті НАТО необхідно запросити Україну приєднатися до Альянсу, підписати протоколи про членство та запустити процес ратифікації.
Литовські парламентарі вважають, що такий крок буде стратегічним рішенням НАТО щодо прагнення миру в Україні та Європі.
Серед цілей також вступ Швеції до НАТО, а також прагнення значно збільшити оборонні витрати держав-членів Альянсу, не менше ніж 2% від валового внутрішнього продукту (ВВП).
Саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться 11-12 липня цього року. Це перший саміт НАТО, який прийматиме Литва. Президента України Володимира Зеленського запросили на саміт, заявив раніше президент Литви Гітанас Науседа.
Як минула ніч у регіонах — зведення ОВА 7 квітня
Про ситуацію в регіонах станом на 9.00 повідомили обласні державні адміністрації.
Чернігівщина: за минулу добу зафіксовано 13 обстрілів, сумарно 231 вибух, у Новгород-Сіверському районі. Військо РФ використовує міномети, САУ, автоматичні гранатомети, некеровані ракети, ймовірно запуск із вертольотів, скидання боєприпасів ВОГ із безпілотників.
Атака була спрямована по селу Гремʼяч Новгород-Сіверської громади. Пошкоджено приватний будинок, автобусну зупинку, фермерське господарство, господарські будівлі, магазин, лінію електропередач. Попередньо —без жертв. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.
Сумщина: вночі під обстрілом була Середино-Будська громада. Її обстріляли з території РФ з АГС та автоматичної стрілецької зброї. Обійшлося без наслідків.
6 квітня росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних громад — Білопільської, Глухівської, Середино-Будської, Зноб-Новгородської, Новослобідської та Миропільської. Зафіксовано 68 прильотів з артилерії, мінометів, АГС та скидання ВОГу за допомогою БПЛА. Є руйнування. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.
Запорізька область: окупанти б’ють по лінії розмежування, продовжують методично нищити цивільний сектор. Знову страждають населені пункти Гуляйпільського, Оріхівського та Василівського напрямків.
За минулу добу росіяни здійснили 92 артобстріли, 6 ударів із РСЗВ, 11 атак БПЛА та 2 авіаудари. Зафіксовано 31 нове повідомлення про руйнування. Російськими снарядами частково пошкоджено квартири, розтрощено будинки, господарчі споруди, майно, автівки та сільгосптехніка.
Дніпропетровщина: 6 квітня двічі за день російська армія била по Нікопольщині. Снаряди поцілили по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Дані щодо наслідків уточнюються. Без жертв.
Харківщина: зранку 7 квітня окупанти почали обстріли м. Вовчанськ. Інформація щодо наслідків уточнюється.
Вдень 6 квітня військо РФ із мінометів обстріляло с. Вовчанські Хутори. Пошкоджені будівлі цивільного підприємства та приватні будинки.
З території РФ окупанти обстрілювали з мінометів с. Гур'їв Козачок Богодухівського району.
Через обстріли м. Куп'янськ 6 квітня вдень було зруйновано приватний житловий будинок.
На Слобожанському напрямку окупанти здійснили обстріли населених пунктів Ветеринарне, Нескучне, Огірцеве, Тихе, Зибине, Бочкове, Бударки, Вільхуватка, Чугунівка, Зарубинка, Бологівка, Стариця, Колодязне.
На Куп’янському напрямку російських обстрілів зазнали Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Крохмальне, Берестове.
Внаслідок обстрілу с. Караїчне Чугуївського району пошкоджено приватний будинок та господарські споруди, сталася пожежа.
У с. Василенкове Куп'янського району 57-річний чоловік підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі під час спалювання трави на власному подвір'ї. Госпіталізований із вибуховими травмами.
В Ізюмі на території приватного домогосподарства підірвалася 56-річна жінка. Госпіталізована з вибуховими пораненнями.
Луганщина: минулої доби окупанти безуспішно наступали в районі Кремінної.
Російських артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Невське, Діброва, Білогорівка. Ситуація в області залишається складною.
Донеччина: вночі відбувся ракетний удар по Слов'янську. Зруйновані приватні будинки. Жертв серед цивільних немає.
Військо РФ, обстрілюючи населені пункти області, застосовувало РСЗВ “Град”, артилерію, міномети. Обстріляні: Авдіївка (житловий сектор, автобаза), Костянтинівка (житловий сектор), смт Велика Новосілка (житловий сектор), с.Карлівка (Карлівське водосховище).
На Донеччині за добу — одну людину поранено.
Миколаївщина: зранку 7 квітня військо РФ з артилерії та мінометів обстріляло м.Очаків та акваторію Очаківської громади. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, магазини, цивільну інфраструктуру міста. Двоє людей отримали поранення, один із постраждалих у важкому стані. Також внаслідок обстрілу виникло дві пожежі, їх ліквідували підрозділи ДСНС. Наслідки атак додатково уточнюються.
Також зранку військо РФ завдало артилерійських ударів по території Куцурубської громади. Постраждалих немає.
Херсонщина: за минулу добу по Херсонській області окупанти здійснили 46 обстрілів, випустивши 258 снарядів з важкої артилерії, безпілотників та авіації.
Місто Херсон військові РФ обстріляли 7 разів. Є влучання у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки; в об'єкти критичної інфраструктури та територію парку.
6 квітня росіяни обстріляли Зміївку Бериславської громади — знову били по мирних людях. За оперативною інформацією, вибухівку скинули з безпілотника.
Ввечері три удари російської авіації зафіксовано по Бериславу, два — по Новобериславу та один — по Козацькому.
Нині відомо про сімох жителів Херсонщини, поранених внаслідок російської атаки. Шестеро людей постраждали через удари по Зміївці, одна людина дістала поранення в селищі Козацькому.
З деокупованої території області евакуювали 46 людей.
Енергосистема працює без обмежень — Міненерго
Станом на ранок 7 квітня енергосистема працює без обмежень споживачів із резервом потужності. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.
За словами міністра, генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні. Триває відновлення пошкодженої внаслідок російських обстрілів мережевої інфраструктури. Зокрема, протягом останньої доби заживлено 6,8 тис. споживачів у Донецькій області, близько 2 тис. — у Сумській, Харківській та Херсонській областях.
На окупованій Луганщині через півтора місяця проведуть попереднє голосування до виборів
Наприкінці травня окупанти намагатимуться організувати на території так званої "ЛНР" попереднє голосування до вересневих виборів.
Про це повідомили у Луганській обласній військовій адміністрації.
За даними ОВА, проголосувати жителі окупованої Луганщини зможуть онлайн. Проте у значної кількості населених пунктів немає інтернету та мобільного зв’язку.
Британська розвідка повідомила про певні успіхи росіян у Бахмуті
Останніми днями російські війська відновили певну динаміку в битві за Бахмут, де з кінця березня їхнє просування значною мірою зупинилося. Про це інформує Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.
“Росія досягла подальших успіхів і, ймовірно, просунулася в центр міста та захопила західний берег річки Бахмутка. Ключовий маршрут постачання України 0506 на захід від міста, ймовірно, перебуває під серйозною загрозою”, — відзначили у британській розвідці.
За даними британських розвідників, російські регулярні війська, ймовірно, включаючи повітряно-десантні війська, посилили цей район, і Росія знову більш ефективно використовує артилерію в цьому секторі.
“Існує реальна можливість того, що на місцевому рівні командувачі ПВК “Вагнер” і російського Міноборони призупинили свою тривалу ворожнечу і покращили співпрацю”, — йдеться у повідомленні британської розвідки.
"Б'ють по сільськогосподарських площах, де люди намагаються відродити регіон". Гуменюк про обстріли Херсонщини
Російська армія продовжує обстріли вздовж лінії фронту і в тилових районах. Зокрема б'ють по сільськогосподарських площах, там, де люди намагаються відродити регіон, і по підприємствах, де намагаються відродити економіку України, заявила в марафоні "Єдині новини" керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк.
"Ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу, щоб відтіснити російські війська з лівого берега і мінімізувати обстріл правого. Саме тому вони застосовують літаки-винищувачі, з яких запускають керовані авіаційні бомби, і використовують безпілотники. Обстрілів ще багато — 50-60 за добу, і це досить потужні удари по мирному населенню", — сказала Гуменюк.
За її словами, керовані авіаційні бомби можуть сягати кількох десятків кілометрів від місця пуску. Так вони убезпечують свої літаки від роботи нашої ППО, а самі бомби можуть наносити досить суттєві руйнування, оскільки їх розривна сила дуже потужна, каже Гуменюк.
Обстріл Миколаївщини. Надзвичайники загасили дві пожежі
Через влучання боєприпасів та уламків від них сьомого квітня в місті Очакові виникли дві пожежі. Горіли два торгових павільйони на місцевому ринку та дах приватного житлового будинку.
Про це повідомляє пресслужба надзвичайників.
"Обидві пожежі ліквідовано силами чергових караулів 22 державної пожежно-рятувальної частини, одну на орієнтовній площі — 60 кв. м, іншу — три квадратних метри. Від ДСНС залучались десять людей та дві одиниці спецтехніки", — йдеться у повідомленні.
Вночі війська РФ обстріляли Слов'янськ
Вночі 7 квітня російські військові обстріляли Слов'янськ. Загиблих та поранених немає. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.
За його даними, ракета "С-300" влучила у приватний житловий будинок.
"Штурм Z”: РФ формує спеціалізовані ротні підрозділи для участі у міських боях — ISW
Російське командування формує спеціалізовані ротні підрозділи "Штурм Z” у складі ключових фронтових з'єднань, які беруть участь у міських боях. Це робиться для того, щоб посилити знижену боєздатність більшості російських підрозділів. Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Офіцер запасу, якому можна довіряти, оприлюднив 6 квітня захоплений документ, в якому детально описується набір особового складу для формування нових рот "Штурм Z" у складі 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу і 1-го армійського корпусу збройних сил так званої “ДНР”, відзначили аналітики.
“Кожна рота "Штурм Z" створюється за межами звичайної структури армійських підрозділів і, вочевидь, формується з нещодавно призваних резервістів і певним чином приєднується до наявних російських полків і бригад, а не додає додаткові сили або забезпечує спеціалізовану підготовку фронтових рот, що вже існують”, — йдеться в аналітичному звіті.
Наразі незрозуміло, як ці підрозділи "Штурм Z" вписуються в російські командні структури на рівні батальйону і вище. А також чому російські підрозділи формують нові роти, продовжуючи постійну російську тенденцію протягом всієї війни в Україні руйнувати структуру підрозділів.
“Кожна рота налічує 100 осіб, розбита на чотири групи захоплення (по 10 осіб), чотири групи вогневої підтримки (по 10 осіб), командний елемент роти (2 особи), інженерно-саперну групу (5 осіб), розвідувальну групу (8 осіб), групу медичної евакуації (3 особи) та екіпаж БПЛА (2 особи)”, — відзначають аналітики.
Роти "Штурм Z" призначені для ведення міських бойових дій або операцій у складних географічних районах з метою захоплення важливих і стратегічних об'єктів, таких як опорні пункти, командні пункти і вузли зв'язку. Український офіцер запасу зазначив, що особовий склад цих рот проходить 10-15-денну перепідготовку. Це надзвичайно короткий термін для належної підготовки особового складу (навіть резервістів з певним досвідом) до виконання складних бойових завдань і створення згуртованості підрозділів, наголошують в ISW.
Роти "Шторм Z", ймовірно, будуть в першу чергу розгорнуті вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк, де підрозділи Південного військового округу беруть активну участь у безперервних безуспішних наступальних операціях.
“Український офіцер запасу заявив, що документ вимагає створення рот "Штурм Z" у різних окремих мотострілецьких бригадах 1-го армійського корпусу (сили так званої “ДНР”), а також у мотострілецьких полках, танкових полках і окремих мотострілецьких бригадах 150-ї мотострілецької дивізії (частина 8-ї загальновійськової армії)”, — йдеться в аналітичному звіті.
В ISW відзначають, що 150-та мотострілецька дивізія була особливо активною в Мар'їнці. Російські наступальні операції на цій ділянці фронту залишаються в основному безуспішними і не змогли забезпечити більше, ніж тактичне просування в цьому районі.
Як зазначили аналітики, російське військове командування, ймовірно, прагне створити роти "Штурм Z" і приєднати їх до вже наявних підрозділів, щоб закріпити незначні тактичні успіхи і заохотити подальші наступальні операції та здобутки.
“Однак, зважаючи на незадовільний стан ще більшої кількості спеціальних російських підрозділів, а також на вже погіршену якість і низький моральний дух, які поширені в підрозділах "ДНР" на цій ділянці, малоймовірно, що використання цих формувань надасть російським військам на цій ділянці фронту значну наступальну перевагу”, — наголошують в ISW.
За минулу добу військові РФ обстріляли 18 населених пунктів на Запоріжжі
Протягом минулої доби, 6 квітня, російські військові обстріляли цивільну інфраструктуру у районі 18 населених пунктів Запорізької області. Зокрема, зафіксовані 92 артобстріли, 6 ударів з РСЗВ, 11 атак БПЛА та 2 авіаудари.
Про це повідомляють у Запорізькій ОВА з посиланням на інформацію Національної поліції.
Армія РФ обстріляла цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів: Гуляйполе, Преображенка, Чарівне, Оріхів, Темирівка, Новопавлівка, Новоандріївка, Залізничне, Новоданилівка, Білогір'я, Мала Токмачка, Малинівка, Червоне, Ольгівське, Гуляйпільське, Затишшя, Кам'янське, Степове.
Надійшло 31 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ.
Як зазначають у ЗОВА, на Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.
Росія втратила на війні в Україні понад 177 тисяч військових — Генштаб ЗСУ
Станом на ранок 7 квітня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 177 110 військовослужбовців. Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 480 військових.
За минулу добу від обстрілів РФ на Донеччині отримала поранення одна людина
Протягом 6 квітня на Донеччині від обстрілів російської армії одна людина отримала поранення в Бахмуті.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Донеччині загинули 1459 людей, поранення отримали 3360 людей. Точну кількість загиблих та поранених у Волновасі та Маріуполі встановити неможливо.
Внаслідок обстрілів армією РФ Херсонщини поранені семеро людей
Впродовж 6 квітня російська армія 46 разів обстріляла Херсонщину, використала для цього 258 снарядів. Поранені семеро людей, повідомив в Telegram голова ОВА Олександр Прокудін.
Херсон військові РФ сім разів атакували з важкої артилерії та авіації. Снаряди влучили в будинки, об'єкти критичної інфраструктури та територію парка, йдеться в повідомленні.
Обстріл Очакова, що на Миколаївщині: є поранені
Російська армія о 5:00 7 квітня обстріляла Очаківську громаду. Про це повідомляє начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет у своєму телеграм-каналі.
"7 квітня, о 5:00 ранку, російські військові обстріляли Очаків. Пошкоджено житлові будинки, магазини та іншу інфраструктуру міста. Станом на 7:20 ранку відомо про двох поранених, їм лікарі надають допомогу", — йдеться у повідомленні.
Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів — Генштаб ЗСУ
Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 7 квітня.
Також українські захисники знищили 3 БпЛА різних типів (“Орлан-10”, “Supercam” та "Ланцет-3"), а також 3 коригованих авіаційних бомби.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили окупаційного війська, 2 склади пально-мастильних матеріалів та російську станцію радіоелектронної боротьби.
У Криму окупанти долучили до копання траншей наркоманів та алкоголіків — Генштаб ЗСУ
У населених пунктах Джанкойського району тимчасово окупованого Криму, російські окупанти залучають до будівництва фортифікаційних споруд місцеве населення. Про це інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 7 квітня.
Відомо, що до інженерних робіт переважно залучаються чоловіки. Більшість із них — наркомани та люди з алкогольною залежністю.
“Робітникам окупанти обіцяють грошову винагороду, проте люди її не отримують, або отримують не в повному розмірі”, — повідомили у Генштабі.
Зафіксовано випадки, коли обдурені люди відмовляються йти на подальшу співпрацю, після чого, озброєні окупанти силою примушують їх копати траншеї.
Генштаб ЗСУ: у Бахмуті тривають жорстокі бої
На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ зранку 7 квітня. Росія продовжує використовувати повітряний простір та територію Білорусі. Ознак формувань наступальних угруповань окупантів не виявлено.
Окупанти і надалі зберігають військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей.
Протягом минулої доби військо РФ здійснило обстріли населених пунктів Леонівка, Грем’яч, Нововасилівка Чернігівської області; Прогрес, Заруцьке, Рівне, Волфине, а також населених пунктів Ветеринарне, Нескучне, Огірцеве, Тихе, Зибине, Бочкове, Бударки, Вільхуватка, Чугунівка, Зарубинка, Бологівка, Стариця, Колодязне на Харківщині.
На Куп’янському напрямку російських обстрілів зазнали Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Крохмальне, Берестове Харківської області та Новоселівське на Луганщині.
На Лиманському напрямку минулої доби окупанти безуспішно наступали в районах населених пунктів Кремінна та Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне і Роздолівка — Донецької.
На Бахмутському напрямку військо РФ продовжує наступати, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають жорстокі бої. Протягом минулої доби російські військові безуспішно наступали в районі населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка та Біла Гора. Підрозділи Сил оборони відбили 16 атак росіян на цій ділянці фронту. Від російських обстрілів постраждали, зокрема, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Новодмитрівка, Олександро-Шультине, Диліївка та Шуми Донецької області.
На Авдіївському та Мар’їнському напрямках окупанти наступали в районах Новокалинове, Сєверне, Первомайське та Мар’їнка Донецької області, успіху не мали. Найзапекліші бої на цій ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито 19 російських атак. Російських обстрілів зазнали Новокалинове, Авдіївка, Нетайлове, Первомайське, Мар’їнка та Побєда.
На Шахтарському напрямку протягом доби військо РФ не наступало. Здійснило обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка і Велика Новосілка Донецької області.
На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти продовжують нарощувати оборонні рубежі та позиції. Здійснили обстріли понад 20 населених пунктів. Серед них — Времівка Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Кам'янське Запорізької області, а також Антонівка та Херсон.
Сили оборони відбили понад 40 атак окупантів на 4 напрямках — Генштаб ЗСУ
Військові РФ продовжують наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — за минулу добу відбито понад 40 атак окупантів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 7 квітня.
Протягом минулої доби військо РФ завдало 5 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.
"Без вихідних, вдень і вночі". Як нейрохірурги в лікарні Дніпра рятують українських бійців
Лікарі-нейрохірурги лікарні імені Мечникова, що у Дніпрі кожного дня рятують життя українським бійцям із найскладнішими пораненнями – пораненнями голови. Струси мозку, контузії та уламки вимагають надскладних операцій та найвищого професіоналізму. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну лікарі провели понад 20 тисяч операцій. Їх історія — у відео Суспільного "Герої".
Сергій Ліпко: «Не "хтось" виграє війну — кожен має уявляти, що йому доведеться вигравати»
Блокпости у Києві, піхота, а тепер — аеророзвідка. Такий шлях за рік після початку повномасштабного вторгнення пройшов стендап-комік Сергій Ліпко. А під час перебування у Києві на ротації — після Бахмута — встиг зібрати кілька сотень людей на концерт. Як перелаштовується? Та чому його виступи про війну подекуди стають сумними? Про це і не лише з Сергієм поговорила журналістка Суспільного Олена Ремовська.
Участь росіян та білорусів у спортивних змаганнях не сприяє миру та розвитку — Єрмак
Участь російських та білоруських спортсменів у змаганнях не сприяє миру та розвитку в світі, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"У Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку я хочу ще раз нагадати, що участь російських та білоруських спорсменів не сприяє миру та розвитку. Вони – чемпіони світу в тероризмі. Справедливість має перемогти. Терористам не місце в спортивному світі", — написав Єрмак.
У міжнародний день спорту у Києві вшанували пам’ять загиблих українських спортсменів і тренерів. Від початку повномасштабної війни Росії проти України загинули 228 українських спортсменів і тренерів.
Суспільне Спорт
Зросла кількість поранених внаслідок обстрілу Херсонщини
Внаслідок вечірніх ударів по Херсонщині кількість поранених зросла до сімох: шестеро людей у Зміївці та одна людина у Козацькому, повідомив керівник ОВА Прокудін.
Зеленський відзачив підрозділи, які воюють на насладніших напрямках фронту
"Сьогодні, як і завжди, є наші підрозділи, які варто відзначити. Десантники «Вісімдесятки» та бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади... 30-та окрема механізована бригада... Міцність вашого захисту, хлопці, і стійкість – усе це надихає. Надихає потужно. Надихає світ не скидати обертів у підтримці України. Дякую вам, воїни. 35-та й 36-та окремі бригади морської піхоти, воїни 55-ї окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ»... Незмінно молодці. Незмінно прагнуть більшого результату. Дякую! Дякую підрозділу спеціального призначення 1-го головного центру ГУР, які воюють у Бахмуті. Молодці, хлопці! Бахмут і Марʼїнка, Авдіївка і весь наш Донбас, наш схід, Запоріжжя й наше Приазовʼя, наша Херсонщина – я дякую всім, хто бʼється за свободу для нашої країни, за свободу для наших людей. Дякую всім, хто неодмінно вижене російську армію з України", — сказав президент України у вечірньому зверненні.